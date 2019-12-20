جريمة

مديريات الأمن تشارك في المرحلة العاشرة لـ«كلنا واحد»

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
منافذ الداخلية ضمن مبادرة «كلنا واحد»
منافذ الداخلية ضمن مبادرة «كلنا واحد»
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، فقد تواصل انطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وحرص سيادته على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق.كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل
اقرأ المزيد
قطار -الدقهلية (8)

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار الدقهلية لـ9 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطار بسيارة بمزلقان "الصوفي" على طريق "ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الخميس، إلى 9 أشخاص بعد وفاة اثنين من المصابين، فيما خرج اثنان آخرين من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية وهما: «بيان أمجد محمد حسن»، 15 عاما، و«شروق سليمان الكواوي»، 20 عاما. كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفي طريق الزقازيق، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
هواتف-شاومى-1

الخط بربع مليون.. سقوط عصابة لسرقة الأرقام المميزة

أوقعت مباحث الأموال العامة بعناصر تشكيل عصابى يتزعمه مدير مبيعات بشركة المحمول تخصص في انتحال الصفة والاستيلاء على خطوط الهاتف المحمول المميزة وتسويقها عبر شبكة الإنترنت وبيعها بمبالغ طائلة، إذ تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة مقيمة بمنطقة النزهة بالقاهرة بتعرضها لواقعة احتيال من قِبل سيدة مجهولة انتحلت صفتها بموجب بطاقة رقم قومى "مزورة" ببياناتها كاملة وتمكنت من الاستيلاء على ملكيتها لخط هاتف محمول مسجل باسمها لدى إحدى شركات الإتصالات.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

24 ساعة مداهمات.. ضبط 46 قطعة سلاح وتنفيذ 52 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية يوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة برئاسو اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري (بندقية آلي - بندقية خرطوش - طبنجة - 17 فرد خرطوش)، بحوزة 18 متهما و26 قطعة سلاح أبيض و67 طلقة مختلفة الأعيرة.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-6

«الصلح خير».. الشرطة تنهي نزاع عائلتين في سوهاج

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، الجهود لم تقتصر على الحملات المكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والتي تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
اقرأ المزيد من الأخبار
مستشفى-الشرطة

تفاصيل مبادرات وزارة الداخلية الإنسانية والمجتمعية

وقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية"، الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. واستقبلت مستشفيات الحالات التى بلغت (163) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساء وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضي، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة، وذلك في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-6

الشرطة تنهي نزاع عائلتين في القوصية بأسيوط

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
كلبش

طالب بدرجة نصاب.. استولى على بيانات العملاء وسرقهم

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم الاحتيال المصرفى والاستيلاء على أموال البنوك وشركات التسوق الإلكترونى وعملائهم، فقد تبلغ للإدارة من مسئولى إحدى شركات التسوق الإلكترونى بتعرض الشركة لوقائع نصب واحتيال واختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة، وإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض الأجهزة على موقع الشركة ودفع قيمتها خصماً من حسابات التجار عملاء الشركة بدون وجه حق، وإعتراضهم على تلك العمليات وهو ما عرض الشركة وعملائها لخسائر مادية بلغت قيمتها 167 ألف جنيه.
اشارة-مرور (2)

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة دون حوادث

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة، البداية من انتظام حركة السيارات بطريق كورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو، وصولا إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف والمسطح الأرضي بشارع رمسيس، وسط انتظام الخدمات في مختلف المحاور والميادين وفقا لخطة الانتشار الموضوعة من مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]