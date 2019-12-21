رياضة

برشلونة في نزهة أمام ألافيس بالليجا اليوم

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
برشلونة
برشلونة
تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل حامل اللقب برشلونة، نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب الكامب نو، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء، ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 28 مباراة من قبل في الدوري، حقق خلالها البرسا الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو العملاق الكتالوني في تلك المباريات 70 هدفًا واستقبلت شباكهم 26 هدفًا.
وتواجه الفريقان في الكامب نو بالدوري في 14 مباراة سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 11 مباراة، وتعادل مرتين وتكبد هزيمة واحدة، وسجل لاعبو برشلونة في تلك المباريات 44 هدفًا، واستقبلت شباكهم 14 هدفًا.ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد 8 أهداف، مقابل 7
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كارلو أنشيلوتي (2)

إيفرتون يعلن تعيين أنشيلوتي رسميًا مدربًا للفريق

أعلن نادي إيفرتون عن تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربًا رسميًا للفريق، ويعد الإيطالي من أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث توج بـ20 لقبًا من بينهم لقب الدوري في 4 بلدان مختلفة إلى جانب الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات من قبل، وسيمتد عقد أنشيلوتي مع التوفيز لمدة 4 سنوات وذلك حتى موسم 2023- 2024، ومن المنتظر أن يحضر أنشيلوتي مباراة إيفرتون اليوم أمام آرسنال على ملعب جوديسون بارك، ضمن لقاءات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتولى المهمة رسميًا غدًا الأحد.
سانشو 2018 (2)

بوروسيا دورتموند يحدد ثمن جادون سانشو

حدد بوروسيا دورتموند الألماني، المقابل المالي الذي يسعى للحصول عليه، نظير بيع نجمه الإنجليزي الشاب جادون سانشو، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل عن بوروسيا دورتموند والعودة للبريميرليج من جديد، ولكن هذه المرة من بوابة مانشستر يونايتد أو تشيلسي، حيث لعب من قبل لصالح مانشستر سيتي. وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فقد حددت إدارة بوروسيا دورتموند، 127 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب الإنجليزي، وأوضحت الصحيفة أن جادون سانشو لا يشعر بالسعادة في ألمانيا، بعدما شعر بأنه "كبش فداء" لمشاكل بوروسيا دورتموند.
محمد صلاح

تشامبرلين: محمد صلاح أحدث ضجة في قطر

يأمل أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول، أن تستمر شعبية زميله محمد صلاح في الشرق الأوسط، خاصة وأنها تعزز من فرص الفريق في الفوز ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، اليوم السبت. وقال تشامبرلين إن محمد صلاح أحدث ضجة في قطر، وإنه يستحق ذلك بكل تأكيد، مضيفًا: "صلاح شخص كبير يحبه ملايين الناس حول العالم، وفي قطر يحظى بترحيب كبير، ومن الرائع أن تشاهد الجماهير تهتف باسمه. أتابعه من بعيد لأعرف بماذا يشعر. يحاول الحفاظ على ابتسامة هادئة ولكن يمكنك أن ترى أن بداخله سعادة كبيرة وفخر".
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برشلونة- وريال مدريد‎

برشلونة بالقوة الضاربة وبنزيما يقود هجوم ريال مدريد

أعلن المدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الذي سيلاقي نظيره ريال مدريد، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، معقل الفريق الكتالوني، خلال المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، ويسعى كل من الفريقين لحسم اللقاء والانفراد بالصدارة مع أفضلية إحصائية لبرشلونة الذي لم يذق طعم الهزيمة أمام النادي الملكي في المباريات الست الأخيرة، بينها نصف نهائي الكأس الموسم الماضي.
إرنيستو-فالفيردي-المدير-الفني-لبرشلونة

فالفيردي: الاستعداد للكلاسيكو يبدأ بعد لقاء سوسيداد

تحدث إرنسيتو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة الفريق الكتالوني القادمة أمام ريال سوسيداد، حيث قال: "علي مر السنين مواجهة هذا الفريق أمر صعب، لديهم لاعبون رائعون مثل ميرينو أورديجارد". وأكمل عن جاهزية بعض اللاعبين للمباراة، قائلا: "لقد عاد سيميدو وألبا للتدريبات، ومن الوارد جدًا تواجدهم في المباراة". وأضاف فالفيردي عن مواجه ريال مدريد: "سنبدأ الاستعداد من الأحد، التركيز منصب على المباراة المقبلة، نبحث عن الفوز بالكلاسيكو، ومباراة سوسيداد أيضًا".
كارفخال

كارفخال: سنذهب للكامب نو لحصد الـ3 نقاط

علق دانى كارفخال، الظهير الإيمن لفريق ريال مدريد، على مواجهة برشلونة فى لقاء الكلاسيكو، مشيرًا إلى أن هدف الملكي خلال المواجهة التى ستجمعهما الأربعاء المقبل، على ملعب "كامب نو"، معقل الفريق الكتالونى تحقيق الفوز فقط. وقال كارفخال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سنذهب إلى كامب نو من أجل الحصول على النقاط الثلاث، ولا يهمنا أى شي آخر، سواء تهديدات أو أي شيء". أضاف مدافع المرينجي قائلا: "سنخوض مواجهة الكلاسيكو، بوقت راحة أقل من برشلونة، لأنهم سيلعبون السبت، بينما سنواجه فالنسيا الأحد، وخاصة أن اللعب على المستايا سيكون صعبا للغاية".
برشلونة - ريال مدريد

استعدادًا للكلاسيكو.. بيان جديد من الاتحاد الإسباني

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيانًا رسميًّا، قبل مواجهة الكلاسيكو الذي يجمع فريق برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، والمقرر إقامتها في الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، على ملعب «كامب نو»، بعدما شهدت الساعات الماضية اضطرابات بشأن إقامة المباراة، وهددت جبهة «تسونامي الديمقراطية» المطالبة باستقلال كتالونيا بالتجهيز لوقفة احتجاجية قبل ساعات قليلة من موعد إقامة اللقاء، الذي كان مقررًا له في شهر أكتوبر الماضي، إلا أنه تم تأجيلها لأسباب أمنية، بسبب الاحتجاجات التي أقيمت في إقليم كتالونيا.
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