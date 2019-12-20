رياضة

رسميًا.. رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن

تحرير:علي الزيني ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م
إيهاب عبدالرحمن
إيهاب عبدالرحمن
أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن بطل مصر في رمي الرمح، بعد إيقافه 4 سنوات من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وأكدت اللجنة الأولمبية، في البيان الصادر عنها مساء اليوم الجمعة، أنها تلقت خطاب رسمي من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) والاتحاد الدولي لألعاب القوى يتضمن رفع الإيقاف عن البطل المصري إيهاب عبد الرحمن اعتبارا من 20 يناير 2020 والاكتفاء بالوقف عن المدة السابقة، وبذلك يستطيع البطل المصري خوض المنافسات المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020".
وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية، على دعم إيهاب عبد الرحمن والعمل على توفير كافة المتطلبات والاحتياجات له من دعم مادي وفني وطبي ونفسي واتباع المنهج العلمي السليم وإعداده إعدادا جيدا استعدادا لخوض منافسات التأهيل لأولمبياد طوكيو 2020. وأوضحت أن اللاعب سيعقد جلسة غدً السبت، بمقر اللجنة مع هشام حطب ورئيس
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فرج عامر يعلق علي تعادل سموحة أمام الزمالك بالسحر

علق فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على تعادل فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري . حيث كتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «لا سحر ولا شعوذةً». وكان من جانبه علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي التعادل، مشيرًا إلي أن السحر هو السبب في سقوط القلعة البيضاء اليوم في فخ التعادل، حيث قال للجماهير أثناء تواجده بالمدرجات في استاد القاهرة:"لا تسبوا اللاعبين..الفريق تعادل مع سموحة بسبب السحر، وهناك من دفع أموال لاسقاط الزمالك بالسحر".
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مدرب الزمالك يرفض حضور مؤتمر مباراة سموحة

رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي، وأخطر مسؤولو الزمالك مراقب المباراة بعدم حضور المدرب للمؤتمر.. وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في وقت سابق تغريم كارتيرون 50 ألف جنيه، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء طلائع الجيش في الجولة الماضية.
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حسام حسن يعلق علي أداء سموحة أمام الزمالك

تحدث حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، عن مواجهة الزمالك، اليوم الجمعة، وقال حسام خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" صعوبة المباراة كانت تتمثل في أن الزمالك خسر مباراته الماضية، لاعبي الزمالك كانوا يبحثون عن تعويض النتيجة، وكان ذلك سبب في زيادة الضغط علي سموحة " . وأكمل المدير الفني لسموحة:" كان هناك الكثير من الإصابات، مثل فوزي الحناوي وغيرهم من الدفاع، أبو الفتوح لم يلعب المباراة، الإصابات مثلت ضغط أخر علي الفريق ". وأوضح المدير الفني أنه حدد احتياجاته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وترك 3 أماكن في القائمة لتدعيم بعض المراكز
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أهمية رفع الأثقال

رسميّا.. استبعاد رفع الأثقال المصري من أولمبياد طوكيو

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية قرارًا برفض الطعن المصري ضد قرار لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بشأن قرارها بإيقاف مصر عن المشاركات الدولية لمدة سنتين. وكان الاتحاد المصري لرفع الأثقال رفع شكوى للمحكمة الرياضية الدولية «الكأس»، اعتراضا على العقوبات الصادرة من الاتحاد الدولي للعبة في عام 2016 بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين بسبب ثبوت تعاطي 4 لاعبين للمنشطات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للناشئين، والحرمان من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.
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