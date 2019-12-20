الخط بربع مليون.. سقوط عصابة لسرقة الأرقام المميزة

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م

هواتف محمولة

أوقعت مباحث الأموال العامة بعناصر تشكيل عصابى يتزعمه مدير مبيعات بشركة المحمول تخصص في انتحال الصفة والاستيلاء على خطوط الهاتف المحمول المميزة وتسويقها عبر شبكة الإنترنت وبيعها بمبالغ طائلة، إذ تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة مقيمة بمنطقة النزهة بالقاهرة بتعرضها لواقعة احتيال من قِبل سيدة مجهولة انتحلت صفتها بموجب بطاقة رقم قومى "مزورة" ببياناتها كاملة وتمكنت من الاستيلاء على ملكيتها لخط هاتف محمول مسجل باسمها لدى إحدى شركات الإتصالات.

أسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة (رئيس قسم الخطوط - موظفة بذات شركة الاتصالات التابع لها الخط الخاص بالمُبلغة- سيدة، مقيمون بنطاق محافطتى القاهرة والجيزة)، إذ إتفق المتهمون على تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على ملكية خطوط هواتف المحمول -التى تحمل أرقام مميزة- المنسوبة للشركة

أسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة (رئيس قسم الخطوط - موظفة بذات شركة الاتصالات التابع لها الخط الخاص بالمُبلغة- سيدة، مقيمون بنطاق محافطتى القاهرة والجيزة)، إذ إتفق المتهمون على تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على ملكية خطوط هواتف المحمول -التى تحمل أرقام مميزة- المنسوبة للشركة محل عمل الأول والسابق للثانية بموجب بطاقات رقم قومى بأسماء أصحاب تلك الخطوط –دون علمهم-.



استغل الأول عمله كمدير مبيعات بإدارة المبيعات الخارجية للخطوط المميزة بالشركة واستولى على بياناتهم، واستخرج بطاقة رقم قومى باسم المُبلغة "بدل فاقد" ثم استغلت الثانية تقارب الشبه والعمر بينها وبين الشاكية بالتوجه لأحد فروع شركة المحمول بالعجوزة منتحلة صفتها وتنازلت عن الخط للثالثة، وعقب ذلك باع الأول الخط لأحد تجار الهواتف المحمولة بمبلغ 250 ألف جنيه.







