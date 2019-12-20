رياضة

بعد رحيله.. ليونبيرج يوجه رسالة لمدرب أرسنال الجديد

تحرير:محمد جمال ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م
فريدي ليونجبرج
فريدي ليونجبرج
علق السويدي فريدي ليونبيرج المدير الفني السابق للأرسنال علي تولي مايكل أرتيتا الإدارة الفنية للجانرز، حيث أشار في رسالة للاعبين والجمهور أنه لا يزال يدعم الفريق، ومستمر في عمله . وقال ليونبيرج في رسالة للمدير الفني الجديد و الجماهير، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" الرسالة مني لا تزال كما هي، دعنا ندعم الفريق، لقد تشرفت بمساعدة النادي الذي أحبه على مدار الأسابيع القليلة الماضية وأنا متحمس للعمل معه ومع كامل طاقم العمل، لنتحرك للأمام" .
وكان أرسنال أعلن تعيين ليونبيرج كمدرب مؤقت للفريق، بعد رحيل أوناي إيمري بسبب سوء النتائج، وشارك السويدي في إدارة الجانرز، حتي أعلنت إدارة أرسنال اليوم الجمعة، تعيين المدرب الإسباني مايكل أرتيتا مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لمواطنه أوناي إيمري، علمًا بأن أرتيتا قضى 5 سنوات في ملعب الإمارات،
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فرج عامر يعلق علي تعادل سموحة أمام الزمالك بالسحر

علق فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على تعادل فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري . حيث كتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «لا سحر ولا شعوذةً». وكان من جانبه علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي التعادل، مشيرًا إلي أن السحر هو السبب في سقوط القلعة البيضاء اليوم في فخ التعادل، حيث قال للجماهير أثناء تواجده بالمدرجات في استاد القاهرة:"لا تسبوا اللاعبين..الفريق تعادل مع سموحة بسبب السحر، وهناك من دفع أموال لاسقاط الزمالك بالسحر".
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مدرب الزمالك يرفض حضور مؤتمر مباراة سموحة

رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي، وأخطر مسؤولو الزمالك مراقب المباراة بعدم حضور المدرب للمؤتمر.. وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في وقت سابق تغريم كارتيرون 50 ألف جنيه، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء طلائع الجيش في الجولة الماضية.
حسام-حسن-وابراهيم-حسن (2)

حسام حسن يعلق علي أداء سموحة أمام الزمالك

تحدث حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، عن مواجهة الزمالك، اليوم الجمعة، وقال حسام خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" صعوبة المباراة كانت تتمثل في أن الزمالك خسر مباراته الماضية، لاعبي الزمالك كانوا يبحثون عن تعويض النتيجة، وكان ذلك سبب في زيادة الضغط علي سموحة " . وأكمل المدير الفني لسموحة:" كان هناك الكثير من الإصابات، مثل فوزي الحناوي وغيرهم من الدفاع، أبو الفتوح لم يلعب المباراة، الإصابات مثلت ضغط أخر علي الفريق ". وأوضح المدير الفني أنه حدد احتياجاته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وترك 3 أماكن في القائمة لتدعيم بعض المراكز
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فينجر

فينجر يعلق على تولي أرتيتا تدريب الآرسنال

تحدث الفرنسي آرسين فينجر مدرب فريق آرسنال الإنجليزي السابق، اليوم الأربعاء، عن تولي ميكيل أرتيتا مهمة تدريب الجانرز، مشيرًا إلى أنه سيكون مناسبا لتدريب أي ناد في بطولة الدوري الإنجليزي. وتم تعيين السويدي فريدري ليونجبرج مدربا مؤقتا لآرسنال حاليا، لكن فينجر أكد أن أرتيتا، القائد السابق لآرسنال ولاعب خط الوسط السابق في الفريق، يمتلك القدرة على القيام بعمل جيد في منصب المدير الفني. وقال فينجر للصحفيين، خلال تواجده في بطولة كأس العالم للأندية: "أرتيتا يتمتع بالذكاء والشغف والمعرفة، ولكن هذا ينطبق أيضا على ليونجبرج".
جوارديولا

جوارديولا يتحدث عن رحيل أرتيتا لآرسنال ومواجهة ريال

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن وجود مفاوضات من جانب إدارة آرسنال مع مساعده مايكل أرتيتا لاعب الجانرز السابق. وقال جوارديولا في المؤتمر التحضيري قبل مواجهة أوكسفورد سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية: "مايكل أرتيتا سيسافر معنا غدًا إلى أوكسفورد". وأوضح بيب: "لقد كنا أذكياء للغاية عند الاستعانة به وقت أن غاب عن أعين الأندية الأخرى، إنه مدير رائع، ويملك أخلاقيات العمل، لذلك هو ما هو عليه، إنه يتحدث مع آرسنال، لكن لا أعرف الوضع حاليا".
مانشستر سيتي - أرسنال

مانشستر سيتي يضرب آرسنال بثلاثية في البريميرليج

تمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإمارات مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 35 نقطة، بفارق 4 نقاط وراء ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، ومازال يبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 14 نقطة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 22 نقطة بالمركز التاسع. المباراة شهدت تألق كبير من كيفين دي بروين الذي سجل هدفين لمانشستر سيتي، كما صنع هدف سجله رحيم ستيرلينج، خلال الشوط الأول من اللقاء.
فريدي ليونجبرج

المدير الفني لأرسنال يوجه رسالة للجانرز

علق السويدي فريدي ليونجبرج، المدرب المؤقت لأرسنال ومساعد إيمري سابقًا، على توليه تدريب أرسنال، مشيرًا إلى أنه "شرف كبير". وقال ليونجبرج للموقع الرسمي للجانرز: "هو شرف عظيم، أريد أن أبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي العظيم، سأحاول القيام بمهام جديدة". وأضاف: "أنا هنا لمساعدة النادي على قدر استطاعتي، وأحاول تهيئة أجواء جيدة في الفريق، ومع الجماهير، وهذا ما أركز عليه في الوقت الحالي". وأكمل فريدي تصريحاته: "بالتأكيد أشعر بالثقة وإلا ما كنت قبلت المهمة، أشعر بأن النادي سيجتمع على قلب رجل واحد وسيرسم البسمة على شفاه المشجعين مرة أخرى".
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