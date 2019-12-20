جريمة

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار الدقهلية لـ9 أشخاص

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ م
حادث قطار الدقهلية
حادث قطار الدقهلية
ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطار بسيارة بمزلقان "الصوفي" على طريق "ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الخميس، إلى 9 أشخاص بعد وفاة اثنين من المصابين، فيما خرج اثنان آخرين من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية وهما: «بيان أمجد محمد حسن»، 15 عاما، و«شروق سليمان الكواوي»، 20 عاما. كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفي طريق الزقازيق، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
أسفر الحادث عن وفاة كلا من: «مجدي سليمان الكواوي "طفل"، وصفاء محمد شقيطة40 عاما ، وعوض محمد شقيطة 15 عاما، وحسانين محمدي حسانين36 عاما، وهشام مصطفي محمد فرغلي78 عاما، ورحاب محمد عوض شقيطة 40 عاما، وسمر مجدي حموده جريشة40 عاما، وهبة حامد محمد محمد40، وملك حسانين مجدي 4 سنوات». وتبين من الفحص
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الخط بربع مليون.. سقوط عصابة لسرقة الأرقام المميزة

أوقعت مباحث الأموال العامة بعناصر تشكيل عصابى يتزعمه مدير مبيعات بشركة المحمول تخصص في انتحال الصفة والاستيلاء على خطوط الهاتف المحمول المميزة وتسويقها عبر شبكة الإنترنت وبيعها بمبالغ طائلة، إذ تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة مقيمة بمنطقة النزهة بالقاهرة بتعرضها لواقعة احتيال من قِبل سيدة مجهولة انتحلت صفتها بموجب بطاقة رقم قومى "مزورة" ببياناتها كاملة وتمكنت من الاستيلاء على ملكيتها لخط هاتف محمول مسجل باسمها لدى إحدى شركات الإتصالات.
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24 ساعة مداهمات.. ضبط 46 قطعة سلاح وتنفيذ 52 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية يوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة برئاسو اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري (بندقية آلي - بندقية خرطوش - طبنجة - 17 فرد خرطوش)، بحوزة 18 متهما و26 قطعة سلاح أبيض و67 طلقة مختلفة الأعيرة.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-6

«الصلح خير».. الشرطة تنهي نزاع عائلتين في سوهاج

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، الجهود لم تقتصر على الحملات المكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والتي تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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«موتوسيكل وجثة».. كشف لغز مقتل طالب بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، اليوم الجمعة، غموض وملابسات واقعة العثور على جثة طالب وضبط مرتكبها. البداية كانت بتلقي مركز شرطة شربين بالدقهلية، بلاغًا بالعثور على جثة طالب مُقيم بدائرة المركز، ملقاة على جانب طريق ترعة أبو زاهر بدائرة المركز، وما قرره والده بخروج نجله بالدراجة النارية الخاصة به "بدون لوحات معدنية" متوجهاً لقرية الجلاوينة بدائرة المركز، لشراء بعض المستلزمات والعثور على جثته بدون الدراجة وهاتفه المحمول.
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تصادم- قطار -بالعربية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم قطار بسيارة بالدقهلية

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص بمزلقان "الصوفي" على طريق "ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الخميس، وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفى طريق الزقازيق، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
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«أبويا مش عايز يجوزني».. شاب يحاول الانتحار من أعلى كوبري منية النصر

وقف شاب أعلى كوبرى منية النصر بمحافظة الدقهلية، مهددا بالانتحار بإلقاء نفسه في المياه في محاولة لإجبار والده على يوافق على زواجه، قبل أن يتمكن الأهالى من إنقاذه. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بقيام شخص بإلقاء نفسه من أعلى الكوبري. على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن الأهالي تمكنوا من إنقاذ الشاب ونقله إلى منزل أسرته.
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«بينهم طفل».. إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بالدقهلية

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "العيادية- شربين" ناحية عزبة أبو زاهر دائرة مركز شربين، تسبب في إصابة 11 شخصا بينهم طفل عمره عام واحد. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة تفيد بوقوع حادث طريق وإصابة 11 شخصا بينهم طفل. بالانتقال لمكان البلاغ، تبين انقلاب سيارة ميكروباص بعدما اختلت عجلة القيادة من يد السائق نتيجة السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين لمستشفى شربين العام لتلقي العلاج اللازم.
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مريض نفسي.. شاب يذبح أمه ويقطع ذراعيها في الدقهلية

«بني آدم مش طبيعي.. عنده مشاكل نفسية جعلته تعبان فى عقله» لم يجد أهالي قرية كوم النور، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، غير هاتين العبارتين كإجابة عن سبب الجريمة البشعة التى ارتكبها شاب فى العقد الثاني من العمر، فى حق "أعز الحبايب" والدته، إذ عثروا على جثتها فى مشهد بشع، إذ تم قتل السيدة المسنة التى تجاوزت الـ55 من العمر، وتهشيم رأسها، وقطع ذراعيها وفصلها عن باقى جسدها، فى جريمة أثارت فزع جميع الأهالي وجعلتهم يستغيثون بقوات الأمن لكشف غموض الجريمة الدامية، التى أثارت فزعهم.
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