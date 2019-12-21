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أسعار الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1477 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 660 جنيهًا.عيار 24: 754 جنيهًا.عيار 18: 565 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5280 جنيها.سعر الأوقية: 1477 دولارًا.وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي.وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى
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محطة-بنبان-للطاقة الشمسية-في أسوان

بنبان ومدينة دمياط.. أهم المشروعات القومية في 2019

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن العام المالي 2018-2019، شهد الانتهاء من تنفيذ نحو 6200 مشروعا تنمويا وقوميا، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 490 مليار جنيه، في 22 قطاع، موزعة على كافة محافظات الجمهورية، منها 606 مشروعا في قطاعي التعليم والصحة، بتكلفة تقدر بنحو 6.3 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 601 مشروعا تنمويا وخدميا في المحافظات الحدودية، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليار جنيه، فضلا عن الانتهاء من 1984 مشروعا في محافظات الصعيد، بتكلفة تقدر بنحو 27.5 مليار جنيه.
مصنع-ادوية

إجراء 11 ألف حملة تفتيشية على المصانع خلال 11 شهرا

أجرت مصلحة الرقابة الصناعية 11 ألفا و89 حملة تفتيشية على المصانع، خلال 11 شهرا منذ بدء 2019، كما تم إجراء 19 ألفا و911 دراسة فنية متخصصة تضمنت 5 آلاف و492 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و14 ألفا و400 دراسة فنية متنوعة و19 دراسة مستلزمات إنتاج. وذكر تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة منحت تراخيص لـ 3 آلاف و973 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 824 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل 49 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف.
البنك-المركزى-المصرى

«إتش سي» تتوقع خفض سعر الفائدة 0.5% الخميس المقبل

توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي مجددًا سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس المقبل. وذكرت الشركة في مذكرة بحثية اليوم، السبت، أن قيمة خفض سعر الفائدة ستكون 0.5%. وقالت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، في المذكرة البحثية "انخفض معدل التضخم الشهري في نوفمبر مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسب 1.75% و1.81% و 1.51%، على مدار ثلاث شهور متتالية، سبتمبر وأكتوبر و نوفمبر على الترتيب".
الجنية-المصري

الجنيه أقوى العملات أداءً أمام الدولار خلال عام 2019

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تحسين أداء الجنيه المصري ليصبح أقوى العملات آداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة والتي تم تحديدها وفقًا لمؤشر مورجان ستانلي، خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 16 ديسمبر 2019، وذلك بنسبة تحسن بلغت 10.3%، يليه الروبل الروسي بنسبة تحسن بلغت 10% أمام الدولار، ثم البات التايلندي بنسبة تحسن بلغت 6.7% أمام الدولار، ثم البيزو المكسيكي بنسبة تحسن بلغت 3.7% أمام الدولار. وأبرز الإنفوجراف، العملات التي شهدت استقرارًا في أسعار الصرف أمام الدولار، وهما الريال السعودي والدرهم الإماراتي.
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سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1477 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1477 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1463 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1461 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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