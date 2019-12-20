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جيش الاحتلال يهدم منزلا شمال بيت لحم جنوب الضفة الغربية

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي، منزلا قيد الانشاء وسورا شمال مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص. وذكرت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال ادعى أن المنطقة التي جرت فيها عملية الهدم تخضع لبلدية الاحتلال في القدس على الرغم من أن بلدية بيت لحم تمنح تراخيص ابنية في تلك المنطقة.
ويمثل هدم المنازل ركنا أساسيا في السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينة القدس ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء.وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق. 

حسان- دياب (3)

تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، تكليف حسان دياب، الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي عام 2011-2014، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها. وأعلن سعد الحريري، أمس الخميس، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة قائلًا: «منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الإجتماعية والإقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا».
الجيش الليبي

اشتباكات بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق في طرابلس

أكد مصدر عسكري من الجيش الليبي، وقوع اشتباكات عنيفة اليوم الخميس، بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات الوفاق في وادي الربيع جنوب طرابلس، إذ نقلت قناة «العربية» الإخبارية، التي أوردت النبأ، عن المصدر، الذي لم تسمه، القول: «إن قوات الجيش دخلت محور أبو سليم، أكبر أحياء طرابلس وأقربها إلى قلب العاصمة»، مضيفا أن حسم المعركة بشكل كامل أصبح تحصيل حاصل، موضحًا أن قوات الجيش سيطرت على محور طريق المطار بعد تقهقر الميليشيات المسلحة وتراجعها إلى الوراء، ثم واصلت تقدمها ودخلت اليوم إلى محور أبو سليم المتاخم لقلب العاصمة.
الجيش-السورى

روسيا: الجيش السوري يصد هجمات واسعة في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الجيش السوري صدت اليوم الأربعاء، 3 هجمات على مواقعها في منطقة إدلب من قبل المسلحين، إذ نقلت قناة «روسيا اليوم» الفضائية عن اللواء يوري بورينكوف مدير مركز حميميم في سوريا قوله: «عناصر تنظيمات هيئة تحرير الشام وحراس الدين والجيش الوطني السوري حاولوا مرارا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مهاجمة مواقع القوات السورية الحكومية»، موضحًا: «أن مجموعة مسلحين شملت نحو 40 عنصرا بدعم من دبابتين وناقلة جنود مدرعة هاجمت اليوم مواقع وحدات الجيش السوري في منطقة بلدة التمانعة بمحافظة إدلب».
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المسماري: الجيش الليبي يواصل التقدم في معركة طرابلس

كشف الجيش الوطني الليبي، أن ميليشيات العاصمة طرابلس تقوم بتجنيد الأطفال وتزج بهم في المعارك، وهو ما أدى إلى مقتل عدد منهم، إذ قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية أن الجيش الليبي يثق تماما في قدرته على دحر الإرهاب في طرابلس، مؤكدًا أن الجيش الليبي الذي يخوض حربا ضد الإرهاب، يواصل التقدم في معركة طرابلس.
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قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تُغلق شارع الشهداء في الضفة الغربية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدخل شارع الشهداء وسط الخليل، جنوب الضفة الغربية، ومنعت الأهالي الفلسطينيين من التنقل، إذ قال شهود عيان، إن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، أغلقت الحاجز ومنعت الأهالي من عبوره والوصول إلى منازلهم. ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على مدينة الخليل مقسما إياها إلى قسمين، ثلثان للمستوطنين اليهود، والثلث للفلسطينيين الذين أصبحوا - رغم أنهم أصحاب المكان - ضيوفا غير مرغوب بهم فيه، محرومين من أبسط حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، وترك الباب مفتوحا للآخرين –المستوطنين- لممارسة طقوسهم بحرية.
قوات-الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين بينهم أمين سر فتح

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 8 فلسطنيين، بينهم أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة شادي مطور. وقال الناشط المقدسي ناصر عجاج إن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا الناشطين المقدسيين عرين زعانين من حي وادي الجوز، ومجدي أبو غزالة من حي الصوانة وسط القدس، واستدعت آخر للتحقيق، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. كما استدعت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة فتح في بيت حنينا عامر عوض للتحقيق معه بعد مداهمة منزله. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت واحتجزت مطور عدة مرات، عدا عن إبعاده المتكرر عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة لعدة أشهر، إلى جانب تعرضه للحبس المنزلي والاستدعاءات المستمرة.
قوات الاحتلال - فلسطين

لجنة مواجهة الحصار الإسرائيلي: ربع مليون عاطل في غزة

كشف النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، عن وجود ربع مليون عامل معطل عن العمل في القطاع، فيما تعمل المصانع بـ20? من طاقتها الإنتاجية، بسبب الحصار الإسرائيلي وتقييد حركة الاستيراد والتصدير والاعتداءات المتواصلة. وأكد الخضري في تصريح اليوم الجمعة، أن الحصار الممتد للعام الـ13 على التوالي، أصاب الحياة التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال بشكل عام بالشلل، وأوقف قرابة 80? من المنشآت الاقتصادية عن العمل، حيث تعتبر بحكم المغلقة، مشيرا إلى أن ذلك قلص بشكل متصاعد أعداد العاملين، وأغلق الباب بشكل شبه تام أمام توفير فرص عمل جديدة، مما رفع عدد العمال المعطلين عن العمل إلى ربع مليون عامل تقريبا.
قصف-غزة (2)

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافا بقطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على أهداف في قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت عدة مرات موقعا للمقاومة شرق جباليا، دون أن يبلغ عن إصابات، كما قصفت طائرات الاحتلال مرصدا للمقاومة شمال غرب مدينة غزة. وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى وصول فلسطينيين اثنين مصابين بجروح طفيفة نتيجة الغارات الاسرائيلية.
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