رياضة

لامبارد يعلق على مواجهة جوزيه مورينيو في البريميرليج

تحرير:محمد جمال ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م
لامبارد
لامبارد
تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، عن المواجهة القادمة للبلوز، أمام توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو المدير الفني، وقال: "توتنهام قضى سنوات رائعة مع ماوريسيو بوكيتينو، الأمر الذي جعلهم أكثر قوة ويمثلون تحديًا كبيرًا لكل الفرق التي واجهتهم من قبل"، مضيفا: "كان لدينا بعض الأوقات من الراحة خلال الأسبوع الماضي، لم يكن هناك أي مواجهات في الكأس في منتصف الأسبوع، لقد تدربنا كثيرًا بدلًا من الحديث عن قلة الإمكانيات، وأعتقد أننا رأينا نتاج هذا العمل وهو ما يجعلنا مستعدين لبذل المزيد".
وعن المواجهة بينه وبين مدربه السابق جوزيه مورينيو، أوضح: "سأقول دائمًا إنه مدرب ومدير مميز، لكنني لا أريد أن أصبح شبيهًا لأي من المدربين الآخرين". وأضاف: "أنا سعيد بمقابلته، لقد كانت مواجهة مميزة في العام الماضي، حين كان مدربًا لمانشستر يونايتد، لدي احترام كبير له، ولكن المواجهة تلك ستكون مختلفة". وحول
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فرج-عامر (1)

فرج عامر يعلق علي تعادل سموحة أمام الزمالك بالسحر

علق فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على تعادل فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري . حيث كتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «لا سحر ولا شعوذةً». وكان من جانبه علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي التعادل، مشيرًا إلي أن السحر هو السبب في سقوط القلعة البيضاء اليوم في فخ التعادل، حيث قال للجماهير أثناء تواجده بالمدرجات في استاد القاهرة:"لا تسبوا اللاعبين..الفريق تعادل مع سموحة بسبب السحر، وهناك من دفع أموال لاسقاط الزمالك بالسحر".
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مدرب الزمالك يرفض حضور مؤتمر مباراة سموحة

رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي، وأخطر مسؤولو الزمالك مراقب المباراة بعدم حضور المدرب للمؤتمر.. وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في وقت سابق تغريم كارتيرون 50 ألف جنيه، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء طلائع الجيش في الجولة الماضية.
حسام-حسن-وابراهيم-حسن (2)

حسام حسن يعلق علي أداء سموحة أمام الزمالك

تحدث حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، عن مواجهة الزمالك، اليوم الجمعة، وقال حسام خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" صعوبة المباراة كانت تتمثل في أن الزمالك خسر مباراته الماضية، لاعبي الزمالك كانوا يبحثون عن تعويض النتيجة، وكان ذلك سبب في زيادة الضغط علي سموحة " . وأكمل المدير الفني لسموحة:" كان هناك الكثير من الإصابات، مثل فوزي الحناوي وغيرهم من الدفاع، أبو الفتوح لم يلعب المباراة، الإصابات مثلت ضغط أخر علي الفريق ". وأوضح المدير الفني أنه حدد احتياجاته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وترك 3 أماكن في القائمة لتدعيم بعض المراكز
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جوزيه مورينيو (6)

مورينيو: لن أكشف عن محادثاتي مع إيركسن

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، عن طبيعة علاقته بنجم الفريق الدنماركي كريستيان إيريكسن، مؤكدًا على عزمه عدم الكشف عن طبيعة المحادثات التي تجرى بينهما، في الوقت الذي ينتهي فيه عقد النجم الدنماركي مع السبيرز بنهاية الموسم الجاري، وقال مورينيو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "أعرف فقط أن عقده سينتهي بنهاية هذا الموسم، المحادثات التي أجريتها معه، تبقى خاصة ولن أفصح عنها"، وأضاف "كان صادقًا معي وكنت صادقًا معه، علاقتنا جيدة منذ اليوم الأول، لن أخون تلك الثقة".
جوزيه مورينيو (7)

مورينيو عن تمديد عقد كلوب: أخبار سارة للجميع

تحدث جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، عن تجديد يورجن كلوب لعقده مع ليفربول مشيرًا إلى أن امتلاك مديرين فنيين مثل كلوب في الدوري الإنجليزي هو أمر سار، وقال مورينيو في المؤتمر التحضيري لمباراة ولفرهامبتون: "توقيع كلوب لعقد جديد مع ليفربول يعني أنهم سعداء، فلو لم يكونوا كذلك لما منحوا كلوب عقدًا جديدًا، أخبار سارة لجمهور الريدز واللاعبين وكذلك لبريميرليج الذي يرغب دائمًا في امتلاك الأفضل". وعن داني روز لاعب الفريق قال: "لست قلقًا بشأن عقده، لديه نحو 18 شهرًا متبقية، لو أنّ عقده سينتهي في يونيو أو يوليو المقبل لكان الأمر مقلقًا".
فرانك-لامبارد

لامبارد يعلق على قرار رفع الحظر عن تشيلسي

علق فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، على قرار رفع الإيقاف عن البلوز في سوق الانتقالات الشتوية المقبل، وقال المدير الفني الإنجليزي:"يمكننا الأن أن ننظر للأمام، وهذا أمر جيد علي مستوي كرة القدم، لم نناقش أي أمور، لكن المناقشة ستبدأ الان". وخفضت عقوبة حرمان تشيلسي من التعاقدات لفترة واحدة، وصار لدى الفريق الإمكانية لتدعيم صفوفه في يناير المقبل .وأكمل لامبارد عن إمكانية إبرام صفقات:"اللاعبين يجب أن يحصلوا علي حقهم، ما يحدث من نجاح يعود للفريق، أريد المزيد، وأن نتقدم في جدول الترتيب، وإذا كان هناك إمكانية لتدعيم الفريق سوف نري".
مانشستر يونايتد - توتنهام

اليونايتد يكبد توتنهام الهزيمة الأولى مع مورينيو

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر ،من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ماركوس راشفورد ثنائية اليونايتد، فيما سجل ديلي ألي هدف توتنهام الوحيد، ليرفع فريق الشياطين الحمر رصيده إلى 21 نقطة يرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد توتنهام عند 20 نقطة في المركز الثامن.
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