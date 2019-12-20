فرج عامر يعلق علي تعادل سموحة أمام الزمالك بالسحر

تحرير:محمد جمال ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ م

فرج عامر

علق فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على تعادل فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري . حيث كتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «لا سحر ولا شعوذةً». وكان من جانبه علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي التعادل، مشيرًا إلي أن السحر هو السبب في سقوط القلعة البيضاء اليوم في فخ التعادل، حيث قال للجماهير أثناء تواجده بالمدرجات في استاد القاهرة:"لا تسبوا اللاعبين..الفريق تعادل مع سموحة بسبب السحر، وهناك من دفع أموال لاسقاط الزمالك بالسحر".

وكان حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي» ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بفارق