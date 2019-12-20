المجلس الأوروبي للسيسي: نرغب في مواصلة التعاون لمواجهة التحديات

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالا هاتفيا، من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول عددا من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن بحث علاقات التعاون بين المجلس الأوروبي والاتحاد الافريقي في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد.

وتقدم الرئيس السيسي، بالتهنئة لميشيل، بمناسبة توليه مؤخراً مهام منصبه الجديد كرئيس للمجلس الأوروبي، معبرا عن الحرص على الارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد شريكا استراتيجيا لمصر في كافة المجالات، وكذا التنسيق والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية التي تواجه الطرفين.وأشار الرئيس إلى الجهود