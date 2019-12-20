حقيقة حرمان الطالب من الامتحانات في حالة إتلاف التابلت

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

طارق شوقي وزير التعليم

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن حرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لا صحة لحرمان أي طالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، وأن هناك إجراءات إدارية أقرتها الوزارة للتعامل مع حالات إتلاف أو تعطل أجهزة "التابلت" ليس لها علاقة نهائياً بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات.

وذكرت الوزارة أن هناك عددا من الإجراءات التي يتم اتباعها حيال أجهزة التابلت في الحالات الآتية (السرقة - الفقد - التلف - الحريق - الكسر)، ففي حالة فقد أو سرقة التابلت يقوم الطالب بتقديم صورة طبق الأصل من محضر الشرطة، وصورة طبق الأصل من إقرار استلام التابلت، وصورة طبق الأصل من ايصال سداد التأمين، بجانب