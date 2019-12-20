بعد رحيله.. ليونبيرج يوجه رسالة لمدرب أرسنال الجديد

تحرير:محمد جمال ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م

فريدي ليونجبرج

علق السويدي فريدي ليونبيرج المدير الفني السابق للأرسنال علي تولي مايكل أرتيتا الإدارة الفنية للجانرز، حيث أشار في رسالة للاعبين والجمهور أنه لا يزال يدعم الفريق، ومستمر في عمله . وقال ليونبيرج في رسالة للمدير الفني الجديد و الجماهير، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" الرسالة مني لا تزال كما هي، دعنا ندعم الفريق، لقد تشرفت بمساعدة النادي الذي أحبه على مدار الأسابيع القليلة الماضية وأنا متحمس للعمل معه ومع كامل طاقم العمل، لنتحرك للأمام" .

وكان أرسنال أعلن تعيين ليونبيرج كمدرب مؤقت للفريق، بعد رحيل أوناي إيمري بسبب سوء النتائج، وشارك السويدي في إدارة الجانرز، حتي أعلنت إدارة أرسنال اليوم الجمعة، تعيين المدرب الإسباني مايكل أرتيتا مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لمواطنه أوناي إيمري، علمًا بأن أرتيتا قضى 5 سنوات في ملعب الإمارات،