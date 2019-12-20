رياضة

أرتيتا مديرًا فنيًا لأرسنال خلفًا لإيمري

تحرير:علي الزيني ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م
أرتيتا
أرتيتا
أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، تعيين المدرب الإسباني مايكل أرتيتا مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لمواطنه أوناي إيمري، الذي رحل بسبب عن الجانرز سوء نتائج الفريق، علمًا بأن أرتيتا قضى 5 سنوات في ملعب الإمارات، وكان قريبًا من تولي منصب المدير الفني في صيف 2018، قبل أن يقرر النادي اللندني، تعيين إيمري بدلًا منه. وأوضح آرسنال الذي يعاني في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الماضية، عبر موقعه الرسمي أن أرتيتا سيوقع على عقد يربطه بالفريق لثلاث سنوات ونصف، مشيرًا إلى أنه سيعلن في وقت لاحق عن أسماء الجهاز المعاون للمدرب الإسباني.
وتحدث ميكيل أرتيتا في أول تصريح له عقب توقيع العقود، قائلًا: "هذا شرف كبير لي، أرسنال واحد من أكبر الأندية في العالم، نحتاج للمنافسة على البطولات وهذا كان واضحًا لي خلال مرحلة المفاوضات مع المسؤولين في النادي". وواصل المدرب الإسباني، قائلًا: "نحن نعرف أن هناك الكثير من العمل علينا القيام به لتحقيق
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الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

اتحاد الكرة عن الاستبدال: لم يُطرح من الأساس

يرى محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أنه ليس هناك أي سبب للحديث على فتح الاستبدال في قوائم فرق الدوري للاعبين المصابين والهاربين، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة القاهرة والناس. وقال فضل: "الأزمة الآن أننا نُحاسب على أمور تذكر في الإعلام ولم تُطرح من الأساس في الاجتماعات، الاستبدال؟ هذا الأمر لم يُطرح من الأساس نهائيا، ومفيش داعي نناقش أمر لم يُطرح، وفي الطبيعي عندما نطرح أي موضوع، نجلس سويا ونناقش الأمر ونرى كافة الجوانب بشفافية كاملة لصالح الكرة المصرية فقط. الأهم دائما هو اللوائح والقوانين. هذا ما يتطور الكرة".
ارتيتا

آرسنال يستعد لتقديم مدربه الجديد اليوم

بات آرسنال الإنجليزي، قريبًا من الإعلان عن تعاقده بشكل رسمي مع الإسباني مايكل أرتيتا، والذي يعمل حاليًا كمدرب مساعد لبيب جوارديولا في صفوف مانشستر سيتي، ووفقًا لصحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، فإن آرسنال سيعلن عن خبر تعيين أرتيتا، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، وأشارت إلى أنه كان مقررًا عقد مؤتمر صحفي خاص بآرسنال، أمس الخميس، ولكن تم تأجيله إلى اليوم كي يكون النادي حسم تعاقده مع أرتيتا، وأوضحت أن المفاوضات بين آرسنال ومانشستر سيتي حول قيمة التعويض لا تزال جارية، حيث إنه من المتوقع أن تبلغ مليون إسترليني فقط.
الزمالك- والشرقية (2)

مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام سموحة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفى، ويعاونه الثنائي أحمد حسام طه ومحمود رضا، بينما سيكون محمد سيد بكر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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ارتيتا

آرسنال يستعد لتقديم مدربه الجديد اليوم

بات آرسنال الإنجليزي، قريبًا من الإعلان عن تعاقده بشكل رسمي مع الإسباني مايكل أرتيتا، والذي يعمل حاليًا كمدرب مساعد لبيب جوارديولا في صفوف مانشستر سيتي، ووفقًا لصحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، فإن آرسنال سيعلن عن خبر تعيين أرتيتا، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، وأشارت إلى أنه كان مقررًا عقد مؤتمر صحفي خاص بآرسنال، أمس الخميس، ولكن تم تأجيله إلى اليوم كي يكون النادي حسم تعاقده مع أرتيتا، وأوضحت أن المفاوضات بين آرسنال ومانشستر سيتي حول قيمة التعويض لا تزال جارية، حيث إنه من المتوقع أن تبلغ مليون إسترليني فقط.
ارتيتا

أرسنال يحضر للمؤتمر التقديمي لأرتيتا

كشفت الصحافة الإنجليزية خلال تقاريرها اليوم، عن أن إدارة أرسنال حسمت بالفعل أمر تدريب أرتيتا مساعد بيب جورديولا، لفريق الجارنز . وجاء في تقرير لـ صحيفة ميرور أن إدارة نادي أرسنال بدأت التحضير بالفعل للمؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تولي مايكل أرتيتا الإدارة الفنية للجانرز. ومن جانبها، أكدت تقارير أوروبية أن أرتيتا وافق على تدريب أرسنال لمدة 3 مواسم ونصف، كما لفتت إلى أن اليوم الخميس سيتم الإعلان بشكل رسمي، لكن بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" صباح اليوم فقد تم تأجيل المؤتمر لغدًا الجمعة.
كانتي- تشيلسي

تشيلسي يسقط أمام بورنموث وليستر يتعادل مع نوريتش

سقط فريق تشيلسي الإنجليزي في فخ الخسارة أمام نظيره بورنموث، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الـ17 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف بورنموث الوحيد دان جوسلينج في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الخسارة إلا أن البلوز بقيادة فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي مازال يحافظ على احتلال المركز الرابع (بصفة مؤقتة)، من جدول البريميرليج برصيد 32 نقطة، بينما رفع برونموث رصيده للنقطة الـ19 في المركز الرابع عشر.
براندن رودجرز

رودجرز عن تدريب أرسنال: فريق كبير.. ولكن

علق بريندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي، علي ترشيحه لإدارة أرسنال فنيًا، بعد إقالة أوناي إيمري من قيادة الجانرز، وأشار رودجز أنه من الطبيعي أن يكون أسمي مرشح لأرسنال . وكان أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الماضية. وقال رودجرز في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية:"أنه من الطبيعي أن أكون مرشح، إذا كنت تقدم مستوي جيد فالناس يريدون أن يأخذوك بعيداً عن شيء تستمتع به، إذا لم تكن كذلك، فلا يهم".
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