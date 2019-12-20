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التضامن: منصة رقمية لتسويق منتجات الأسر المنتجة إلكترونيًا

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف دعم وتمكين الأسر المنتجة على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي التي ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية من خلال دعم مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والقرى الأكثر احتياجًا. وقع البروتوكول نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
ووفقا لبيان الوزارة اليوم فإن البروتوكول الذي تصل مدة العمل به الى 3 سنوات يهدف إلى دعم معارض الأسر المنتجة لتسويق منتجاتها اليدوية والتراثية من خلال منصة رقمية تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإنشائها لتكون منفذًا لتسويق منتجات الأسر المنتجة عبر البوابة الدولية الانترنت، كما ستقوم المصرية للاتصالات بتدريب
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بطاطس

هل تستخدم الدولة مبيدات ضارة في تخزين تقاوي البطاطس؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استخدام مبيدات ومواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أنه لا صحة لاستخدام أية مواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس، وأن عملية تخزين تقاوي البطاطس تتم بطريقة سليمة وآمنة تمامًا وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية المعتمدة، وذلك لضمان إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة حرمان الطالب من الامتحانات في حالة إتلاف التابلت

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن حرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لا صحة لحرمان أي طالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، وأن هناك إجراءات إدارية أقرتها الوزارة للتعامل مع حالات إتلاف أو تعطل أجهزة "التابلت" ليس لها علاقة نهائياً بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات.
طقس (3)

دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد. كما تقل الرؤية في الشبور المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
سقوط -في -الاسكندرية

إلقاء مياه الصرف بشاطئ «الشاطبي» بالإسكندرية.. الوزراء يرد

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ "الشاطبي" بالإسكندرية. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم انه بالتواصل مع محافظة الإسكندرية، أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لإلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ "الشاطبي" أو أي شاطئ آخر بالمحافظة، وأنه يتم التخلص من مياه الصرف الصحي بالمحافظة بأساليب آمنة دون الإضرار بالبيئة المائية، مُوضحةً أن الماسورة المتواجدة بالقرب من الشاطئ هي مصب لمياه الأمطار فقط، وتُستخدم فقط في حالة غزارة الأمطار التي تفوق الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي.
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قائمة-المنقولات-فى-الزواج

هل فرضت الحكومة رسوم سنوية على عقود الزواج؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض الحكومة رسوماً تُدفع سنوياً على عقود الزواج، وترد في حالة الطلاق. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي مبالغ مالية سنوية على الزواج وترد في حالة الطلاق، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتدعيم الشباب المقبل على الزواج، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

الحكومة توضح حقيقة تقاضي 1500 جنيه من المتقدمين لوظائف المعلمين

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تقاضي رسوم مالية تصل لـ "1500 جنيه" من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين نظير تعيينهم من خلال البوابة الإلكترونية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقاضي أي رسوم مالية من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين من خلال البوابة الإلكترونية، وأنها لم يصدر عنها أي تصريحات في هذا الشأن، مُوضحةً أن عملية التقديم والقبول على البوابة الإلكترونية تتم بدرجة عالية من الدقة والشفافية وفقاً لاستيفاء المتقدم لجميع شروط ومعايير القبول بتلك الوظائف، دون تحصيل أي رسوم.
وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية: نجحنا في تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام الماضي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر نجحت في تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي، رغم كل التحديات التي تم مواجهتها في انعكاس إيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إلى أن ذلك جاء خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر السنوي للجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إذ أضاف معيط أن مصر سجلت أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات بنسبة 5.6%، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعا وتوازنا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.
بنك-ناصر-الاجتماعى

عقد تعاون بين بنك ناصر وشركة مصر لتأمينات الحياة

وقع بنك ناصر الاجتماعي عقد تعاون، اليوم الأربعاء، مع شركة مصر لتأمينات الحياة، لتقديم منتجات الشركة داخل فروع البنك، وذلك بحضور غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأحمد عبد العزيز عبد السلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمينات. وقالت غادة والي، إنه تمت الموافقة على إبرام الاتفاق في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تسويق منتجات شركات التأمين للعملاء من خلال الفروع المحددة للبنك.
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