رياضة

مدرب الزمالك يرفض حضور مؤتمر مباراة سموحة

تحرير:علي الزيني ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م
كارتيرون
كارتيرون
رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي، وأخطر مسؤولو الزمالك مراقب المباراة بعدم حضور المدرب للمؤتمر.. وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في وقت سابق تغريم كارتيرون 50 ألف جنيه، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء طلائع الجيش في الجولة الماضية.
ورفع التعادل رصيد الزمالك إلى 14 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، بفارق سبع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل، في المقابل جاء الفريق سموحة في المركز الخامس بنفس عدد نقاط الفريق الأبيض، وبفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي الذي يحتل المركز السادس. ويحل فريق
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فرج-عامر (1)

فرج عامر يعلق علي تعادل سموحة أمام الزمالك بالسحر

علق فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على تعادل فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري . حيث كتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «لا سحر ولا شعوذةً». وكان من جانبه علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي التعادل، مشيرًا إلي أن السحر هو السبب في سقوط القلعة البيضاء اليوم في فخ التعادل، حيث قال للجماهير أثناء تواجده بالمدرجات في استاد القاهرة:"لا تسبوا اللاعبين..الفريق تعادل مع سموحة بسبب السحر، وهناك من دفع أموال لاسقاط الزمالك بالسحر".
حسام-حسن-وابراهيم-حسن (2)

حسام حسن يعلق علي أداء سموحة أمام الزمالك

تحدث حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، عن مواجهة الزمالك، اليوم الجمعة، وقال حسام خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" صعوبة المباراة كانت تتمثل في أن الزمالك خسر مباراته الماضية، لاعبي الزمالك كانوا يبحثون عن تعويض النتيجة، وكان ذلك سبب في زيادة الضغط علي سموحة " . وأكمل المدير الفني لسموحة:" كان هناك الكثير من الإصابات، مثل فوزي الحناوي وغيرهم من الدفاع، أبو الفتوح لم يلعب المباراة، الإصابات مثلت ضغط أخر علي الفريق ". وأوضح المدير الفني أنه حدد احتياجاته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وترك 3 أماكن في القائمة لتدعيم بعض المراكز
الزمالك -وسموحة‎ (6)

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام سموحة

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي» ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بفارق سبع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، علمًا أن الأخير لعب مباراة أقل، في المقابل جاء الفريق السكندري في المركز الخامس بنفس عدد نقاط الفريق الأبيض، وبفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي الذي يحتل المركز السادس.
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حسام-حسن-وابراهيم-حسن (2)

حسام حسن يعلق علي أداء سموحة أمام الزمالك

تحدث حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، عن مواجهة الزمالك، اليوم الجمعة، وقال حسام خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" صعوبة المباراة كانت تتمثل في أن الزمالك خسر مباراته الماضية، لاعبي الزمالك كانوا يبحثون عن تعويض النتيجة، وكان ذلك سبب في زيادة الضغط علي سموحة " . وأكمل المدير الفني لسموحة:" كان هناك الكثير من الإصابات، مثل فوزي الحناوي وغيرهم من الدفاع، أبو الفتوح لم يلعب المباراة، الإصابات مثلت ضغط أخر علي الفريق ". وأوضح المدير الفني أنه حدد احتياجاته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وترك 3 أماكن في القائمة لتدعيم بعض المراكز
الزمالك -وسموحة‎ (6)

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام سموحة

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي» ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بفارق سبع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، علمًا أن الأخير لعب مباراة أقل، في المقابل جاء الفريق السكندري في المركز الخامس بنفس عدد نقاط الفريق الأبيض، وبفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي الذي يحتل المركز السادس.
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو: رفضت الحديث في وسائل الإعلام احترامًا للزمالك

"أشكر الجميع في الزمالك على الدعم الكامل لي طوال فترة تواجدي مع الفريق، أشكر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وأشكر المشرف على الكرة أمير مرتضى، وأشكر اللاعبين وأشكر الجميع، الزمالك سيبقى في قلبي دائما، تدريبه كان تجربة كبيرة لي وسأستفيد منها في المستقبل". بهذه الكلمات بدأ المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش ميتشو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، حديثه، خلال تواجده في مقر النادي بميت عقبة، مع رئيس مجلس إدارة النادي.
ماكليش - مرتضى منصور

ماكليش: فترة عملي في الزمالك كانت معقدة

قال المدرب الصربي أليكس ماكليش المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فترة عمله في القلعة البيضاء، كانت معقدة، مؤكدًا أن رئيس النادي مرتضى منصور كان يتدخل في عمله ويريد اختيار التشكيل، جاء ذلك خلال حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "فترة عملي في الزمالك كانت معقدة حتى لو فزنا بالمباريات، أجد مرتضى منصور رئيس النادي يسألني لماذا لا تشرك هذا اللاعب أو لماذا يلعب هذا؟، النادي خسر قيمته بتلك الطريقة".
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