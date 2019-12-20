الإنتاج يعود بفوز ثمين من أسوان.. وخسارة الحدود

تحرير:علي الزيني ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

الإنتاج الحربي

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًأ ثمينًا على نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، جاء عن طريق محمد سالم، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب «المكس»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابة المحلية، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، علمًا أن الأخير لعب مباراتين أقل، وبفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري، الذي يواجه نادي مصر، مساء اليوم، في المقابل تجمد رصيد الحرس عند عشر نقاط في المركز التاسع.

وحصل فريق المقاولون على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، بعد عرقلة محمد مجلي، سددها محمد سمير، وتصدى لها أحمد السعدني، حارس مرمى فريق حرس الحدود. وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، خطف فريق المقاولون هدف الفوز، عن طريق محمد سالم، الذي استقبل كرة عرضية، بتسديدة في الشباك. وعلى ملعب

وحصل فريق المقاولون على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، بعد عرقلة محمد مجلي، سددها محمد سمير، وتصدى لها أحمد السعدني، حارس مرمى فريق حرس الحدود.



وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، خطف فريق المقاولون هدف الفوز، عن طريق محمد سالم، الذي استقبل كرة عرضية، بتسديدة في الشباك.



وعلى ملعب أسوان، فاز فريق الإنتاج الحربي، على نظيره أسوان، بهدف نظيف، جاء عن طريق محمد عادل، في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني، ليرفع العجلات الحربية رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 5 نقاط في المركز الأخير.



ويستعد فريق الإنتاج الحربي لمواجهة الزمالك الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز، فيما يحل أسوان ضيفًا على طنطا في الجولة ذاتها.