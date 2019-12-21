إحباط تهريب حشيش وماريجوانا في مطار القاهرة

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص

ماريجوانا

أحبطت قوات الأمن وسلطات التفتيش بجمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، محاولة راكب جلب كمية من مخدر الحشيش والماريجوانا، داخل عبوة مكملات عذائية، إذ تبين خلال مرور متعلقاته على جهاز فحص الأشعة وجود مطحنة صغيرة، بما أثار الريبة فى استخدامها لطحن المواد المخدرة، وتم استيقاف الراكب وتفتيش أغراضه، وتبين حيازته عبوة ظاهرة على جهاز فحص المتعلقات عبارة عن مكملات غذائية، وبإفراغ محتواها تبين احتوائها على كمية من مخدري الحشيش والماريجوانا مغلفة دسها وسط المكملات.

حرر رجال الأمن محضرا يفيد أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة باريس، اشتبه محمود عبد الرازق النجار، مأمور اللجنة الجمركية، في الراكب "ه. م. ع." وكلف أحمد سيد إبراهيم صالح رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 مأمور الجمرك محمد صلاح كامل لتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الكشف بالأشعة. وتلاحظ