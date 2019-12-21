مانشستر سيتي يصطدم بليستر اليوم في البريميرليج

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

مانشستر سيتي

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي على ملعب الاتحاد، في تمام الساعة 7:30 مساء، في واحدة من قمم الجولة، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 16 مباراة سابقة، حقق خلالها السيتي الانتصار في 8 مباريات مقابل 6 انتصارات لليستر، وانتهت مباراتين بالتعادل، وسجل لاعبو السيتي في تلك المباريات 21 هدفًا، مقابل 18 هدفًا للاعبي ليستر سيتي.

وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل إيفرتون نظيره آرسنال على ملعب جوديسون بارك في تمام الساعة 2:30 ظهرًا.ويحتل إيفرتون المركز الـ16 برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها آرسنال الانتصار في 33 مباراة وتعادل في 13