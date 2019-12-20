ما هي فوائد زيت الكافور؟ الوقاية من أمراض الجلد

يحتوي زيت الكافور على مواد منشطة تساعد في تعزيز نشاط الدورة الدموية وعملية الأيض، بالإضافة إلى التعزيز من عملية الهضم حيث ساعد ذلك في التخفيف من المشكلات الصحية.
نالت الزيوت الحيوية بمختلف أنواعها مكانة كبيرة في العلاجات المنزلية، على سبيل المثال زيت السمسم يعمل على علاج البشرة الجافة، ويساعد في الشفاء من الجروح، إضافة إلى الحماية من تجاعيد الوجه، بينما يساعد زيت اللافندر على التخفيف من التوتر والقلق وتحسين جودة النوم، والتعزيز من عملية الهضم، ولكن هل تعلم أن زيت الكافور أيضًا يتمتع بفوائد مشابهة؟ بالفعل أثبتت الأبحاث أنه غني بقيمة عالية ترجع إلى العناصر الهامة والمعادن والفيتامينات، نقلًا عن "organicfacts".
يتميز زيت الكافور بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وذلك لأنه غني بخصائص منشطة مضادة للتشنج، بالإضافة إلى أنه يعمل كمطهر ومضاد للاحتقان ومخدر ومهدئ ومضاد للألم وللالتهابات، وبالنسبة للعناصر فهو غني بـ بورنيول وبينين وكامفين وكافور وتيربين وسافرول، وللتعرف على الفوائد بشكل واضح ما يلي بعض منها:
1-تحسين
يتميز زيت الكافور بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وذلك لأنه غني بخصائص منشطة مضادة للتشنج، بالإضافة إلى أنه يعمل كمطهر ومضاد للاحتقان ومخدر ومهدئ ومضاد للألم وللالتهابات، وبالنسبة للعناصر فهو غني بـ بورنيول وبينين وكامفين وكافور وتيربين وسافرول، وللتعرف على الفوائد بشكل واضح ما يلي بعض منها:
1-تحسين الدورة الدموية
يحتوي زيت الكافور على مواد منشطة، تساعد في التعزيز من نشاط نظام الدورة الدموية، وعملية الأيض بالإضافة إلى التعزيز من عملية الهضم، حيث يساعد ذلك بشكل كبير في التخفيف من المشكلات الصحية المرتبطة بالهضم وعمليات التمثيل الغذائي، وغيرها من الحالات المرضية غير الشائعة.
2-الوقاية من أمراض الجلد
يعمل زيت الكافور كمضاد ومطهر قوي من الجراثيم، فيمكنك إضافته إلى الماء قبل التناول، وخاصة في الصيف والمواسم الممطرة، لأن في هذا التوقيت تكون المياه عرضة للباكتيريا والجراثيم، كما أن نقع الملابس في زيت الكافور يساعد على قتل الجراثيم والحشرات العالقة بها، وبالنسبة للطعام، عند وضع قطرة أو قطرتين من زيت الكافور على حبوب الطعام، يساعد ذلك في حماية الطعام من الحشرات، يستخدم أيضًا الكافور في العديد من المستحضرات الطبية مثل المراهم لعلاج الأمراض الجلدية، وكذلك الالتهابات البكتيرية والفطرية في الجلد، وعند مزجه بماء الاستحمام يقوم زيت الكافور بتطهير الجسم كله خارجيًا ويقتل القمل أيضًا.
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3-القضاء على الغازات
يمنحك شعور بالراحة من الغازات، مما يقلل من فرص الإصابة بتشنجات البطن، أو يمنع تكونها، مما يعزز من صحة الجهاز الهضمي.
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4-التقليل من الاضطرابات العصبية
يقوم بدور المخدر ويعتبر فعال بشكل كبير للتخدير الموضعي، ويعمل على التقليل من الاضطرابات العصبية الشديدة والتشنجات وهجمات الصرع، والتخلص من العصبية والقلق المزمن.
5-يقلل من التشنجات
إنه مضاد للتشنج فعال للغاية، ويوفر لك الراحة بشكل سريع، كما أنه فعال في علاج الكوليرا.
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6-يخفف الألم العصبي
الألم العصبي يسبب تورم الأوعية الدموية، ويمكن تخفيفه باستخدام زيت الكافور، هذا الزيت يمكن أن يجعل الأوعية الدموية تتقلص وبالتالي يقلل الضغط.
7-يقلل من الالتهابات
يعتبر عامل مضاد للالتهابات ومهدئ، كما أنه مفيد جدًا في علاج جميع أنواع الالتهاب تقريبًا داخليًا وخارجيًا. كما يمنحك شعورا بالانتعاش خاصة في فصل الصيف، لذا يمكنك خلطه بماء الاستحمام.
8-يمنع التهاب المفاصل
يساعد في إزالة السموم ومنشط للدورة الدموية أيضًا، كما يخفف من أمراض الروماتيزم والتهاب المفاصل والنقرس، ويعتبر مضادًا للالتهابات، لأنه يقلل من تورم أجزاء الجسم.
9-يخفف الاحتقان
يتميز برائحة قوية تعمل على إزالة الاحتقان، فيساعد بشكل سريع على التخفيف من احتقان القصبات والحنجرة والبلعوم والرئتين.