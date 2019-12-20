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مواجهات لبنان تشتد.. قوات الأمن والجيش تواجه المتظاهرين بالغاز والنار

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م
لبنان
لبنان
احتدمت المواجهات والاشتباكات بين تجمعات من المتظاهرين الرافضين لتكليف الدكتور حسان دياب برئاسة وتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، والقوى الأمنية والعسكرية، في منطقة كورنيش المزرعة بالعاصمة بيروت، فيما استمر المتظاهرون في قطع الطرق الرئيسية والأوتوسترادت وطرق السفر الدولية في العاصمة، وعدد من المناطق في المحافظات المختلفة.
وشهدت منطقة كورنيش المزرعة مواجهات بالغة حادة بين المتظاهرين من جهة، وقوات مكافحة الشغب ووحدات الجيش لدى محاولاتهم فتح الطريق الذي أغلقه المحتجون بالعوائق والإطارات المشتعلة وصناديق النفايات، ورشقوا القوى الأمنية والعسكرية بكميات كثيفة من الحجارة والألعاب النارية، لترد قوات الأمن والجيش بإطلاق الغاز
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الجيش-الليبى

6 مواقع وخطة مواجهة.. أين تنزل تركيا قواتها في ليبيا؟

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، المواقع التي من المتوقع أن تشهد عمليات الإنزال للجنود الأتراك على الأراضي الليبية، بعد الاتفاقيتين اللتين أبرمهما رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ قال المسماري خلال مؤتمر صحفي: "نعرف أن الأتراك قاموا في السابق بنقل مجموعات كبيرة من مسلحي جبهة النصرة وإرهابيي داعش إلى ليبيا، وفشل ذلك، كما فشلت عملية نقل مرتزقة من إفريقيا".
قوات الاحتلال - فلسطين

جيش الاحتلال يهدم منزلا شمال بيت لحم جنوب الضفة الغربية

هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي، منزلا قيد الانشاء وسورا شمال مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص. وذكرت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال ادعى أن المنطقة التي جرت فيها عملية الهدم تخضع لبلدية الاحتلال في القدس على الرغم من أن بلدية بيت لحم تمنح تراخيص ابنية في تلك المنطقة.
حسان- دياب (3)

تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، تكليف حسان دياب، الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي عام 2011-2014، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها. وأعلن سعد الحريري، أمس الخميس، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة قائلًا: «منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الإجتماعية والإقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا».
الجيش الليبي

اشتباكات بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق في طرابلس

أكد مصدر عسكري من الجيش الليبي، وقوع اشتباكات عنيفة اليوم الخميس، بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات الوفاق في وادي الربيع جنوب طرابلس، إذ نقلت قناة «العربية» الإخبارية، التي أوردت النبأ، عن المصدر، الذي لم تسمه، القول: «إن قوات الجيش دخلت محور أبو سليم، أكبر أحياء طرابلس وأقربها إلى قلب العاصمة»، مضيفا أن حسم المعركة بشكل كامل أصبح تحصيل حاصل، موضحًا أن قوات الجيش سيطرت على محور طريق المطار بعد تقهقر الميليشيات المسلحة وتراجعها إلى الوراء، ثم واصلت تقدمها ودخلت اليوم إلى محور أبو سليم المتاخم لقلب العاصمة.
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حسان- دياب (3)

تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، تكليف حسان دياب، الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي عام 2011-2014، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها. وأعلن سعد الحريري، أمس الخميس، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة قائلًا: «منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الإجتماعية والإقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا».
سعد الحريري

سعد الحريري: لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، في بيان له مساء اليوم، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة، قائلًا: «منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الإجتماعية والإقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا»، مضيفًا: «ولما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل».
مظاهرات- لبنان (3)

بعد شهرين من انتفاضة لبنان.. المشهد السياسي يتعثر

أنهى الحراك اللبناني شهره الثاني، وما زال حزب الله يصر على إنهاء هذا الحراك المشتعل بكل الطرق مهما كان الثمن، ورفضهم سماع صوت احتجاجات الشارع المتواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي التي تطالب بإنهاء كل أشكال الفساد كما تطالب بحكومة مستقلة من الاختصاصيين بعد سقوط حكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع، ويطالبون باستعادة المال العام الذي نهبه أركان سلطة المحاصصة الطائفية ويقدر بنحو 800 مليار دولار. إقالة الشعب حكومة الحريري قدمت للثورة اللبنانية جرعة من التفاؤل والقوة، وشعر المحتجون في الشوارع أنهم فعليًّا يمسكون بمفاصل السلطة التنفيذية.
احتجاجات لبنان

لبنان: حريصون على عدم استخدام العنف تجاه المتظاهرين

أكد مسئول أمني لبناني بارز وجود حرص لدى القوى الأمنية على حماية المظاهرات والاحتجاجات السلمية، باعتبار أن حرية التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور والقانون، مشيرا إلى أن المواجهات التي شهدتها العاصمة بيروت أمس، أسفرت عن إصابة 56 عنصرا أمنيا، إذ قال اللواء عماد عثمان المدير العام لجهاز قوى الأمن، خلال تفقده شوارع وساحات العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم، إنه حضر للتأكيد على الضباط الذين يتواجدون على الأرض، بضرورة عدم اللجوء إلى العنف في التعامل مع المتظاهرين السلميين، باعتبار أن المحتجين في الشوارع هم مواطنون لبنانيون "وهم أهلنا وأسرنا".
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