إصابة الشناوي في مران بيراميدز وغيابه عن لقاء المصري

تحرير:علي الزيني ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م

أحمد الشناوي

أعلن نادي بيراميدز عن إصابة حارس مرمى الفريق أحمد الشناوي، وذلك بعد إصابته في اليد خلال تدريبات الفريق، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غدً السبت، على ملعب «السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث قال النادي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "حارسنا أحمد الشناوي راحة 48 ساعة بسبب إصابته بتورم في اليد ويغيب عن مباراة المصري.

ولم يستطيع أحمد الشناوي استكمال مران فريقه، متأثرا بآلام في اليد قبل أن يتدخل أيمن فريد طبيب الفريق، وأجرى فحوصات طبية على حارس المرمى، أكدت إصابته بتورم في اليد خلال المران، قبل أن يقرر الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" والجهاز الطبي منح راحة سلبية للشناوي لمدة 48 ساعة للتعافي