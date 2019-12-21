رياضة

مانشستر سيتي يصطدم بليستر اليوم في البريميرليج

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي على ملعب الاتحاد، في تمام الساعة 7:30 مساء، في واحدة من قمم الجولة، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 16 مباراة سابقة، حقق خلالها السيتي الانتصار في 8 مباريات مقابل 6 انتصارات لليستر، وانتهت مباراتين بالتعادل، وسجل لاعبو السيتي في تلك المباريات 21 هدفًا، مقابل 18 هدفًا للاعبي ليستر سيتي.
وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل إيفرتون نظيره آرسنال على ملعب جوديسون بارك في تمام الساعة 2:30 ظهرًا.ويحتل إيفرتون المركز الـ16 برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها آرسنال الانتصار في 33 مباراة وتعادل في 13
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كارلو أنشيلوتي (2)

إيفرتون يعلن تعيين أنشيلوتي رسميًا مدربًا للفريق

أعلن نادي إيفرتون عن تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربًا رسميًا للفريق، ويعد الإيطالي من أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث توج بـ20 لقبًا من بينهم لقب الدوري في 4 بلدان مختلفة إلى جانب الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات من قبل، وسيمتد عقد أنشيلوتي مع التوفيز لمدة 4 سنوات وذلك حتى موسم 2023- 2024، ومن المنتظر أن يحضر أنشيلوتي مباراة إيفرتون اليوم أمام آرسنال على ملعب جوديسون بارك، ضمن لقاءات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتولى المهمة رسميًا غدًا الأحد.
سانشو 2018 (2)

بوروسيا دورتموند يحدد ثمن جادون سانشو

حدد بوروسيا دورتموند الألماني، المقابل المالي الذي يسعى للحصول عليه، نظير بيع نجمه الإنجليزي الشاب جادون سانشو، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل عن بوروسيا دورتموند والعودة للبريميرليج من جديد، ولكن هذه المرة من بوابة مانشستر يونايتد أو تشيلسي، حيث لعب من قبل لصالح مانشستر سيتي. وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فقد حددت إدارة بوروسيا دورتموند، 127 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب الإنجليزي، وأوضحت الصحيفة أن جادون سانشو لا يشعر بالسعادة في ألمانيا، بعدما شعر بأنه "كبش فداء" لمشاكل بوروسيا دورتموند.
محمد صلاح

تشامبرلين: محمد صلاح أحدث ضجة في قطر

يأمل أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول، أن تستمر شعبية زميله محمد صلاح في الشرق الأوسط، خاصة وأنها تعزز من فرص الفريق في الفوز ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، اليوم السبت. وقال تشامبرلين إن محمد صلاح أحدث ضجة في قطر، وإنه يستحق ذلك بكل تأكيد، مضيفًا: "صلاح شخص كبير يحبه ملايين الناس حول العالم، وفي قطر يحظى بترحيب كبير، ومن الرائع أن تشاهد الجماهير تهتف باسمه. أتابعه من بعيد لأعرف بماذا يشعر. يحاول الحفاظ على ابتسامة هادئة ولكن يمكنك أن ترى أن بداخله سعادة كبيرة وفخر".
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ارتيتا

آرسنال يستعد لتقديم مدربه الجديد اليوم

بات آرسنال الإنجليزي، قريبًا من الإعلان عن تعاقده بشكل رسمي مع الإسباني مايكل أرتيتا، والذي يعمل حاليًا كمدرب مساعد لبيب جوارديولا في صفوف مانشستر سيتي، ووفقًا لصحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، فإن آرسنال سيعلن عن خبر تعيين أرتيتا، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، وأشارت إلى أنه كان مقررًا عقد مؤتمر صحفي خاص بآرسنال، أمس الخميس، ولكن تم تأجيله إلى اليوم كي يكون النادي حسم تعاقده مع أرتيتا، وأوضحت أن المفاوضات بين آرسنال ومانشستر سيتي حول قيمة التعويض لا تزال جارية، حيث إنه من المتوقع أن تبلغ مليون إسترليني فقط.
مسعو-أوزيل ‎ (4)

العفو الدولية تطالب آرسنال بعدم الضغط على أوزيل

كشفت الصحافة الإنجليزية عن أن منظمة العفو الدولية حثت إدارة آرسنال لدعم أوزيل، ومنحه الفرصة للتعبير بشكل حر عن آرائه. وجاء في تقرير لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن نيكولا بيكيلين، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، تحدث لآرنسال، بعدم "الضغط" على أوزيل في حديثه عن ما يحدث في الصين. وقال بيكيلين في تصريحات لـ"سكاي": عندما بدأ أوزيل بانتقاد ما يحدث في الصين، من المهم ألا تقوم إدارة آرسنال بعدم التضييق عليه، وترك كامل الحرية له للتعبير عن آرائه".
مانشستر سيتي - أرسنال

مانشستر سيتي يضرب آرسنال بثلاثية في البريميرليج

تمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإمارات مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 35 نقطة، بفارق 4 نقاط وراء ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، ومازال يبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 14 نقطة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 22 نقطة بالمركز التاسع. المباراة شهدت تألق كبير من كيفين دي بروين الذي سجل هدفين لمانشستر سيتي، كما صنع هدف سجله رحيم ستيرلينج، خلال الشوط الأول من اللقاء.
مانشستر سيتي - أجويرو

مواجهة مرتقبة بين آرسنال والسيتي في البريميرليج

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 17 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحتضن ملعب الإمارات، قمة مباريات تلك الجولة، عندما يستقبل آرسنال نظيره مانشستر سيتي في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل آرسنال المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد السيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وتواحه الفريقان في 44 مباراة سابقة في البريميرليج، حقق خلالها آرسنال الانتصار في 23 مباراة، مقابل 11 انتصار للسيتي، وانتهت 10 لقاءات بالتعادل، وسجل لاعبو المدفعجية في تلك المباريات 70 هدفًا، واستقبلت شباكهم 49 هدفًا.
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