رياضة

النحاس بعد الفوز على الحدود: نعاني من ضغط المباريات

تحرير:علي الزيني ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م
عماد النحاس
عماد النحاس
عبر عماد النحاس المدير المدير للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن غضبه، بسبب ضغط المباريات، موضحًا أنه لم يتحدث عن هذا الأمر بعد مباراة وادي دجلة الماضية، بسبب خسارته للقاء، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر فوز فريقه على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلًا: "لم أتحدث عن ضغط المباريات، لأننا خسرنا أمام دجلة، لكن اليوم أتحدث وأنا فائز والحمد لله أننا استطعنا الفوز، فالخسارة الماضية جاءت في توقيت صعب".
وواصل النحاس، قائلًا: "خسرت أمام دجلة في الدقيقة 87، وفزت اليوم في الدقيقة 92 أمام الحرس، كنا أفضل اليوم وأشكر اللاعبين على قدرتنا على الفوز". وأضاف المدير الفني للمقاولون: "عملنا بصورة جيدة على سيناريوهات مباراة الحرس اليوم، ولم نتحدث عن الهزيمة أمام دجلة، لكن كانت كل رغبتنا في العودة للفوز والخروج
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فرج-عامر (1)

فرج عامر يعلق علي تعادل سموحة أمام الزمالك بالسحر

علق فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على تعادل فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري . حيث كتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «لا سحر ولا شعوذةً». وكان من جانبه علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي التعادل، مشيرًا إلي أن السحر هو السبب في سقوط القلعة البيضاء اليوم في فخ التعادل، حيث قال للجماهير أثناء تواجده بالمدرجات في استاد القاهرة:"لا تسبوا اللاعبين..الفريق تعادل مع سموحة بسبب السحر، وهناك من دفع أموال لاسقاط الزمالك بالسحر".
الزمالك -وسموحة‎ (2)

مدرب الزمالك يرفض حضور مؤتمر مباراة سموحة

رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي، وأخطر مسؤولو الزمالك مراقب المباراة بعدم حضور المدرب للمؤتمر.. وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في وقت سابق تغريم كارتيرون 50 ألف جنيه، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء طلائع الجيش في الجولة الماضية.
حسام-حسن-وابراهيم-حسن (2)

حسام حسن يعلق علي أداء سموحة أمام الزمالك

تحدث حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، عن مواجهة الزمالك، اليوم الجمعة، وقال حسام خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" صعوبة المباراة كانت تتمثل في أن الزمالك خسر مباراته الماضية، لاعبي الزمالك كانوا يبحثون عن تعويض النتيجة، وكان ذلك سبب في زيادة الضغط علي سموحة " . وأكمل المدير الفني لسموحة:" كان هناك الكثير من الإصابات، مثل فوزي الحناوي وغيرهم من الدفاع، أبو الفتوح لم يلعب المباراة، الإصابات مثلت ضغط أخر علي الفريق ". وأوضح المدير الفني أنه حدد احتياجاته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وترك 3 أماكن في القائمة لتدعيم بعض المراكز
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الزمالك وسموحة (18)

الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأسند الاتحاد إدارة مباراة الزمالك ونظيره سموحة، التي ستقام مساء غدً الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي»، لمحمد الحنفي الحكم الدولي، على أن يعاونه أحمد حسام طه، ومحمود رضا، ومحمد سيد بكر حكما رابعا. كما يواجه فريق المصري نظيره بيراميدز بعد غد السبت، على ملعب «ستاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة ذاتها، ويقودها محمد عادل حكم ساحة، وتحسين السادات واسامه السيد، وسالم متعب حكمًا رابعًا
الأهلي الإنتاج الحربي

الإنتاج الحربي يخطف فوزا قاتلا من طنطا في الدوري

نجح فريق الإنتاج الحربي في خطف فوز ثمين، أمام نظيره طنطا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق مامادو نياس، ليرفع العجلات الحربية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري، الذي يحتل المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي عند ثمان نقاط في المركز العاشر.
ا المقاولون-العرب (8)

المقاولون العرب يتأهل إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره الجزيرة مطروح، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ملعب «الجبل الأخضر»، شكري نجيب سجل هدف التقدم، وأضاف عبدالله ياسين الهدف الثاني، وينتظر أبناء عماد النحاس الفائز من مباراة فريقي المصري البورسعيدي ونظيره قنا، المقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد الجيش الثالث في السويس، ضمن مواجهات نفس الدور من المسابقة.
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يخطف الصدارة من الأهلي بفوزه على الجونة

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد سالم، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء عماد النحاس، رصيدهم إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، الذي لعب مباراتين أقل، ونفس النقطة عن بيراميدز، الذي لعب ستة مباريات، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
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