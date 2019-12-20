تحذير عاجل للمصريين المتواجدين في الهند

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م

الهند - أرشيفية

أهابت سفارة مصر في نيودلهي، بالمواطنين المصريين المقيمين والمتواجدين بالهند، الابتعاد عن أماكن المظاهرات على ضوء الاحتجاجات التى تشهدها عدة مناطق بالبلاد. ونصحت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الجمعة، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من جراء الاحتجاجات المنتشرة فى عدد من المدن والولايات الهندية.

ودعت سفارة مصر بالهند المواطنين المصريين إلى اتباع إرشادات السلطات الهندية، والاتصال على هواتف السفارة بنيودلهي في حالة الطوارئ. وتصاعد الاحتجاجات في الهند بسبب إقرار البرلمان الأسبوع الماضي، قانون يحظر على المسلمين المهاجرين إلى الهند الحصول على الجنسية، إذ اكتسحت المظاهرات حرم الجامعات في 9 ولايات