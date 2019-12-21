برشلونة في نزهة أمام ألافيس بالليجا اليوم

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

برشلونة

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل حامل اللقب برشلونة، نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب الكامب نو، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء، ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 28 مباراة من قبل في الدوري، حقق خلالها البرسا الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو العملاق الكتالوني في تلك المباريات 70 هدفًا واستقبلت شباكهم 26 هدفًا.

وتواجه الفريقان في الكامب نو بالدوري في 14 مباراة سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 11 مباراة، وتعادل مرتين وتكبد هزيمة واحدة، وسجل لاعبو برشلونة في تلك المباريات 44 هدفًا، واستقبلت شباكهم 14 هدفًا.ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد 8 أهداف، مقابل 7