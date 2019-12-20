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السودان تحت «المراقبة الخاصة» بعد خروجها من «الدول المثيرة للقلق»

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
السودان - أرشيفية
السودان - أرشيفية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، نقل اسم السودان من قائمة الدول "التي تثير قلقا خاصا"، فيما يتعلق بالحريات الدينية، إلى قائمة "المراقبة الخاصة"، وقالت في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، إن حماية الحرية الدينية تعد من أولويات السياسة الخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، لافتة إلى أنه يوجد اضطهاد وتمييز على أساس الدين أو المعتقد في مناطق من العالم، وأن الولايات المتحدة تواصل العمل بجد لتعزيز الحرية الدينية ومكافحة الانتهاكات.
وأضاف البيان، أن وزارة الخارجية نقلت السودان إلى "قائمة المراقبة الخاصة" للحكومات التي شاركت في "انتهاكات جسيمة للحرية الدينية أو تسامحت معها". وأوضح أن تلك الخطوة سببها "الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة المدنية الانتقالية لمعالجة الانتهاكات المنهجية والمستمرة والفظيعة التي ارتكبها النظام السابق
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المجلس الأوروبي للسيسي: نرغب في مواصلة التعاون لمواجهة التحديات

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالا هاتفيا، من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول عددا من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن بحث علاقات التعاون بين المجلس الأوروبي والاتحاد الافريقي في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد.
سد النهضة

اجتماعات سد النهضة.. جولة جديدة في الخرطوم بمشاركة أمريكا

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شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف دعم وتمكين الأسر المنتجة على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي التي ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية من خلال دعم مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والقرى الأكثر احتياجًا. وقع البروتوكول نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
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واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين اثنين من جنوب السودان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين، فرض عقوبات على مسئولين اثنين من جنوب السودان اتهمتهما بإثارة النزاع، وذلك في أحدث خطوة تقوم بها واشنطن للضغط على السياسيين في جنوب السودان من أجل تشكيل حكومة موحدة.
البنتاجون

البنتاجون: أدلة جديدة عن تهديد إيراني للمصالح الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، عن وجود أدلة جديدة عن تهديد إيراني للقوات والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. وقال البنتاجون ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، إن إيران حركت قوات وأسلحة بشكل يثير مخاوف الولايات المتحدة من هجوم محتمل إذا أمر النظام الإيراني به، فيما أكدت على أنه لا توجد أدلة على وجود تهديد إيراني لمسؤولين أمريكيين. من جانبها، قالت المتحدثة باسم البنتاجون، ريبيكا ريبريتش لـ"سكاي نيوز عربية": "نواصل مراقبة النظام الإيراني وجيشه ووكلاءه، وجاهزون جدا للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية إذا احتجنا لذلك".
السودان

23 قتيلًا و130 جريحًا في حريق مصنع بالسودان

أعلن مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء، سقوط 23 قتيلا وأكثر من 130 جريحا حتى الآن جراء حريق هائل شهدته المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري "شمال العاصمة السودانية" في مصنع "سالومي للسيراميك". وأكد المجلس، في بيان، أن الجرحى تُقدم لهم العناية الطبية حاليا بعدة مستشفيات في الخرطوم.. مشيرا إلى أن وزارة الصحة الاتحادية استنفرت كافة قدراتها لمواجهة الموقف وأطلقت نداء للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.
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مطالب ترامب العسكرية تهدد قمة الناتو بالفشل

على الرغم من الاتفاق السياسي العام بين معظم دول أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو، فإن إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيادة حصة الأعضاء من الإنفاق بات مصدر أزمة بشكل واضح داخل أروقة الحلف الذي يحتفل بمرور 70 عامًا على تأسيسه. ويأتي الاحتفال المرتقب بمرور 70 عامًا وسط توترات واضحة بين بعض الزعماء بشأن تعهدات الإنفاق، وكيفية مواجهة التحديات التي تفرضها روسيا والصين، وأهمية حلف الناتو نفسه، لا سيما وأن هناك بالفعل انقسامات واضحة بين عدد من أعضائه.
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