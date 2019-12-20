جريمة

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في انهيار سقف مسجد بالبحيرة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ م
انهيار سقف مسجد
انهيار سقف مسجد
انهار سقف مضيفة ودار مناسبات خاصة بمسجد تحت الإنشاء، اليوم الجمعة، ما تسبب في وفاة شخصين وإصابة اثنان أخرين، وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة الرحمانية بانهيار سقف مضيفة ودار مناسبات مسجد بعزبة رستم التابعة لقرية الهوارية بمركز الرحمانية، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة.
وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من انتشال جثث شخصين من تحت الانقاض، وهما: محمود صبحي الصعيدي، 50 عاما، وفؤاد عبده 30 عاما، نجار مسلح، وأصيب مجدي أحمد أغا، 45 عاما، ومصطفى إبراهيم، 40 عاما، بكسور وكدمات متفرقة أنحاء الجسم، وتم نقلهما للمستشفى المركزي بالرحمانية لتلقي العلاج اللازم. وتم تحرير المحضر
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النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النائب العام يحيل 10 متهمين في حريق إيتاي البارود للجنايات

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق إيتاي البارود بالبحيرة، والمسجلة بالقضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاي البارود، لتخريبهم عمدا خطا من خطوط البترول وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة أشخاص.. وتعود تفاصيل الواقعة لبلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير.
قطار -الدقهلية (12)

3 آلاف جنيه للمتوفي وألفين للمصاب في حادث قطار الدقهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، صرف مساعدات مالية عاجلة لأسر مصابي وضحايا حادث قطار الدقهلية، وقال وكيل وزارة التضامن، إن لجنة الإغاثة توجهت صباح اليوم، لمقر إقامة أسر المتوفيين والمصابيين، وتم حصر جميع الحالات البالغ عددها 11 حالة، وتقرر صرف 3 آلاف جنيه للمتوفى و2000 جنيه للمصاب من مؤسسة التكافل الاجتماعي، طبقًا للقرار الوزاري رقم 86 لسنة 2019، وأضحت "التضامن" أن جميع حالات الوفاة تم دفنها، وجاري حصر المستحقين من أسرهم لصرف المساعدات المقررة طبقًا للقرار الوزاري رقم 86لسنه 2019.
قطار -الدقهلية (8)

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار الدقهلية لـ9 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطار بسيارة بمزلقان "الصوفي" على طريق "ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الخميس، إلى 9 أشخاص بعد وفاة اثنين من المصابين، فيما خرج اثنان آخرين من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية وهما: «بيان أمجد محمد حسن»، 15 عاما، و«شروق سليمان الكواوي»، 20 عاما. كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفي طريق الزقازيق، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
هواتف-شاومى-1

الخط بربع مليون.. سقوط عصابة لسرقة الأرقام المميزة

أوقعت مباحث الأموال العامة بعناصر تشكيل عصابى يتزعمه مدير مبيعات بشركة المحمول تخصص في انتحال الصفة والاستيلاء على خطوط الهاتف المحمول المميزة وتسويقها عبر شبكة الإنترنت وبيعها بمبالغ طائلة، إذ تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة مقيمة بمنطقة النزهة بالقاهرة بتعرضها لواقعة احتيال من قِبل سيدة مجهولة انتحلت صفتها بموجب بطاقة رقم قومى "مزورة" ببياناتها كاملة وتمكنت من الاستيلاء على ملكيتها لخط هاتف محمول مسجل باسمها لدى إحدى شركات الإتصالات.
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قطار -الدقهلية (12)

3 آلاف جنيه للمتوفي وألفين للمصاب في حادث قطار الدقهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، صرف مساعدات مالية عاجلة لأسر مصابي وضحايا حادث قطار الدقهلية، وقال وكيل وزارة التضامن، إن لجنة الإغاثة توجهت صباح اليوم، لمقر إقامة أسر المتوفيين والمصابيين، وتم حصر جميع الحالات البالغ عددها 11 حالة، وتقرر صرف 3 آلاف جنيه للمتوفى و2000 جنيه للمصاب من مؤسسة التكافل الاجتماعي، طبقًا للقرار الوزاري رقم 86 لسنة 2019، وأضحت "التضامن" أن جميع حالات الوفاة تم دفنها، وجاري حصر المستحقين من أسرهم لصرف المساعدات المقررة طبقًا للقرار الوزاري رقم 86لسنه 2019.
انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

«لا أعرف لماذا أعيش».. رسالة طالب ثانوي قبل انتحاره

حالة من الاكتئاب دفعت طالب ثانوي إلى إلقاء نفسه من عقار سكني بمنطقة إمبابة ليسقط على الأرض مصابا بكسور متفرقة بجسده وكسر في قاع الجمجمة ويلفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى قصر العيني. الواقعة بدأت بتلقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد بسقوط شاب من أعلى سطح عقار بدائرة القسم، ما أسفر عن مصرعه. التحريات الأولية كشفت أن الشاب يبلغ 17 عاما، ويقيم في محافظة الشرقية، ويمر بأزمة نفسية دفعته إلى الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى العقار ولا توجد شبهة جنائية.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (3)

بـ100 ألف جنيه.. قصة فتاة عرضت طفلها للبيع على الإنترنت

ضربت فتاة تبلغ من العمر 22 عاما بكل القيم والأعراف عرض الحائط، عندما عرضت جنينها من السفاح للبيع على شبكة الإنترنت مقابل 100 ألف جنيه، لتقع في قبضة ضباط مباحث الآداب، بعدما رصدت الإدارة العامة بقيادة اللواء خالد عبد العزيز مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للآداب، عرض طفل للبيع على شبكة الإنترنت.. وتوصلت تحريات فريق بحث بقيادة العميد عماد عكاشة نائب مدير الإدارة، والعميد أحمد طاهر مدير فرع النشاط الداخلى بمباحث الآداب، إلى أن الفتاة تدعى "ف. ع." 22 عاما، عرضت طفل للبيع حملت به سفاحا.
انقلاب-سيارة

مصرع راهب وإصابة آخر في حادث سيارة بوادي النطرون

لقي راهب مصرعه وأصيب آخر، في انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوى أمام مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرةأ وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، عند الكيلو 92 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.
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