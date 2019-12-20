ما هي فوائد زيت الكافور؟ الوقاية من أمراض الجلد

يحتوي زيت الكافور على مواد منشطة تساعد في تعزيز نشاط الدورة الدموية وعملية الأيض، بالإضافة إلى التعزيز من عملية الهضم حيث ساعد ذلك في التخفيف من المشكلات الصحية.

تحرير:إسراء سليمان ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م

الزيوت الحيوية

نالت الزيوت الحيوية بمختلف أنواعها مكانة كبيرة في العلاجات المنزلية، على سبيل المثال زيت السمسم يعمل على علاج البشرة الجافة، ويساعد في الشفاء من الجروح، إضافة إلى الحماية من تجاعيد الوجه، بينما يساعد زيت اللافندر على التخفيف من التوتر والقلق وتحسين جودة النوم، والتعزيز من عملية الهضم، ولكن هل تعلم أن زيت الكافور أيضًا يتمتع بفوائد مشابهة؟ بالفعل أثبتت الأبحاث أنه غني بقيمة عالية ترجع إلى العناصر الهامة والمعادن والفيتامينات، نقلًا عن "organicfacts".

يتميز زيت الكافور بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وذلك لأنه غني بخصائص منشطة مضادة للتشنج، بالإضافة إلى أنه يعمل كمطهر ومضاد للاحتقان ومخدر ومهدئ ومضاد للألم وللالتهابات، وبالنسبة للعناصر فهو غني بـ بورنيول وبينين وكامفين وكافور وتيربين وسافرول، وللتعرف على الفوائد بشكل واضح ما يلي بعض منها: 1-تحسين