رياضة

مارادونا يكشف كواليس اختطافه من «فضائيين» لمدة 3 أيام

تحرير:محمد جمال ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م
مارادونا
مارادونا
تحدث دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية عن اختطافه من قبل الفضائيين وغيابه على إثرها لمدة 3 أيام، إذ صرح لشبكة "TyC sports" الأرجنتينية، أن الفضائيين اختطفوه من كوكب الأرض، موضحا: "ذات مرة بعدما تناولت الكحوليات عدة مرات، وجدت نفسي غائبا عن المنزل لمدة 3 أيام"، مضيفا: "عدت إلى المنزل وقلت إن الفضائيين قاموا باختطافي، لكنني لا أستطيع الحديث عن هذا". ويتولى حاليًا الأسطورة الأرجنتينية مهمة تدريب جيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني الذي لم يحقق أي انتصار قبل قدومه وهو متذيل جدول الترتيب،
وتمكن مارادونا، من تعديل مركز الفريق الذي يحتل المركز 21 برصيد 14 نقطة، من أصل 24 فريقا، إذ حقق الفريق تحت قيادة الأسطورة الأرجنتينية 4 انتصارات، 3 منهم خارج ملعبه، وتعادل مرة وخسر في 6 مباريات من أصل 11 مباراة. الفريق وفقا لنظام الهبوط المتبع في الأرجنتين، فهو في المركز الأخير والأقرب للهبوط حتى الآن،
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ايهاب- عبد- الرحمن- رمى- الرمح

رسميًا.. رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن بطل مصر في رمي الرمح، بعد إيقافه 4 سنوات من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وأكدت اللجنة الأولمبية، في البيان الصادر عنها مساء اليوم الجمعة، أنها تلقت خطاب رسمي من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) والاتحاد الدولي لألعاب القوى يتضمن رفع الإيقاف عن البطل المصري إيهاب عبد الرحمن اعتبارا من 20 يناير 2020 والاكتفاء بالوقف عن المدة السابقة، وبذلك يستطيع البطل المصري خوض المنافسات المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020".
فرج-عامر (1)

فرج عامر يعلق علي تعادل سموحة أمام الزمالك بالسحر

علق فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على تعادل فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري . حيث كتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «لا سحر ولا شعوذةً». وكان من جانبه علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي التعادل، مشيرًا إلي أن السحر هو السبب في سقوط القلعة البيضاء اليوم في فخ التعادل، حيث قال للجماهير أثناء تواجده بالمدرجات في استاد القاهرة:"لا تسبوا اللاعبين..الفريق تعادل مع سموحة بسبب السحر، وهناك من دفع أموال لاسقاط الزمالك بالسحر".
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مدرب الزمالك يرفض حضور مؤتمر مباراة سموحة

رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي، وأخطر مسؤولو الزمالك مراقب المباراة بعدم حضور المدرب للمؤتمر.. وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في وقت سابق تغريم كارتيرون 50 ألف جنيه، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء طلائع الجيش في الجولة الماضية.
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مارادونا

مارادونا يتراجع عن استقالته مع فريق خيمناسيا

تراجع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، عن قرار استقالته من تدريب فريق خيمناسيا لابلاتا المتعثر في الدوري الأرجنتيني، وذلك بعد تقديم استقالته منذ يومين. وقال كريستيان براجارنيك، مدير أعمال مارادونا، لمحطة إذاعية أرجنتينية: "مارادونا مستمر مع خيمناسيا"، وقرر اللاعب السابق الفائز بكأس العالم، تغيير رأيه بعد موافقة المرشحين لرئاسة النادي على تنحية خلافاتهم جانبا قبل الانتخابات التي ستقام غدا السبت. يأتي ذلك في الوقت الذي يحتل فيه فريق خيمناسيا المركز الـ22 في الدوري الأرجنتيني.
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