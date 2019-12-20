النحاس بعد الفوز على الحدود: نعاني من ضغط المباريات

تحرير:علي الزيني ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م

عماد النحاس

عبر عماد النحاس المدير المدير للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن غضبه، بسبب ضغط المباريات، موضحًا أنه لم يتحدث عن هذا الأمر بعد مباراة وادي دجلة الماضية، بسبب خسارته للقاء، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر فوز فريقه على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلًا: "لم أتحدث عن ضغط المباريات، لأننا خسرنا أمام دجلة، لكن اليوم أتحدث وأنا فائز والحمد لله أننا استطعنا الفوز، فالخسارة الماضية جاءت في توقيت صعب".

وواصل النحاس، قائلًا: "خسرت أمام دجلة في الدقيقة 87، وفزت اليوم في الدقيقة 92 أمام الحرس، كنا أفضل اليوم وأشكر اللاعبين على قدرتنا على الفوز". وأضاف المدير الفني للمقاولون: "عملنا بصورة جيدة على سيناريوهات مباراة الحرس اليوم، ولم نتحدث عن الهزيمة أمام دجلة، لكن كانت كل رغبتنا في العودة للفوز والخروج