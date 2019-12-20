جريمة

خناقة الجيران انتهت بمأتم..قتيل ومصاب في السيدة زينب

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
مشاجرة
مشاجرة
مشادة كلامية متكررة بين قاطني المنزلين المجاورين في حي الشعبي، عادة ما تنتهي بتدخل عقلاء المنطقة وعقد جلسة صلح تذوب معها الخلافات لكن تلك الأمسية بدت مختلفة عن سسابقيها شهدت سقوط قتيل ومصاب من الطرفين إثر مناوشات تطورت بينهما إلى مشاجرة عنيفة تبادل طرفاها الاعتداء على الآخر بالضرب باللكات وتارة والركلات أخرى قبل أن تتأزم الأوضاع لدى استخدام البعض "شوم" وأسلحة بيضاء "مطواة - سنجة" مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر لده معلومات جنائية وهارب من حكم قضائي.
تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.. انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبالفحص أمكن تحديد طرفى المشاجرة: (طرف أول) 6 أشخاص -أحدهم متوفى- وبحوزة اثنان منهم (سلاح أبيض "سنجة"، عصا خشبية) و(طرف ثان) 6 أشخاص -أحدهم مصاب وله معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى
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قطار -الدقهلية (8)

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار الدقهلية لـ9 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطار بسيارة بمزلقان "الصوفي" على طريق "ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الخميس، إلى 9 أشخاص بعد وفاة اثنين من المصابين، فيما خرج اثنان آخرين من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية وهما: «بيان أمجد محمد حسن»، 15 عاما، و«شروق سليمان الكواوي»، 20 عاما. كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفي طريق الزقازيق، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
هواتف-شاومى-1

الخط بربع مليون.. سقوط عصابة لسرقة الأرقام المميزة

أوقعت مباحث الأموال العامة بعناصر تشكيل عصابى يتزعمه مدير مبيعات بشركة المحمول تخصص في انتحال الصفة والاستيلاء على خطوط الهاتف المحمول المميزة وتسويقها عبر شبكة الإنترنت وبيعها بمبالغ طائلة، إذ تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة مقيمة بمنطقة النزهة بالقاهرة بتعرضها لواقعة احتيال من قِبل سيدة مجهولة انتحلت صفتها بموجب بطاقة رقم قومى "مزورة" ببياناتها كاملة وتمكنت من الاستيلاء على ملكيتها لخط هاتف محمول مسجل باسمها لدى إحدى شركات الإتصالات.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

24 ساعة مداهمات.. ضبط 46 قطعة سلاح وتنفيذ 52 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية يوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة برئاسو اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري (بندقية آلي - بندقية خرطوش - طبنجة - 17 فرد خرطوش)، بحوزة 18 متهما و26 قطعة سلاح أبيض و67 طلقة مختلفة الأعيرة.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-6

«الصلح خير».. الشرطة تنهي نزاع عائلتين في سوهاج

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، الجهود لم تقتصر على الحملات المكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والتي تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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اشارة-مرور (1)

خريطة وتوقيت التحويلات المرورية إثر غلق كوبرى الجلاء

كشفت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن خريطة التحويلات المرورية جراء غلق كوبرى الجلاء، وذلك في إطار استكمال أعمال التطوير التى تشهدها منطقة كوبرى الجلاء بميدان الطيران بمصر الجديدة، فقد تقرر غلق الكوبرى بالاتجاهين وذلك بالتوقيتات الآتية: من الساعة 11مساء الخميس الموافق 2019/12/12 حتى الساعة 8 صباحاً يوم السبت الموافق 2019/12/14، ومن الساعة 11 مساء السبت الموافق 2019/12/14 إلى الساعة 6 صباحاً يومياً حتى انتهاء الأعمال/ ومن الساعة 11مساء الخميس الموافق 2019/12/19 حتى الساعة 8 صباحاً يوم السبت الموافق 2019/12/21 ، وذلك إذا اقتضى الأمر.
اشارة-مرور (2)

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة دون حوادث

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة، البداية من انتظام حركة السيارات بطريق كورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو، وصولا إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف والمسطح الأرضي بشارع رمسيس، وسط انتظام الخدمات في مختلف المحاور والميادين وفقا لخطة الانتشار الموضوعة من مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
وزارة-الداخلية

الداخلية تشارك «أحباب الله» فرحتهم بأعياد الطفولة

نظم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يوماً ترفيهياً لعددٍ من أطفال مدارس ذوى الإعاقة وعدد من المشرفين وأولياء الأمور بمقر إدارة شرطة الخيالة بالقاهرة، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الطفولة، وذلك حرصاً من وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق مُمثلة في كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية على المشاركة فى الاحتفال بأعياد الطفولة (نوفمبر 2019)، وتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال لاسيما من ذوى الإعاقة.
إطلاق-نار (3)

كواليس جريمة الرصاص والثأر في الحي الهادئ

رغم مرور عام كامل على مشاجرة حامية الوطيس انتهت بمقتل عمه، لم تنطفئ النار داخل نجار مسلح أتم عامه الحادي والعشرين للتو، رغبته في الانتقام كانت جُل حلمه، سخر وقته وأمواله لتحقيق مبتغاه، وكان الخلاص عن طريق السوشيال ميديا، اقتفى أثر أحد المتورطين في الجريمة، وتتبعه حتى توصل إلى مكان عمله وباغته بطلقات خرطوش فأرداه قتيلا. تبلغ لقسم أول أكتوبر من الأهالي بوجود إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بمنطقة الحى الأول بالمجاورة الثالثة دائرة القسم، تبين أن المصاب صاحب مغسلة ملابس 33 سنة، مصاباً برش خرطوش بأجزاء متفرقة، توفى في المستشفى.
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