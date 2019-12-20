3 آلاف جنيه للمتوفي وألفين للمصاب في حادث قطار الدقهلية

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م

حادث قطار الدقهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، صرف مساعدات مالية عاجلة لأسر مصابي وضحايا حادث قطار الدقهلية، وقال وكيل وزارة التضامن، إن لجنة الإغاثة توجهت صباح اليوم، لمقر إقامة أسر المتوفيين والمصابيين، وتم حصر جميع الحالات البالغ عددها 11 حالة، وتقرر صرف 3 آلاف جنيه للمتوفى و2000 جنيه للمصاب من مؤسسة التكافل الاجتماعي، طبقًا للقرار الوزاري رقم 86 لسنة 2019، وأضحت "التضامن" أن جميع حالات الوفاة تم دفنها، وجاري حصر المستحقين من أسرهم لصرف المساعدات المقررة طبقًا للقرار الوزاري رقم 86لسنه 2019.

وارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطار بسيارة بمزلقان "الصوفي" على طريق "ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الخميس، إلى 9 أشخاص بعد وفاة اثنين من المصابين، وخرج اثنان آخرين من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، وهما: «بيان أمجد محمد حسن»، 15 عاما، و«شروق سليمان الكواوي»،