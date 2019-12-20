مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في انهيار سقف مسجد بالبحيرة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ م

انهيار سقف مسجد

انهار سقف مضيفة ودار مناسبات خاصة بمسجد تحت الإنشاء، اليوم الجمعة، ما تسبب في وفاة شخصين وإصابة اثنان أخرين، وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة الرحمانية بانهيار سقف مضيفة ودار مناسبات مسجد بعزبة رستم التابعة لقرية الهوارية بمركز الرحمانية، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من انتشال جثث شخصين من تحت الانقاض، وهما: محمود صبحي الصعيدي، 50 عاما، وفؤاد عبده 30 عاما، نجار مسلح، وأصيب مجدي أحمد أغا، 45 عاما، ومصطفى إبراهيم، 40 عاما، بكسور وكدمات متفرقة أنحاء الجسم، وتم نقلهما للمستشفى المركزي بالرحمانية لتلقي العلاج اللازم. وتم تحرير المحضر