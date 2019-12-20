رياضة

صلاح ولوفرين.. تقرير يكشف عن أقوى صداقات البريميرليج

تحرير:محمد جمال ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م
صلاح ولوفرين
صلاح ولوفرين
استعرضت صحيفة الـ"صن " البريطانية أقوي علاقات الصداقة التي تجمع اللاعبين ببعضهم البعض، في بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). وجاء في أبرز العلاقات القوية التي تجمع اللاعبين، لينجارد وراشفورد لاعبي مانشستر يونايتد، وديلي ألي وإريك داير لاعبي توتنهام، وبوجبا ولوكاكو أثناء تواجد الأخير في صفوف اليونايتد . كما جاء في التقرير أيضًا أوباميانج ولاكازيت لاعبي أرسنال، وشهدت القائمة تواجد محمد صلاح ولوفرين، حيث يجمع اللاعبين علاقة قوية تظهر في فيديوهات وصور اللاعبين عبر مواقع التواصل الإجتماعي .
وقالت الصحيفة البريطانية خلال تقريرها، أن محمد صلاح وديان لوفرين تجمعهما علاقة قوية منذ انتقال الأول لصفوف الريدز . وجاء في التقرير أنه عندما وصل صلاح إلى ليفربول في عام 2017، ناقش الرجلان نشأتهما القاسية في عالم كرة القدم، ومن هناك، كانا لا ينفصلان تقريبًا. ونقلت الـ"صن تصريحات سابقة للوفرين، قائلًا:
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فرج عامر يعلق علي تعادل سموحة أمام الزمالك بالسحر

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مدرب الزمالك يرفض حضور مؤتمر مباراة سموحة

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صلاح يقود ليفربول للفوز على واتفورد بالبريميرليج

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مشاكسة بين صلاح ولوفرين بسبب البيتزا والتنس

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حلقة جمعت بين نجمي الفريق الدولي المصري محمد صلاح، والصربي ديان لوفرين، اللذين يشتهران بصداقتهما خارج الملعب، وشهدت الحلقة مجموعة من الأسئلة، البداية كانت عن أفضل طريقة لصرف خمسة جنيهات، فرد صلاح، قائلا: "عندما كنت صغيرًا كانت أفضل طريقة لصرف الخمسة جنيهات، ألا أصرفها وأحتفظ بها في جيبي"، ليمازحه لوفرين قائلا: "هذه هي شخصيتك حتى الآن.. ويؤكد لوفرين بأنه كان ينفق 3 أو4 يورو، ليداعبه صلاح بأنه ينتمي لعائلة ثرية، قبل أن يرد لوفرين قائلا إنها 3 يورو وليست 30 يورو.
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