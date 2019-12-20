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تحذير عاجل للمصريين المتواجدين في الهند

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م
الهند - أرشيفية
الهند - أرشيفية
أهابت سفارة مصر في نيودلهي، بالمواطنين المصريين المقيمين والمتواجدين بالهند، الابتعاد عن أماكن المظاهرات على ضوء الاحتجاجات التى تشهدها عدة مناطق بالبلاد. ونصحت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الجمعة، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من جراء الاحتجاجات المنتشرة فى عدد من المدن والولايات الهندية.
ودعت سفارة مصر بالهند المواطنين المصريين إلى اتباع إرشادات السلطات الهندية، والاتصال على هواتف السفارة بنيودلهي في حالة الطوارئ. وتصاعد الاحتجاجات في الهند بسبب إقرار البرلمان الأسبوع الماضي، قانون يحظر على المسلمين المهاجرين إلى الهند الحصول على الجنسية، إذ اكتسحت المظاهرات حرم الجامعات في 9 ولايات
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عبد الفتاح السيسى (4)

المجلس الأوروبي للسيسي: نرغب في مواصلة التعاون لمواجهة التحديات

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالا هاتفيا، من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول عددا من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن بحث علاقات التعاون بين المجلس الأوروبي والاتحاد الافريقي في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد.
سد النهضة

اجتماعات سد النهضة.. جولة جديدة في الخرطوم بمشاركة أمريكا

وصل إلى الخرطوم، مساء اليوم الجمعة، وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، للمشاركة في فعاليات الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات غدا وتختتم الأحد، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
السودان (2)

السودان تحت «المراقبة الخاصة» بعد خروجها من «الدول المثيرة للقلق»

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، نقل اسم السودان من قائمة الدول "التي تثير قلقا خاصا"، فيما يتعلق بالحريات الدينية، إلى قائمة "المراقبة الخاصة"، وقالت في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، إن حماية الحرية الدينية تعد من أولويات السياسة الخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، لافتة إلى أنه يوجد اضطهاد وتمييز على أساس الدين أو المعتقد في مناطق من العالم، وأن الولايات المتحدة تواصل العمل بجد لتعزيز الحرية الدينية ومكافحة الانتهاكات.
وزيرة -التضامن- غادة- والى

التضامن: منصة رقمية لتسويق منتجات الأسر المنتجة إلكترونيًا

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف دعم وتمكين الأسر المنتجة على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي التي ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية من خلال دعم مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والقرى الأكثر احتياجًا. وقع البروتوكول نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
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إخماد حريق - أرشيفية

مصرع 43 شخصًا جراء اندلاع حريق ضخم وسط العاصمة الهندية

أفادت مصادر طبية بمستشفى حكومي في الهند اليوم الأحد، بمصرع 43 شخصا على الأقل جراء اندلاع حريق ضخم في مبنى وسط العاصمة نيودلهي. وذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية أن أسباب اندلاع الحريق ما زالت غير معروفة، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى. من جانبه، قال رئيس خدمات الإطفاء أتول جارج إن الحريق تم إخماده بواسطة 30 سيارة إطفاء كما أن رجال الإنقاذ قاموا بمهمتهم على أكمل وجه.
التظاهر -في -لبنان (4)

بعد الدعوة للاستشارات النيابية.. تظاهرات وقطع طرقات في لبنان

استعادت الشوارع والساحات في لبنان، الخميس، زخمها مع عودة المتظاهرين إلى أسلوب قطع الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية في احتجاجات تجددت مع تسريب معلومات عن التوجه لتسمية رجل الأعمال سمير الخطيب، رئيسا لحكومة تم التوافق على تفاصيلها بين القوى السياسية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد دعت إلى استشارات نيابية ملزمة، الاثنين المقبل، لتسمي الكتل النيابية مرشحها لتأليف الحكومة المقبلة. وتبع الإعلان احتجاجات عمت المناطق اللبنانية، دعا المتظاهرون خلالها إلى إسقاط هذه التسوية السياسية قبل تكريسها في المؤسسات الدستورية.
الشرطة-الهندية (2)

مقتل وإصابة 8 من الشرطة الهندية جراء حادث إطلاق نار

لقى 6 من أفراد شرطة الحدود الهندية التبتية حتفهم، فيما أصيب اثنان آخران إثر تعرضهم لإطلاق نار في ولاية "تشهاتيسجاره". ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن الشرطة الهندية قولها إن أحد أفراد شرطة الحدود قام بإطلاق النار على زملائه باستخدام سلاح خدمته، مما أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة اثنين آخرين..مشيرة إلى أنه قام بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الهند تكرم وزيرة الصحة هالة زايد وتمنحها جائزة الريادة

يكرم مؤتمر "جوائز الصحة والعافية العالمية" بمدينة مومباي الهندية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بمنحها جائزة " الريادة فى الرعاية الصحية" تقديرا لجهودها ومساهمتها كنموذج متميز فى إحداث طفرة بالمنظومة الصحية فى مصر. و من المقرر أن تستعرض الدكتورة هالة زايد الإنجازات التي حققتها مصر فى مجال الصحة العامة من خلال المبادرات الرئاسية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والتى استفاد منها ملايين المصريين، بالإضافة إلي تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بهدف استفادة الدول المشاركة من تجارب مصر الرائدة في المجال الصحي.
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