جريمة

إحباط تهريب حشيش وماريجوانا في مطار القاهرة

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص
ماريجوانا
ماريجوانا
أحبطت قوات الأمن وسلطات التفتيش بجمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، محاولة راكب جلب كمية من مخدر الحشيش والماريجوانا، داخل عبوة مكملات عذائية، إذ تبين خلال مرور متعلقاته على جهاز فحص الأشعة وجود مطحنة صغيرة، بما أثار الريبة فى استخدامها لطحن المواد المخدرة، وتم استيقاف الراكب وتفتيش أغراضه، وتبين حيازته عبوة ظاهرة على جهاز فحص المتعلقات عبارة عن مكملات غذائية، وبإفراغ محتواها تبين احتوائها على كمية من مخدري الحشيش والماريجوانا مغلفة دسها وسط المكملات.
حرر رجال الأمن محضرا يفيد أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة باريس، اشتبه محمود عبد الرازق النجار، مأمور اللجنة الجمركية، في الراكب "ه. م. ع." وكلف أحمد سيد إبراهيم صالح رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 مأمور الجمرك محمد صلاح كامل لتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الكشف بالأشعة. وتلاحظ
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جثة-طفل

«قتلته بدم بارد».. مأساة طفل عذبته زوجة أبيه حتى الموت

زيجة لم تدم طويلا، 4 سنوات فقط وصل معها قطار الزوجين محطته الأخيرة، عصفت المشكلات والخلافات المستمرة باستقرار عش الزوجية البسيط، انفرطت حبات عقد الأسرة سريعا واحدة تلو أخرى، ولم يتبق منها شئ وأضحى الانفصال هو الخيار الأخير، واتفقا على بقاء طفلهما مع أبيه للعتناء به وتلبية احتياجاته والسماح لوالدته برؤيته والمبيت معها حال طلبها، لكن جسد "الملاك البرئ" الهزيل، والذي لم يتعد عمره الثلاث سنوات انتهى به الحال جثة هامدة بعدما سئم وصلات الضرب التي يتلقاها على يد زوجة أبيه.
تعذيب طفلة

القاتل أبي.. حفلة تعذيب انتهت بمقتل طالبة في المنيا

جثة هامدة لفتاة في مقتبل العمر وصلت مستشفى بنطاق مركز مطاي بمحافظة المنيا، زعم مرافقها أن وفاتها ناتجة عن إصابتها بكسور ونزيف داخلي دى سقوطها من علو لكن الفحص الطبي المبدئي حمل مفاجأة ووجود شبهة جنائية في الوفاة، ليتم تحرير محضر بنقطة الشرطة الملحقة بالمستشفى التي أخطرت بدورها غرفة عمليات شرطة النجدة التي أبلغت مأمور مركز شرطة مطاى بمديرية أمن المنيا بوصول (طالبة - مقيمة بدائرة المركز) جثة هامدة وادعاء سقوطها من علو، وبالفحص وسؤال نجلى عمومتها (عامل، حاصل على دبلوم - مقيمان بذات العزبة) لم يتهما أحد بالتسبب فى إحداث إصابتها التى أودت بحياتها.
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الداخلية تداهم مصنعا لتجهيز مخدر الموت في السويس

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة بضبط أحد الأشخاص بالسويس لقيامه بتجهيز وتصنيع مخدر الإستروكس وضبط بحوزته 2 كيلو جرام قبل ترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على عمليات تصنيعها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس.
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خبطة الكريسماس..مباحث التموين تداهم مصنع خمور مغشوشة

رواج كبير بسوق الخمور مع قرب احتفالات أعياد الميلاد "الكريسماس"، أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عام جديد عمد صاحب مصنع كشروبات كحولية إلى استقباله بشكل مختلف معرضا حياة المستهلكين للخطر غير عابئ بالأشرار التي تلحق بهم، جُل همه جني المال وزيادة أرصدته في البنوك، وراح يستخدم خامات ومستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر وتعبئتها داخل زجاجات سابقة الاستخدام وطرحها للبيع في الأسواق مستغلا زيادة الإقبال على شرائها من أصحاب المحلات والفنادق والكافيهات خلال الفترة الحالية.
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24 ساعة مداهمات.. ضبط 46 قطعة سلاح وتنفيذ 52 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية يوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة برئاسو اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري (بندقية آلي - بندقية خرطوش - طبنجة - 17 فرد خرطوش)، بحوزة 18 متهما و26 قطعة سلاح أبيض و67 طلقة مختلفة الأعيرة.
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بـ«قيمة مليون جنيه».. ضبط 72 طربة حشيش في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، إذ تكمن رجال المباحث الجنائية من ضبط عاطل بحوزته 72 طربة حشيش، تزن 18 كيلو من مخدر الحشيش، أثناء وجوده بدائرة قسم العامرية، بغرب المدينة. البداية كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد برصد عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه بدائرة قسم شرطة العامرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
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سلاح وحشيش.. إحباط محاولتي تهريب بمطار القاهرة

نجح رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولتي تهريب مخدرات وسلاح بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر أولى المحاولات كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الحقائب المتخلفة القادمة من النمسا، تبين وجود جسم غريب يشبه السلاح أثناء تمرير حقائب راكب مصري على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي، وبتفتيش حقائبه تبين وجود طبنجة من النوع القابل للتعديل لسلاح ناري مخبأ داخل حقيبته. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضري تهرب جمركي رقمي 148 لسنة 2019.
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جلبوا 8 أطنان حشيش.. جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام 3 مصريين ولبنانيين

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، اليوم الخميس، حكما بإعدام "خ. ع. ال"، و"أ. م. ع"، يحملان الجنسية اللبنانية، غيابيًّا، و3 مصريين آخرين، هم: "ع. م. ع"، و"أ. م. ع"، و"ه. م. ع" بتهمة محاولة تهريب مواد مخدرة داخل 3 حاويات جلود بميناء الدخيلة، وذلك فى القضية رقم 963 لسنة 2018 جنايات ميناء الإسكندرية، حيث تمكن رجال وأمن جمارك الدخلية بالإسكندرية من ضبط 8 أطنان حشيش بقيمة نصف مليار جنيه، على متن 3 حاويات قادمة من بيروت محملة بجلود ماشية بقرى خام.
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