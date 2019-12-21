سعر الدولار اليوم السبت 21 ديسمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.98 جنيه، ونحو 16.08 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.06 جنيه للبيع، و15.96 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في المصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك سئيب نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك مصر إيران، وبنك التنمية الصناعية، وبنك المشرق نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري الخليجي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان،