رياضة

فرج عامر يعلق علي تعادل سموحة أمام الزمالك بالسحر

تحرير:محمد جمال ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ م
فرج عامر
فرج عامر
علق فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على تعادل فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري . حيث كتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «لا سحر ولا شعوذةً». وكان من جانبه علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي التعادل، مشيرًا إلي أن السحر هو السبب في سقوط القلعة البيضاء اليوم في فخ التعادل، حيث قال للجماهير أثناء تواجده بالمدرجات في استاد القاهرة:"لا تسبوا اللاعبين..الفريق تعادل مع سموحة بسبب السحر، وهناك من دفع أموال لاسقاط الزمالك بالسحر".
وكان حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي» ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بفارق
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الزمالك -وسموحة‎ (2)

مدرب الزمالك يرفض حضور مؤتمر مباراة سموحة

رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي، وأخطر مسؤولو الزمالك مراقب المباراة بعدم حضور المدرب للمؤتمر.. وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في وقت سابق تغريم كارتيرون 50 ألف جنيه، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء طلائع الجيش في الجولة الماضية.
حسام-حسن-وابراهيم-حسن (2)

حسام حسن يعلق علي أداء سموحة أمام الزمالك

تحدث حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، عن مواجهة الزمالك، اليوم الجمعة، وقال حسام خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" صعوبة المباراة كانت تتمثل في أن الزمالك خسر مباراته الماضية، لاعبي الزمالك كانوا يبحثون عن تعويض النتيجة، وكان ذلك سبب في زيادة الضغط علي سموحة " . وأكمل المدير الفني لسموحة:" كان هناك الكثير من الإصابات، مثل فوزي الحناوي وغيرهم من الدفاع، أبو الفتوح لم يلعب المباراة، الإصابات مثلت ضغط أخر علي الفريق ". وأوضح المدير الفني أنه حدد احتياجاته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وترك 3 أماكن في القائمة لتدعيم بعض المراكز
الزمالك -وسموحة‎ (6)

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام سموحة

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي» ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بفارق سبع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، علمًا أن الأخير لعب مباراة أقل، في المقابل جاء الفريق السكندري في المركز الخامس بنفس عدد نقاط الفريق الأبيض، وبفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي الذي يحتل المركز السادس.
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الزمالك -وسموحة‎ (2)

مدرب الزمالك يرفض حضور مؤتمر مباراة سموحة

رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي، وأخطر مسؤولو الزمالك مراقب المباراة بعدم حضور المدرب للمؤتمر.. وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في وقت سابق تغريم كارتيرون 50 ألف جنيه، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء طلائع الجيش في الجولة الماضية.
حسام-حسن-وابراهيم-حسن (2)

حسام حسن يعلق علي أداء سموحة أمام الزمالك

تحدث حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، عن مواجهة الزمالك، اليوم الجمعة، وقال حسام خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" صعوبة المباراة كانت تتمثل في أن الزمالك خسر مباراته الماضية، لاعبي الزمالك كانوا يبحثون عن تعويض النتيجة، وكان ذلك سبب في زيادة الضغط علي سموحة " . وأكمل المدير الفني لسموحة:" كان هناك الكثير من الإصابات، مثل فوزي الحناوي وغيرهم من الدفاع، أبو الفتوح لم يلعب المباراة، الإصابات مثلت ضغط أخر علي الفريق ". وأوضح المدير الفني أنه حدد احتياجاته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وترك 3 أماكن في القائمة لتدعيم بعض المراكز
الزمالك -وسموحة‎ (6)

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام سموحة

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي» ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بفارق سبع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، علمًا أن الأخير لعب مباراة أقل، في المقابل جاء الفريق السكندري في المركز الخامس بنفس عدد نقاط الفريق الأبيض، وبفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي الذي يحتل المركز السادس.
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو يرحل عن الزمالك وكارتيرون الأقرب

استقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض. واستقر المجلس على إقالة «ميتشو» وإسناد مهمة تدريب الفريق اليوم إلى عصام مرعي وأحمد عبدالرؤوف، وكان من المفترض أن يعقد مرتضى منصور رئيس النادي جلسة مع المدير الفني اليوم إلا أن ذلك لم يحدث، حيث انشغل رئيس النادي بزيارة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور للنادي، ويعد أقرب البدلاء لخلافة ميتشو هو الفرنسي باتريس كارتيون، على الرغم من وجود عائق بسبب تدريب الأخير لفريق الأهلي في وقت سابق منافس الأبيض، وغريمه التقليدي.
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