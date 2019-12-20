السودان تحت «المراقبة الخاصة» بعد خروجها من «الدول المثيرة للقلق»

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

السودان - أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، نقل اسم السودان من قائمة الدول "التي تثير قلقا خاصا"، فيما يتعلق بالحريات الدينية، إلى قائمة "المراقبة الخاصة"، وقالت في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، إن حماية الحرية الدينية تعد من أولويات السياسة الخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، لافتة إلى أنه يوجد اضطهاد وتمييز على أساس الدين أو المعتقد في مناطق من العالم، وأن الولايات المتحدة تواصل العمل بجد لتعزيز الحرية الدينية ومكافحة الانتهاكات.

وأضاف البيان، أن وزارة الخارجية نقلت السودان إلى "قائمة المراقبة الخاصة" للحكومات التي شاركت في "انتهاكات جسيمة للحرية الدينية أو تسامحت معها". وأوضح أن تلك الخطوة سببها "الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة المدنية الانتقالية لمعالجة الانتهاكات المنهجية والمستمرة والفظيعة التي ارتكبها النظام السابق