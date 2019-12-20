ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار الدقهلية لـ9 أشخاص

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ م

حادث قطار الدقهلية

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطار بسيارة بمزلقان "الصوفي" على طريق "ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الخميس، إلى 9 أشخاص بعد وفاة اثنين من المصابين، فيما خرج اثنان آخرين من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية وهما: «بيان أمجد محمد حسن»، 15 عاما، و«شروق سليمان الكواوي»، 20 عاما. كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفي طريق الزقازيق، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

أسفر الحادث عن وفاة كلا من: «مجدي سليمان الكواوي "طفل"، وصفاء محمد شقيطة40 عاما ، وعوض محمد شقيطة 15 عاما، وحسانين محمدي حسانين36 عاما، وهشام مصطفي محمد فرغلي78 عاما، ورحاب محمد عوض شقيطة 40 عاما، وسمر مجدي حموده جريشة40 عاما، وهبة حامد محمد محمد40، وملك حسانين مجدي 4 سنوات». وتبين من الفحص