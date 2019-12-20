لامبارد يعلق على مواجهة جوزيه مورينيو في البريميرليج

تحرير:محمد جمال ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م

لامبارد

تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، عن المواجهة القادمة للبلوز، أمام توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو المدير الفني، وقال: "توتنهام قضى سنوات رائعة مع ماوريسيو بوكيتينو، الأمر الذي جعلهم أكثر قوة ويمثلون تحديًا كبيرًا لكل الفرق التي واجهتهم من قبل"، مضيفا: "كان لدينا بعض الأوقات من الراحة خلال الأسبوع الماضي، لم يكن هناك أي مواجهات في الكأس في منتصف الأسبوع، لقد تدربنا كثيرًا بدلًا من الحديث عن قلة الإمكانيات، وأعتقد أننا رأينا نتاج هذا العمل وهو ما يجعلنا مستعدين لبذل المزيد".

وعن المواجهة بينه وبين مدربه السابق جوزيه مورينيو، أوضح: "سأقول دائمًا إنه مدرب ومدير مميز، لكنني لا أريد أن أصبح شبيهًا لأي من المدربين الآخرين". وأضاف: "أنا سعيد بمقابلته، لقد كانت مواجهة مميزة في العام الماضي، حين كان مدربًا لمانشستر يونايتد، لدي احترام كبير له، ولكن المواجهة تلك ستكون مختلفة". وحول