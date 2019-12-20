أرتيتا مديرًا فنيًا لأرسنال خلفًا لإيمري

تحرير:علي الزيني ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م

أرتيتا

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، تعيين المدرب الإسباني مايكل أرتيتا مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لمواطنه أوناي إيمري، الذي رحل بسبب عن الجانرز سوء نتائج الفريق، علمًا بأن أرتيتا قضى 5 سنوات في ملعب الإمارات، وكان قريبًا من تولي منصب المدير الفني في صيف 2018، قبل أن يقرر النادي اللندني، تعيين إيمري بدلًا منه. وأوضح آرسنال الذي يعاني في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الماضية، عبر موقعه الرسمي أن أرتيتا سيوقع على عقد يربطه بالفريق لثلاث سنوات ونصف، مشيرًا إلى أنه سيعلن في وقت لاحق عن أسماء الجهاز المعاون للمدرب الإسباني.

وتحدث ميكيل أرتيتا في أول تصريح له عقب توقيع العقود، قائلًا: "هذا شرف كبير لي، أرسنال واحد من أكبر الأندية في العالم، نحتاج للمنافسة على البطولات وهذا كان واضحًا لي خلال مرحلة المفاوضات مع المسؤولين في النادي". وواصل المدرب الإسباني، قائلًا: "نحن نعرف أن هناك الكثير من العمل علينا القيام به لتحقيق

وتحدث ميكيل أرتيتا في أول تصريح له عقب توقيع العقود، قائلًا: "هذا شرف كبير لي، أرسنال واحد من أكبر الأندية في العالم، نحتاج للمنافسة على البطولات وهذا كان واضحًا لي خلال مرحلة المفاوضات مع المسؤولين في النادي".



وواصل المدرب الإسباني، قائلًا: "نحن نعرف أن هناك الكثير من العمل علينا القيام به لتحقيق ما نريد، أعرف جيدا أن كل شيء لن يحدث بين ليلة وضحاها، لكن التشكيل الحالي للفريق به بعض المواهب والعديد من الناشئين قادمين من الأكاديمية".



ويحتل فريق آرسنال، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، برصيد 22 نقطة، بفارق 27 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة، و17 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.