رياضة

حسام حسن يعلق علي أداء سموحة أمام الزمالك

تحرير:محمد جمال ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م
حسام حسن
حسام حسن
تحدث حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، عن مواجهة الزمالك، اليوم الجمعة، وقال حسام خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" صعوبة المباراة كانت تتمثل في أن الزمالك خسر مباراته الماضية، لاعبي الزمالك كانوا يبحثون عن تعويض النتيجة، وكان ذلك سبب في زيادة الضغط علي سموحة " . وأكمل المدير الفني لسموحة:" كان هناك الكثير من الإصابات، مثل فوزي الحناوي وغيرهم من الدفاع، أبو الفتوح لم يلعب المباراة، الإصابات مثلت ضغط أخر علي الفريق ". وأوضح المدير الفني أنه حدد احتياجاته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وترك 3 أماكن في القائمة لتدعيم بعض المراكز
وعن اللقاء، قال حسام حسن:" إمكانيات فريق الزمالك تمنحهم الفوز، لكن الروح القتالية للاعبي سموحة أوقفت ذلك، لابد أن يعترف النقاد والوسط الرياضي بأن فريق سموحة قد تغير ، بدأنا في تجديد الفريق، لا نملك أسماء كبيرة، لكننا نقوم بالبناء على المباراة السابقة وفي المباراة القادمة سنبني علي المباراة التي تسبقها،
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فرج-عامر (1)

فرج عامر يعلق علي تعادل سموحة أمام الزمالك بالسحر

علق فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على تعادل فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري . حيث كتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «لا سحر ولا شعوذةً». وكان من جانبه علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي التعادل، مشيرًا إلي أن السحر هو السبب في سقوط القلعة البيضاء اليوم في فخ التعادل، حيث قال للجماهير أثناء تواجده بالمدرجات في استاد القاهرة:"لا تسبوا اللاعبين..الفريق تعادل مع سموحة بسبب السحر، وهناك من دفع أموال لاسقاط الزمالك بالسحر".
الزمالك -وسموحة‎ (2)

مدرب الزمالك يرفض حضور مؤتمر مباراة سموحة

رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي، وأخطر مسؤولو الزمالك مراقب المباراة بعدم حضور المدرب للمؤتمر.. وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في وقت سابق تغريم كارتيرون 50 ألف جنيه، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء طلائع الجيش في الجولة الماضية.
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الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام سموحة

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي» ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بفارق سبع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، علمًا أن الأخير لعب مباراة أقل، في المقابل جاء الفريق السكندري في المركز الخامس بنفس عدد نقاط الفريق الأبيض، وبفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي الذي يحتل المركز السادس.
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الزمالك -وسموحة‎ (6)

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام سموحة

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي» ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بفارق سبع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، علمًا أن الأخير لعب مباراة أقل، في المقابل جاء الفريق السكندري في المركز الخامس بنفس عدد نقاط الفريق الأبيض، وبفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي الذي يحتل المركز السادس.
الزمالك- والشرقية (6)

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

أعلن كارتيرون المدير الفني للزمالك القائمة، التي ستخوض مباراة طلائع الجيش،، والتي ستقام في السابعة والنصف، مساء غد الاثنين على ملعب الجيش بالسويس، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري . وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا، علي النحو التالي .. حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل - محمد صبحي. الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - إسلام جابر - محمد عنتر- أحمد عيد. خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - إمام عاشور - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو. الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد.
الزمالك- والشرقية (6)

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك في مواجهة بيراميدز

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام– محمود علاء– محمد عبدالغني– محمد عبدالشافي. خط الوسط: طارق حامد– فرجانس ساسي– يوسف أوباما– أحمد سيد زيزو– أشرف بن شرقي. خط الهجوم: مصطفى محمد. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل– محمد عبد السلام– محمد حسن– إسلام جابر– مصطفى فتحي– محمد أوناجم- عمر السعيد.
الزمالك -وجينيراسيون (17)

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة الشرقية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق، لمواجهة نظيره الشرقية، والمقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر. وتعد هذه المباراة هي الأولى، التي يتولى فيها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قيادة فريق الزمالك، بعدما تم تعيينه مساء أمس الإثنين، مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو، الذي أُقيل بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.
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