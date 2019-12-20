خناقة الجيران انتهت بمأتم..قتيل ومصاب في السيدة زينب

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

مشاجرة

مشادة كلامية متكررة بين قاطني المنزلين المجاورين في حي الشعبي، عادة ما تنتهي بتدخل عقلاء المنطقة وعقد جلسة صلح تذوب معها الخلافات لكن تلك الأمسية بدت مختلفة عن سسابقيها شهدت سقوط قتيل ومصاب من الطرفين إثر مناوشات تطورت بينهما إلى مشاجرة عنيفة تبادل طرفاها الاعتداء على الآخر بالضرب باللكات وتارة والركلات أخرى قبل أن تتأزم الأوضاع لدى استخدام البعض "شوم" وأسلحة بيضاء "مطواة - سنجة" مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر لده معلومات جنائية وهارب من حكم قضائي.

تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.. انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبالفحص أمكن تحديد طرفى المشاجرة: (طرف أول) 6 أشخاص -أحدهم متوفى- وبحوزة اثنان منهم (سلاح أبيض "سنجة"، عصا خشبية) و(طرف ثان) 6 أشخاص -أحدهم مصاب وله معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى

تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.. انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبالفحص أمكن تحديد طرفى المشاجرة: (طرف أول) 6 أشخاص -أحدهم متوفى- وبحوزة اثنان منهم (سلاح أبيض "سنجة"، عصا خشبية) و(طرف ثان) 6 أشخاص -أحدهم مصاب وله معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب"- وبحوزة اثنان منهم (2 سلاح أبيض "مطواة").



وتبين سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين؛ بسبب خلافات سابقة حول الجيرة، تعدوا على أثرها على بعضهم البعض بالأسلحة البيضاء، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص بالطرف الأول.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.







