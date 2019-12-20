24 ساعة مداهمات.. ضبط 46 قطعة سلاح وتنفيذ 52 ألف حكم

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

حملة أمنية

وجهت الأجهزة الأمنية يوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة برئاسو اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري (بندقية آلي - بندقية خرطوش - طبنجة - 17 فرد خرطوش)، بحوزة 18 متهما و26 قطعة سلاح أبيض و67 طلقة مختلفة الأعيرة.

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 52436 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (207) أحكام جناية، 16946 حبسا جزئيا، 3347 حبس مستأنف، 24880 حكم غرامة و7056 حكم مخالفة.وأوقعت القوات بتشكيل عصابي ضم 4 متهمين ارتكبوا 13 واقعة، وضبط 107 قضايا مخدرات بحوزة 111 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 52436 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (207) أحكام جناية، 16946 حبسا جزئيا، 3347 حبس مستأنف، 24880 حكم غرامة و7056 حكم مخالفة.



وأوقعت القوات بتشكيل عصابي ضم 4 متهمين ارتكبوا 13 واقعة، وضبط 107 قضايا مخدرات بحوزة 111 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرامات، 2.5 كجم بانجو، 1.4 كجم هيروين، 485 جراما من مخدر الشابو، و910 جرامات من مخدر الإسكتروكس و1056 قرصا مخدرا.



وأمكن ضبط 25 متهما فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين، و17 متهما بممارسة أعمال البلطجة، وحجز 240 دراجة نارية مخالفة وتحرير 32 ألفا و711 مخالفة مرورية وفحص91 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.







