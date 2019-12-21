ليفربول يستهدف لقبه الأول في مونديال الأندية

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

ليفربول

يسدل الستار اليوم السبت على النسخة رقم 16 من كأس العالم للأندية المقام حاليًا في قطر، وذلك عندما يواجه ليفربول الإنجليزي نظيره فلامنجو البرازيلي على ملعب خليفة الدولي في تمام الساعة 7:30 مساء، وتأهل ليفربول للنهائي بعد تغلبه على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1، بينما تأهل فلامنجو للمباراة النهائية بفوزه على الهلال السعودي في نصف النهائي بنتيجة 3-1، وسبق وأن تواجه الفريقان في تلك البطولة مرة واحدة من قبل بمسماها القديم "انتركونتينينتال" في عام 1981، وفاز الفريق البرازيلي حينها بثلاثة أهداف دون رد.

ويبحث ليفربول عن التتويج بلقبه الأول في المسابقة، بعد خسارته نهائي نسخة 2005 أمام ساو باولو البرازيلين ومنح إنجلترا لقبها الثاني في البطولة بعد مانشستر يونايتد في عام 2008، بينما يتطلع فلامنجو لمنح البرازيل لقبها الخامس، بعد كورينثيانز عامي 2000 و2012 وساو باولو في 2005 وانترناسيونال في 2006.وقبل تلك

ويبحث ليفربول عن التتويج بلقبه الأول في المسابقة، بعد خسارته نهائي نسخة 2005 أمام ساو باولو البرازيلين ومنح إنجلترا لقبها الثاني في البطولة بعد مانشستر يونايتد في عام 2008، بينما يتطلع فلامنجو لمنح البرازيل لقبها الخامس، بعد كورينثيانز عامي 2000 و2012 وساو باولو في 2005 وانترناسيونال في 2006.



وقبل تلك المباراة، يواجه الهلال نظيره مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك في تمام الساعة 4:30 عصرًا على ملعب خليفة الدولي.



ويأمل الهلال في منح الكرة السعودية المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخها، حيث كان أفضل إنجاز لها حصول الاتحاد على المركز الرابع في عام 2005.



أما أفضل إنجازات الكرة المكسيكية احتلال المركز الثالث مرتين، عبر مونتيري نفسه في عام 2012 وباتشوكا في عام 2017.