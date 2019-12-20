الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام سموحة

تحرير:علي الزيني ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

الزمالك وسموحة

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي» ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بفارق سبع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، علمًا أن الأخير لعب مباراة أقل، في المقابل جاء الفريق السكندري في المركز الخامس بنفس عدد نقاط الفريق الأبيض، وبفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي الذي يحتل المركز السادس.

فريق الزمالك بدأ المباراة ضاغطًا، بحثًا عن هدف التقدم، في المقابل اعتمد فريق سموحة على الدفاع ب10 لاعبين ومحاولة الاستفادة من الهجمات المرتدة التي لم تشكل أي خطورة على مرمى أبو جبل، لينتهي الشوط الأول سلبيًا. وفي الدقيقة 60، أهدر سموحة فرصة هدف محقق، عن طريق رونالد وانجا، الذي أطلق تسديدة صاروخية،