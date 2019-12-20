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ما هي فوائد زيت الكافور؟ الوقاية من أمراض الجلد

يحتوي زيت الكافور على مواد منشطة تساعد في تعزيز نشاط الدورة الدموية وعملية الأيض، بالإضافة إلى التعزيز من عملية الهضم حيث ساعد ذلك في التخفيف من المشكلات الصحية.
تحرير:إسراء سليمان ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م
الزيوت الحيوية
الزيوت الحيوية
نالت الزيوت الحيوية بمختلف أنواعها مكانة كبيرة في العلاجات المنزلية، على سبيل المثال زيت السمسم يعمل على علاج البشرة الجافة، ويساعد في الشفاء من الجروح، إضافة إلى الحماية من تجاعيد الوجه، بينما يساعد زيت اللافندر على التخفيف من التوتر والقلق وتحسين جودة النوم، والتعزيز من عملية الهضم، ولكن هل تعلم أن زيت الكافور أيضًا يتمتع بفوائد مشابهة؟ بالفعل أثبتت الأبحاث أنه غني بقيمة عالية ترجع إلى العناصر الهامة والمعادن والفيتامينات، نقلًا عن "organicfacts".
يتميز زيت الكافور بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وذلك لأنه غني بخصائص منشطة مضادة للتشنج، بالإضافة إلى أنه يعمل كمطهر ومضاد للاحتقان ومخدر ومهدئ ومضاد للألم وللالتهابات، وبالنسبة للعناصر فهو غني بـ بورنيول وبينين وكامفين وكافور وتيربين وسافرول، وللتعرف على الفوائد بشكل واضح ما يلي بعض منها: 1-تحسين
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نقص-فيتامين-سي

هل الحصول على جرعات زائدة من فيتامين C ضار بصحتك؟

يعتبر فيتامين C من المغذيات المهمة الوفيرة في العديد من الفاكهة والخضروات، والحصول على الكميات الكافية منه ضروري من أجل الحفاظ على صحة الجهاز المناعي، كما أنه يلعب دورا في التئام الجروح، وإبقاء العظام قوية وتحسين وظائف المخ. ومن المثير للاهتمام أن بعض العلماء أزعموا أن مكملات فيتامين C تمد بالفوائد السابق ذكرها مثلما يمكن الحصول عليه من الطعام، ومن أكثر الأسباب الشائعة لحصول العديد من الأشخاص على مكملات فيتامين C هو منع نزلات البرد والانفلونزا، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
سرطان المعدة

أنيميا ونقص فيتامين D.. أضرار الدايت غير الصحي

يتجاهل البعض صحة الجسم، وكأنه لا يحتاج لصيانة من وقت لآخر، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر والمعادن والفيتامينات الهامة، لأن أي نقص في عنصر محدد، يؤدي إلى خلل في الجسم، فنقص معدن الحديد، ينتج عنه الأنيميا، ونقص فيتامين A يؤدي إلى جفاف البشرة والعين، جميعها ترجع إلى اتباع حمية غذائية، تفتقر إلى العناصر الضرورية لصحة الجسم، كما يعتبر نقص فيتايمن D شائع بشكل كبير، نتيجة قلة التعرض للشمس، لذا لابد من الانتباه جيدًا لصحة الجسم، نقلًا عن الموقع الهندي "stylecraze"
10-فوائد-لتناول-عصير-الليمون-الدافئ-صباحًا-التخسيس-وتطهير-البشرة

طهر القولون بهذا العصير.. تناوله لأسبوع

أصبح ألم القولون من المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها الكبار والصغار والنساء والرجال، وتعددت الأسباب واختلفلت نسبة الآلام، لكن المرضى يتزايد عددهم، وبالرغم أن مشكلات الجهاز الهضمي متعددة لكن غالبا ما يعتقد المرضى أن تلك الآلام في المعدة والأمعاء فقط غير مبالين بالقولون الذي يعتبر من الأعضاء المهمة التي يجب الحفاظ على صحتها جيدا، حيث يلعب دورا حيويا في القضاء على فضلات الأطعمة والمساعدة في عملية ترطيب الجسم، وذلك حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
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استخدامات-زيت الزيتون -في المنزل

هل استخدام زيت الزيتون لتدليك الطفل صحي أم لا؟

احتلت الزيوت الطبيعية مكانة كبيرة في عالم التجميل والعلاج، لأنها خالية تمامًا من الآثار الجانبية، إضافة إلى أنها تحتوي على مكونات طبيعية، تساعد في الشفاء من أمراض متعددة، أو علاج مشكلات البشرة، ومن أهم الزيوت المستخدمة منذ عدة قرون "زيت الزيتون"، يعمل على التخلص من البشرة الجافة، ويعزز من الجهاز المناعي، كما يعمل على تنظيف الكبد من السموم، و يستخدم في الطهي بدلًا من الزيوت المهدرجة أيضًا، ولكن هل يعمل بفاعلية في عمل مساج للطفل؟، وذلك نقلًا عن "healthline".
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