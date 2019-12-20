النائب العام يحيل 10 متهمين في حريق إيتاي البارود للجنايات

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ م

النائب العام

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق إيتاي البارود بالبحيرة، والمسجلة بالقضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاي البارود، لتخريبهم عمدا خطا من خطوط البترول وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة أشخاص.. وتعود تفاصيل الواقعة لبلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير.

وتبين اشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة، حال قيام المختصين فى شركة أنابيب البترول بإصلاح الخط المشار إليه، عقب غلق المحابس الرئيسة له، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر ذلك عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين. عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات فى محل إقامة كل منهم والأماكن