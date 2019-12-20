صلاح ولوفرين.. تقرير يكشف عن أقوى صداقات البريميرليج

تحرير:محمد جمال ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م

صلاح ولوفرين

استعرضت صحيفة الـ"صن " البريطانية أقوي علاقات الصداقة التي تجمع اللاعبين ببعضهم البعض، في بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). وجاء في أبرز العلاقات القوية التي تجمع اللاعبين، لينجارد وراشفورد لاعبي مانشستر يونايتد، وديلي ألي وإريك داير لاعبي توتنهام، وبوجبا ولوكاكو أثناء تواجد الأخير في صفوف اليونايتد . كما جاء في التقرير أيضًا أوباميانج ولاكازيت لاعبي أرسنال، وشهدت القائمة تواجد محمد صلاح ولوفرين، حيث يجمع اللاعبين علاقة قوية تظهر في فيديوهات وصور اللاعبين عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وقالت الصحيفة البريطانية خلال تقريرها، أن محمد صلاح وديان لوفرين تجمعهما علاقة قوية منذ انتقال الأول لصفوف الريدز . وجاء في التقرير أنه عندما وصل صلاح إلى ليفربول في عام 2017، ناقش الرجلان نشأتهما القاسية في عالم كرة القدم، ومن هناك، كانا لا ينفصلان تقريبًا. ونقلت الـ"صن تصريحات سابقة للوفرين، قائلًا: