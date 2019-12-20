رسميًا.. رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن

تحرير:علي الزيني ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

إيهاب عبدالرحمن

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن بطل مصر في رمي الرمح، بعد إيقافه 4 سنوات من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وأكدت اللجنة الأولمبية، في البيان الصادر عنها مساء اليوم الجمعة، أنها تلقت خطاب رسمي من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) والاتحاد الدولي لألعاب القوى يتضمن رفع الإيقاف عن البطل المصري إيهاب عبد الرحمن اعتبارا من 20 يناير 2020 والاكتفاء بالوقف عن المدة السابقة، وبذلك يستطيع البطل المصري خوض المنافسات المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020".

وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية، على دعم إيهاب عبد الرحمن والعمل على توفير كافة المتطلبات والاحتياجات له من دعم مادي وفني وطبي ونفسي واتباع المنهج العلمي السليم وإعداده إعدادا جيدا استعدادا لخوض منافسات التأهيل لأولمبياد طوكيو 2020. وأوضحت أن اللاعب سيعقد جلسة غدً السبت، بمقر اللجنة مع هشام حطب ورئيس

وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية، على دعم إيهاب عبد الرحمن والعمل على توفير كافة المتطلبات والاحتياجات له من دعم مادي وفني وطبي ونفسي واتباع المنهج العلمي السليم وإعداده إعدادا جيدا استعدادا لخوض منافسات التأهيل لأولمبياد طوكيو 2020.



وأوضحت أن اللاعب سيعقد جلسة غدً السبت، بمقر اللجنة مع هشام حطب ورئيس اتحاد ألعاب القوى، وممثلا عن وزارة الشباب والرياضة وممثلا عن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات للوقوف على كافة الاحتياجات والمتطلبات ووضع خطة الإعداد والتدريب اللازمة له.



وتقدمت اللجنة بالشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الذي لم يدخر جهدا وأبدي أقصى درجات التعاون في سبيل حل أية معوقات تواجه سير المنظومة الرياضية والذي كان له أبلغ الأثر في رفع الايقاف عن البطل المصري إيهاب عبد الرحمن.