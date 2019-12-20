مدرب الزمالك يرفض حضور مؤتمر مباراة سموحة

تحرير:علي الزيني ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م

كارتيرون

رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي، وأخطر مسؤولو الزمالك مراقب المباراة بعدم حضور المدرب للمؤتمر.. وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في وقت سابق تغريم كارتيرون 50 ألف جنيه، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء طلائع الجيش في الجولة الماضية.

ورفع التعادل رصيد الزمالك إلى 14 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، بفارق سبع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل، في المقابل جاء الفريق سموحة في المركز الخامس بنفس عدد نقاط الفريق الأبيض، وبفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي الذي يحتل المركز السادس. ويحل فريق