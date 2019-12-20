رياضة

الإنتاج يعود بفوز ثمين من أسوان.. وخسارة الحدود

تحرير:علي الزيني ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
حقق فريق المقاولون العرب، فوزًأ ثمينًا على نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، جاء عن طريق محمد سالم، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب «المكس»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابة المحلية، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، علمًا أن الأخير لعب مباراتين أقل، وبفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري، الذي يواجه نادي مصر، مساء اليوم، في المقابل تجمد رصيد الحرس عند عشر نقاط في المركز التاسع.
وحصل فريق المقاولون على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، بعد عرقلة محمد مجلي، سددها محمد سمير، وتصدى لها أحمد السعدني، حارس مرمى فريق حرس الحدود. وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، خطف فريق المقاولون هدف الفوز، عن طريق محمد سالم، الذي استقبل كرة عرضية، بتسديدة في الشباك. وعلى ملعب
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فرج عامر يعلق علي تعادل سموحة أمام الزمالك بالسحر

علق فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على تعادل فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري . حيث كتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «لا سحر ولا شعوذةً». وكان من جانبه علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي التعادل، مشيرًا إلي أن السحر هو السبب في سقوط القلعة البيضاء اليوم في فخ التعادل، حيث قال للجماهير أثناء تواجده بالمدرجات في استاد القاهرة:"لا تسبوا اللاعبين..الفريق تعادل مع سموحة بسبب السحر، وهناك من دفع أموال لاسقاط الزمالك بالسحر".
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مدرب الزمالك يرفض حضور مؤتمر مباراة سموحة

رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي، وأخطر مسؤولو الزمالك مراقب المباراة بعدم حضور المدرب للمؤتمر.. وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في وقت سابق تغريم كارتيرون 50 ألف جنيه، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء طلائع الجيش في الجولة الماضية.
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حسام حسن يعلق علي أداء سموحة أمام الزمالك

تحدث حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، عن مواجهة الزمالك، اليوم الجمعة، وقال حسام خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" صعوبة المباراة كانت تتمثل في أن الزمالك خسر مباراته الماضية، لاعبي الزمالك كانوا يبحثون عن تعويض النتيجة، وكان ذلك سبب في زيادة الضغط علي سموحة " . وأكمل المدير الفني لسموحة:" كان هناك الكثير من الإصابات، مثل فوزي الحناوي وغيرهم من الدفاع، أبو الفتوح لم يلعب المباراة، الإصابات مثلت ضغط أخر علي الفريق ". وأوضح المدير الفني أنه حدد احتياجاته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وترك 3 أماكن في القائمة لتدعيم بعض المراكز
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الأهلي الإنتاج الحربي

الإنتاج الحربي يخطف فوزا قاتلا من طنطا في الدوري

نجح فريق الإنتاج الحربي في خطف فوز ثمين، أمام نظيره طنطا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق مامادو نياس، ليرفع العجلات الحربية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري، الذي يحتل المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي عند ثمان نقاط في المركز العاشر.
أسوان

أسوان آخر المتأهلين إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل فريق أسوان إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على نظيره طنطا بنتيجة 5- 4 في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب أسوان، ضمن مواجهات دور الـ32 من منافسات المسابقة المحلية، ليضرب موعدًا مع الاتحاد السكندري، الذي تأهل على حساب النصر، بعد الفوز عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، ليكتمل عقد المتأهلين إلى دور ثمن النهائي، ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات عن مواعيد مباريات هذا الدور خلال الأيام المقبلة.
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المقاولون العرب يتأهل إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره الجزيرة مطروح، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ملعب «الجبل الأخضر»، شكري نجيب سجل هدف التقدم، وأضاف عبدالله ياسين الهدف الثاني، وينتظر أبناء عماد النحاس الفائز من مباراة فريقي المصري البورسعيدي ونظيره قنا، المقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد الجيش الثالث في السويس، ضمن مواجهات نفس الدور من المسابقة.
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بيراميدز يشارك الأهلي في الصدارة بالتعادل أمام أسوان

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق بيراميدز ونظيره أسوان، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل جون أنطوي هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أوميد أوكري هدف التعادل للضيوف، وأحرز محمد فاروق الهدف الثاني لبيراميدز، وعاد أوكري وسجل الهدف الثاني له ولفريقه. بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراتين أقل، في المقابل رفع أسوان رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع عشر.
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