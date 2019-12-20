حسام حسن يعلق علي أداء سموحة أمام الزمالك

تحرير:محمد جمال ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م

حسام حسن

تحدث حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، عن مواجهة الزمالك، اليوم الجمعة، وقال حسام خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" صعوبة المباراة كانت تتمثل في أن الزمالك خسر مباراته الماضية، لاعبي الزمالك كانوا يبحثون عن تعويض النتيجة، وكان ذلك سبب في زيادة الضغط علي سموحة " . وأكمل المدير الفني لسموحة:" كان هناك الكثير من الإصابات، مثل فوزي الحناوي وغيرهم من الدفاع، أبو الفتوح لم يلعب المباراة، الإصابات مثلت ضغط أخر علي الفريق ". وأوضح المدير الفني أنه حدد احتياجاته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وترك 3 أماكن في القائمة لتدعيم بعض المراكز

وعن اللقاء، قال حسام حسن:" إمكانيات فريق الزمالك تمنحهم الفوز، لكن الروح القتالية للاعبي سموحة أوقفت ذلك، لابد أن يعترف النقاد والوسط الرياضي بأن فريق سموحة قد تغير ، بدأنا في تجديد الفريق، لا نملك أسماء كبيرة، لكننا نقوم بالبناء على المباراة السابقة وفي المباراة القادمة سنبني علي المباراة التي تسبقها،