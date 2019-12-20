سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

موسكو: مساءلة ترامب شأن داخلي ولا يؤثر على العلاقات مع روسيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شأن داخلي للولايات المتحدة. وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن ريابكوف أكد أن مساءلة ترامب لا تؤثر على العلاقات مع روسيا بما في ذلك مسألة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وقال ريابكوف: "المناقشة حول المساءلة والإجراءات المرتبطة بذلك هي مسألة داخلية بحتة للولايات المتحدة. لا علاقة لنا بهذا، ولا نقيمها بأي حال من الأحوال، وما يحدث فيما يتعلق بإجراء المساءلة من وجهة نظرنا ليس له علاقة بالعمل على جدول أعمالنا، بما في ذلك الحد من التسلح".


اعدام

كازاخستان تعتزم إلغاء عقوبة الإعدام

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، إن بلاده تنوي الانضمام إلى البروتوكول الثاني الملحق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام. وأضاف توكايف خلال اجتماع للمجلس الوطني للثقة العامة التابع للرئاسة الكازاخية اليوم الجمعة "لقد حان الوقت لحل القضايا التي أثارها بنشاط المدافعون عن حقوق الإنسان لدينا، أوجه وزارة الخارجية بالبدء في إجراءات الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
بوتين (3)

بوتين: روسيا متمسكة بإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، تمسك بلاده بإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا، مشددا على أن الاتفاقات يجب أن تكون مقبولة للطرفين وغير محفوفة بالمخاطر. وقال بوتين، في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" اليوم: "سنسعى جاهدين لتحقيق ذلك، لكن شروط الاتفاق يجب أن تكون مقبولة للطرفين، دون خلق أي مخاطر للجانبين"، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن التوقيع على اتفاق ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
مظاهرات-السترات-الصفراء-فى-فرنسا

بسبب الرياح.. 140 ألف منزل ومتجر بلا كهرباء في فرنسا

انقطع التيار الكهربائي صباح اليوم الجمعة، عن 140 ألف منزل في منطقة "أوفرن-رون ألب" الواقعة في جنوب شرق فرنسا، وذلك بعدما بلغت سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة في وسط وجنوب البلاد.
احتجاجات إيران

إيران: اعتقال 650 شخصًا في مناطق متفرقة بالبلاد

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، عن اعتقال 650 شخصا في عدد من المناطق بالبلاد، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على الاحتجاجات الاخيرة المناهضة للنظام الإيراني، إذ نقلت قناة «العربية الإخبارية» عن قائد الشرطة في مدينة كرمانشاه الإيرانية «على أكبر جافيدان»، قوله: «إن الشرطة قامت باعتقال أكثر من 250 متظاهرا آخر في المدينة الواقعة غرب البلاد». من جانبه، أعلن مسئول أمني عن اعتقال أكثر من 400 شخص في محافظات ألبرز بالقرب من العاصمة طهران، فضلا عن محافظتي الأهواز وفارس في الجنوب الإيراني.
اقرأ المزيد من الأخبار
ترامب

ترامب يطالب بمحاكمة فورية أمام مجلس الشيوخ حول عزله

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يريد محاكمة فورية أمام مجلس الشيوخ حول إجراءات عزله، مؤكدا أن الديمقراطيين لا يملكون أي دليل ضده. وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، "بعد أن حرمني الديمقراطيون من إجراءات قانونية سليمة في مجلس النواب؛ لا محامون، لا شهود، ولا شئ، يريدون الآن الإملاء على الكونجرس كيف يدير المحاكمة". وأضاف: "بالفعل، ليس لديهم أي دليل على أي شيء، ولن يقدموا أي شيء.. إنهم يأملون الخروج من هذا الموقف، وأنا أريد محاكمة فورية".
ترامب (2)

واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين اثنين من جنوب السودان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين، فرض عقوبات على مسئولين اثنين من جنوب السودان اتهمتهما بإثارة النزاع، وذلك في أحدث خطوة تقوم بها واشنطن للضغط على السياسيين في جنوب السودان من أجل تشكيل حكومة موحدة.
مايك-بومبيو

بومبيو: أي هجمات من إيران تضر بأمريكا سنرد عليها بحسم

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن أي هجمات ستقوم بها إيران أو وكلائها تلحق الضرر بمواطني الولايات المتحدة أو بمصالحها أو بحلفائها سيتم الرد عليها باستجابة أمريكية حاسمة. وقال بومبيو، في تصريح اليوم السبت، إنه يجب على إيران أن تحترم سيادة جيرانها وأن تتوقف فورا عن تقديم المساعدات والدعم لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة. وأضاف أن واشنطن ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي لعبت دورًا محوريًا في استعادة سيادة العراق من داعش.
روحان

رئيس إيران: لم نغلق باب التفاوض مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تغلق باب التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد مجددا على موقف حكومته الثابت بشأن ضرورة رفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات المفروضة على إيران قبل الدخول في أي مفاوضات. وأضاف روحاني حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، أنه لا يوجد مانع من قبل الجانب الإيراني بشأن لقاء رؤساء دول مجموعة (5 + 1) الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]