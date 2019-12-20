«موتوسيكل وجثة».. كشف لغز مقتل طالب بالدقهلية

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

جثة - أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، اليوم الجمعة، غموض وملابسات واقعة العثور على جثة طالب وضبط مرتكبها. البداية كانت بتلقي مركز شرطة شربين بالدقهلية، بلاغًا بالعثور على جثة طالب مُقيم بدائرة المركز، ملقاة على جانب طريق ترعة أبو زاهر بدائرة المركز، وما قرره والده بخروج نجله بالدراجة النارية الخاصة به "بدون لوحات معدنية" متوجهاً لقرية الجلاوينة بدائرة المركز، لشراء بعض المستلزمات والعثور على جثته بدون الدراجة وهاتفه المحمول.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة عامل مقيم بدائرة المركز. وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة الدراجة النارية والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، حيث استقل الدراجة خلف