مارادونا يكشف كواليس اختطافه من «فضائيين» لمدة 3 أيام

تحرير:محمد جمال ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م

مارادونا

تحدث دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية عن اختطافه من قبل الفضائيين وغيابه على إثرها لمدة 3 أيام، إذ صرح لشبكة "TyC sports" الأرجنتينية، أن الفضائيين اختطفوه من كوكب الأرض، موضحا: "ذات مرة بعدما تناولت الكحوليات عدة مرات، وجدت نفسي غائبا عن المنزل لمدة 3 أيام"، مضيفا: "عدت إلى المنزل وقلت إن الفضائيين قاموا باختطافي، لكنني لا أستطيع الحديث عن هذا". ويتولى حاليًا الأسطورة الأرجنتينية مهمة تدريب جيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني الذي لم يحقق أي انتصار قبل قدومه وهو متذيل جدول الترتيب،

وتمكن مارادونا، من تعديل مركز الفريق الذي يحتل المركز 21 برصيد 14 نقطة، من أصل 24 فريقا، إذ حقق الفريق تحت قيادة الأسطورة الأرجنتينية 4 انتصارات، 3 منهم خارج ملعبه، وتعادل مرة وخسر في 6 مباريات من أصل 11 مباراة. الفريق وفقا لنظام الهبوط المتبع في الأرجنتين، فهو في المركز الأخير والأقرب للهبوط حتى الآن،