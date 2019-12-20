جريمة

3 آلاف جنيه للمتوفي وألفين للمصاب في حادث قطار الدقهلية

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م
حادث قطار الدقهلية
حادث قطار الدقهلية
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، صرف مساعدات مالية عاجلة لأسر مصابي وضحايا حادث قطار الدقهلية، وقال وكيل وزارة التضامن، إن لجنة الإغاثة توجهت صباح اليوم، لمقر إقامة أسر المتوفيين والمصابيين، وتم حصر جميع الحالات البالغ عددها 11 حالة، وتقرر صرف 3 آلاف جنيه للمتوفى و2000 جنيه للمصاب من مؤسسة التكافل الاجتماعي، طبقًا للقرار الوزاري رقم 86 لسنة 2019، وأضحت "التضامن" أن جميع حالات الوفاة تم دفنها، وجاري حصر المستحقين من أسرهم لصرف المساعدات المقررة طبقًا للقرار الوزاري رقم 86لسنه 2019.
وارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطار بسيارة بمزلقان "الصوفي" على طريق "ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الخميس، إلى 9 أشخاص بعد وفاة اثنين من المصابين، وخرج اثنان آخرين من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، وهما: «بيان أمجد محمد حسن»، 15 عاما، و«شروق سليمان الكواوي»،
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النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النائب العام يحيل 10 متهمين في حريق إيتاي البارود للجنايات

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق إيتاي البارود بالبحيرة، والمسجلة بالقضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاي البارود، لتخريبهم عمدا خطا من خطوط البترول وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة أشخاص.. وتعود تفاصيل الواقعة لبلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير.
انهيار-سقف-مصيفة-مسجد-بالبحيرة (2)

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في انهيار سقف مسجد بالبحيرة

انهار سقف مضيفة ودار مناسبات خاصة بمسجد تحت الإنشاء، اليوم الجمعة، ما تسبب في وفاة شخصين وإصابة اثنان أخرين، وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة الرحمانية بانهيار سقف مضيفة ودار مناسبات مسجد بعزبة رستم التابعة لقرية الهوارية بمركز الرحمانية، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة.
قطار -الدقهلية (8)

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار الدقهلية لـ9 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطار بسيارة بمزلقان "الصوفي" على طريق "ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الخميس، إلى 9 أشخاص بعد وفاة اثنين من المصابين، فيما خرج اثنان آخرين من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية وهما: «بيان أمجد محمد حسن»، 15 عاما، و«شروق سليمان الكواوي»، 20 عاما. كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفي طريق الزقازيق، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
هواتف-شاومى-1

الخط بربع مليون.. سقوط عصابة لسرقة الأرقام المميزة

أوقعت مباحث الأموال العامة بعناصر تشكيل عصابى يتزعمه مدير مبيعات بشركة المحمول تخصص في انتحال الصفة والاستيلاء على خطوط الهاتف المحمول المميزة وتسويقها عبر شبكة الإنترنت وبيعها بمبالغ طائلة، إذ تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة مقيمة بمنطقة النزهة بالقاهرة بتعرضها لواقعة احتيال من قِبل سيدة مجهولة انتحلت صفتها بموجب بطاقة رقم قومى "مزورة" ببياناتها كاملة وتمكنت من الاستيلاء على ملكيتها لخط هاتف محمول مسجل باسمها لدى إحدى شركات الإتصالات.
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انهيار-سقف-مصيفة-مسجد-بالبحيرة (2)

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في انهيار سقف مسجد بالبحيرة

انهار سقف مضيفة ودار مناسبات خاصة بمسجد تحت الإنشاء، اليوم الجمعة، ما تسبب في وفاة شخصين وإصابة اثنان أخرين، وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة الرحمانية بانهيار سقف مضيفة ودار مناسبات مسجد بعزبة رستم التابعة لقرية الهوارية بمركز الرحمانية، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة.
قطار -الدقهلية (8)

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار الدقهلية لـ9 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطار بسيارة بمزلقان "الصوفي" على طريق "ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الخميس، إلى 9 أشخاص بعد وفاة اثنين من المصابين، فيما خرج اثنان آخرين من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية وهما: «بيان أمجد محمد حسن»، 15 عاما، و«شروق سليمان الكواوي»، 20 عاما. كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفي طريق الزقازيق، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
تصادم- قطار -بالعربية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم قطار بسيارة بالدقهلية

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص بمزلقان "الصوفي" على طريق "ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الخميس، وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفى طريق الزقازيق، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
اقراص-مخدرة (2)

جلسة صحاب وحلم مشبوه.. سقوط عصابة التامول بالمنصورة

جلسة مشبوهة على أحد المقاهي جمعت 4 عناصر إجرامية يبحثون عن جمع المال بغض الطرف عن الوسيلة فلديهم قناعة كاملة بأن "الغاية تبرر الوسيلة" عمدوا إلى تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في المواد المخدرة وتحديدا الأقراص المخدرة، وتوسيع تلك الأقرص على عملائهم من متعاطيها بنطاق مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ظنوا أن نشاطهم سيكون خلف ستار تحركاتهم في نطاق محال إقامتهم بعيدا عن أعين الشرطة لكن ضباط مكافحة المخدرات كانت لهم بالمرصاد وأحبطت مخططهم.
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