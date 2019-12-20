رياضة

التعادل يحسم مواجهة طنطا والمقاصة المثيرة

تحرير:علي الزيني ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ م
طنطا
طنطا
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، نتائجه السلبية، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام طنطا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الفيومي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل جاء أبناء السيد البدوي في المركز الحادي عشر بتسع نقاط. فريق مصر المقاصة فشل في تحقيق أي انتصار منذ الأسبوع الرابع بعد الفوز على المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، حيث حقق الفريق "الفيومي" تعادلين وثلاث هزائم.
الشوط الأول لم يشهد خطورة، لينتهي بالتعادل السلبي، ومع بداية الشوط الثاني نجح فريق طنطا، في تسجل هدف التقدم، عن طريق محمد الشاذلي، الذي استقبل كرة عرضية، برأسية في الشباك، وفي الدقيقة 64، أضاف الحسن ضيوف الهدف الثاني لفريق طنطا، قبل أن تلغيه صافرة الحكم بداعي ارتكاب خطأ من المهاجم السنغالي. وشهدت الدقيقة
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فرج-عامر (1)

فرج عامر يعلق علي تعادل سموحة أمام الزمالك بالسحر

علق فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على تعادل فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري . حيث كتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «لا سحر ولا شعوذةً». وكان من جانبه علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي التعادل، مشيرًا إلي أن السحر هو السبب في سقوط القلعة البيضاء اليوم في فخ التعادل، حيث قال للجماهير أثناء تواجده بالمدرجات في استاد القاهرة:"لا تسبوا اللاعبين..الفريق تعادل مع سموحة بسبب السحر، وهناك من دفع أموال لاسقاط الزمالك بالسحر".
الزمالك -وسموحة‎ (2)

مدرب الزمالك يرفض حضور مؤتمر مباراة سموحة

رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي، وأخطر مسؤولو الزمالك مراقب المباراة بعدم حضور المدرب للمؤتمر.. وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في وقت سابق تغريم كارتيرون 50 ألف جنيه، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء طلائع الجيش في الجولة الماضية.
حسام-حسن-وابراهيم-حسن (2)

حسام حسن يعلق علي أداء سموحة أمام الزمالك

تحدث حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، عن مواجهة الزمالك، اليوم الجمعة، وقال حسام خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" صعوبة المباراة كانت تتمثل في أن الزمالك خسر مباراته الماضية، لاعبي الزمالك كانوا يبحثون عن تعويض النتيجة، وكان ذلك سبب في زيادة الضغط علي سموحة " . وأكمل المدير الفني لسموحة:" كان هناك الكثير من الإصابات، مثل فوزي الحناوي وغيرهم من الدفاع، أبو الفتوح لم يلعب المباراة، الإصابات مثلت ضغط أخر علي الفريق ". وأوضح المدير الفني أنه حدد احتياجاته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وترك 3 أماكن في القائمة لتدعيم بعض المراكز
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طارق يحي

طارق يحيى عن التفويت للزمالك: «عيب أنا فلاح»

اعتذر طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، لجماهير الزمالك، عقب فوز فريقه على الفارس الأبيض، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «الجيش الثالث بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتحدث يحيى في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة «أون سبورت» عقب نهاية اللقاء، قائلًا:"اعتذر إلى جماهير الزمالك ولكنني في موقف صعب للغاية، أعرف احساسهم الآن، لكنني مدرب وأريد الفوز على جميع الفرق وهذا هو الطبيعي".
أحمد حسام ميدو (1)

تجميد مستحقات لاعبي المقاصة بعد الخسارة من الاتحاد

قرر مجلس إدارة نادى مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام خصم 5 % من مستحقات جميع اللاعبين، وإيقاف جميع المستحقات لأجل غير مسمى، بعد الهزيمة أمام فريق الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.
الاتحاد

الاتحاد يفوز على المقاصة ودجلة يحقق فوزه الأول

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا، على نظيره مصر المقاصة، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، ومثلهما عن المقاولون العرب الذي سقط أمام وادي دجلة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.
الأهلي الإنتاج الحربي

الإنتاج الحربي يخطف فوزا قاتلا من طنطا في الدوري

نجح فريق الإنتاج الحربي في خطف فوز ثمين، أمام نظيره طنطا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق مامادو نياس، ليرفع العجلات الحربية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري، الذي يحتل المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي عند ثمان نقاط في المركز العاشر.
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