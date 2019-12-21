الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا بارد ليلًا

تحرير:التحرير ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد. كما تقل الرؤية في الشبور المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا"الصغرى العظمىالقاهرة 10 21شبين الكوم 10 21طنطا 11 21دمنهور 11 21الإسكندرية 11 21بلطيم 12 22مطروح 11 19السلوم 10 18سيوة 08 20بورسعيد 13 21دمياط 13 21الزقازيق