جريمة

النائب العام يحيل 10 متهمين في حريق إيتاي البارود للجنايات

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ م
النائب العام
النائب العام
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق إيتاي البارود بالبحيرة، والمسجلة بالقضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاي البارود، لتخريبهم عمدا خطا من خطوط البترول وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة أشخاص.. وتعود تفاصيل الواقعة لبلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير.
وتبين اشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة، حال قيام المختصين فى شركة أنابيب البترول بإصلاح الخط المشار إليه، عقب غلق المحابس الرئيسة له، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر ذلك عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين. عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات فى محل إقامة كل منهم والأماكن
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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في انهيار سقف مسجد بالبحيرة

انهار سقف مضيفة ودار مناسبات خاصة بمسجد تحت الإنشاء، اليوم الجمعة، ما تسبب في وفاة شخصين وإصابة اثنان أخرين، وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة الرحمانية بانهيار سقف مضيفة ودار مناسبات مسجد بعزبة رستم التابعة لقرية الهوارية بمركز الرحمانية، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة.
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3 آلاف جنيه للمتوفي وألفين للمصاب في حادث قطار الدقهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، صرف مساعدات مالية عاجلة لأسر مصابي وضحايا حادث قطار الدقهلية، وقال وكيل وزارة التضامن، إن لجنة الإغاثة توجهت صباح اليوم، لمقر إقامة أسر المتوفيين والمصابيين، وتم حصر جميع الحالات البالغ عددها 11 حالة، وتقرر صرف 3 آلاف جنيه للمتوفى و2000 جنيه للمصاب من مؤسسة التكافل الاجتماعي، طبقًا للقرار الوزاري رقم 86 لسنة 2019، وأضحت "التضامن" أن جميع حالات الوفاة تم دفنها، وجاري حصر المستحقين من أسرهم لصرف المساعدات المقررة طبقًا للقرار الوزاري رقم 86لسنه 2019.
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ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار الدقهلية لـ9 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطار بسيارة بمزلقان "الصوفي" على طريق "ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الخميس، إلى 9 أشخاص بعد وفاة اثنين من المصابين، فيما خرج اثنان آخرين من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية وهما: «بيان أمجد محمد حسن»، 15 عاما، و«شروق سليمان الكواوي»، 20 عاما. كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفي طريق الزقازيق، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
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الخط بربع مليون.. سقوط عصابة لسرقة الأرقام المميزة

أوقعت مباحث الأموال العامة بعناصر تشكيل عصابى يتزعمه مدير مبيعات بشركة المحمول تخصص في انتحال الصفة والاستيلاء على خطوط الهاتف المحمول المميزة وتسويقها عبر شبكة الإنترنت وبيعها بمبالغ طائلة، إذ تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة مقيمة بمنطقة النزهة بالقاهرة بتعرضها لواقعة احتيال من قِبل سيدة مجهولة انتحلت صفتها بموجب بطاقة رقم قومى "مزورة" ببياناتها كاملة وتمكنت من الاستيلاء على ملكيتها لخط هاتف محمول مسجل باسمها لدى إحدى شركات الإتصالات.
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دفنها بمنزله.. عامل يضرب شقيقته حتى الموت بالبحيرة

جريمة قتل بشعة دارت أحداثها في قرية الطابية بمركز كفر الدوار بالبحيرة، إذ أقدم عامل على ضرب شقيقته التي تعاني من مرض نفسي حتى الموت، جلس بجوار جثة شقيقته يفكر في حيلة للتخلص منها حتى هداه تفكيره إلى دفن جثتها داخل حفرة بالمنزل ثم أبلغ أصدقائه بجريمته وفر هاربا. تلقى العميد عمرو الطنيخي، مأمور مركز كفر الدوار، بلاغًا من أهالي قرية الطابية يفيد بقتل "أحمد. م"، عامل محارة لشقيقته "عزة" 32 سنة ربة منزل، ودفنها داخل منزله بالقرية. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث المركز، وتبين وجود جثة المجني عليها داخل حفرة بمنزل اسرتها.
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انقلاب سيارة عمال بالبحيرة.. وسقوط قتلى ومصابين

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بدائرة وادي النطرون بالبحيرة، اليوم الإثنين، حادثا مروعا إثر انقلاب سيارة عمالة زراعية، في أثناء توجههم للعمل بإحدى المزارع بغرب الصحراوي. وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل مخصصة للعمالة الزراعية بالكيلو 76 اتجاه الإسكندرية أمام مزارع دينا، ووجود متوفين ومصابين انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجار نقل المصابين والجثامين للمستشفيات.
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النائب العام يأمر بالتحقيق في شكوى دفاع عائشة الشاطر

أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الشكوى المقدمة مِن دفاع عائشة محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، المحبوسة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018، حصر أمن الدولة العليا، إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق فيها. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، مساء اليوم الأحد، أن الشكوى المقدمة تتعلق بتدهور حالتها الصحية وإرجاع ذلك لسوء أوضاع محبسها، موضحًا أن نيابة أمن الدولة العليا طلبت الملف الطبي الخاص بالشاكية، وأمرت باستدعاء الطبيب المشرف على حالتها لسماع أقواله.
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النائب العام يكشف القصة الكاملة لوفاة الطالبة «شهد»

أكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم 7583 لسنة 2019، لعدم وجود جريمة، وذلك في واقعة وفاة الطالبة شهد أحمد كمال بعد ثبوت انتفاء الشبهة الجنائية في وفاتها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن معاناة الطالبة شهد أحمد من أزمة نفسية خلال أوقات متقطعة فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، وبعد التحاقها بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس انتقلت من محل إقامتها بمدينة العريش، للإقامة مؤقتا بوحدة سكنية استأجرها والدها بمدينة الإسماعيلية، أقامت فيها مع صديقة لها، وذلك لتكون قريبة من جامعتها.
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