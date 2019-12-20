التعادل يحسم مواجهة طنطا والمقاصة المثيرة

تحرير:علي الزيني ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ م

طنطا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، نتائجه السلبية، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام طنطا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الفيومي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل جاء أبناء السيد البدوي في المركز الحادي عشر بتسع نقاط. فريق مصر المقاصة فشل في تحقيق أي انتصار منذ الأسبوع الرابع بعد الفوز على المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، حيث حقق الفريق "الفيومي" تعادلين وثلاث هزائم.

الشوط الأول لم يشهد خطورة، لينتهي بالتعادل السلبي، ومع بداية الشوط الثاني نجح فريق طنطا، في تسجل هدف التقدم، عن طريق محمد الشاذلي، الذي استقبل كرة عرضية، برأسية في الشباك، وفي الدقيقة 64، أضاف الحسن ضيوف الهدف الثاني لفريق طنطا، قبل أن تلغيه صافرة الحكم بداعي ارتكاب خطأ من المهاجم السنغالي. وشهدت الدقيقة