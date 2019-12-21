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مقتل وإصابة 34 شخصًا في أعمال شغب بسجن في هندوراس

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
سجن
سجن
قتل 18 شخصا على الأقل وأصيب 16 آخرون جراء أعمال شغب من قبل سجناء، بعضهم يحمل أسلحة نارية، في سجن بمدينة "تيلا" بهندوراس. وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم السبت، أن أعمال العنف تأتي بعد عدة أيام من إعلان هندوراس حالة الطوارئ في نظام السجون الخاص بها، حيث أدى هذا الإجراء إلى إيقاف القادة المدنيين في السجون واستبدالهم بمفوضية خاصة يقودها ضباط من الجيش والشرطة.
وقال المتحدث باسم نظام قيادة السجون الجديد خوسيه كويلو إن عملية نقل السيطرة إلى المفوضية الخاصة لم تكن قد اكتملت عندما اندلعت أعمال الشغب في سجن تيلا، مضيفا أنه تم نشر قوات أمنية إلى السجن من أجل استعادة النظام وبدء التحقيق في أعمال العنف.يشار إلى أن الجيش والشرطة سيتوليان إدارة السجون في هندوراس لمدة
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خط-غاز

ألمانيا ترفض عقوبات أمريكا على خط غاز «نورد ستريم 2»

أكدت الحكومة الألمانية رفضها العقوبات الأمريكية التي فرضها الكونجرس على خط غاز"نورد ستريم 2"،معتبرة ذلك تدخلا في شؤونها. وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الفيدرالية أولريك ديمير، في بيان اليوم السبت، إن الحكومة تعبر عن أسفها لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العقوبات التي فرضها الكونجرس، ودخولها حيز التنفيذ، مشددة على رفض الحكومة الاتحادية مثل هذه العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية وتتدخل شأن الشركات الألمانية والأوروبية.
سفاح-نيوزيلندا

نيوزيلندا: المواطنون سلموا 50 ألف سلاح بعد حادث «كرايستتشيرش»

أعلنت السلطات النيوزيلندية اليوم السبت، أن المواطنين سلموا أكثر من 50 ألف سلاح مرخص، في إطار برنامج إعادة شراء الأسلحة الذي أعقب قرار منع حيازة المواطنين للأسلحة بعد مذبحة "كرايستتشيرش" التي وقعت في مارس الماضي. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الحكومة منعت حيازة أغلب أنواع الأسحلة القتالية نصف الأوتوماتيكية قبل مرور شهر من حادثة "كرايستتشيرش" التي راح ضحيتها 51 مصليا في إطلاق نار شنه مسلح متطرف على مسجدين. وأضافت الشبكة، أن الشرطة أطلقت بعد ذلك البرنامج الذي بلغت مدته ستة أشهر، منوهة بأنه انتهى مساء أمس الجمعة، وشهدت مقرات تسليم الأسلحة تزايدا في إقبال المواطنين عليها في الدقائق الأخيرة.
اعدام

كازاخستان تعتزم إلغاء عقوبة الإعدام

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، إن بلاده تنوي الانضمام إلى البروتوكول الثاني الملحق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام. وأضاف توكايف خلال اجتماع للمجلس الوطني للثقة العامة التابع للرئاسة الكازاخية اليوم الجمعة "لقد حان الوقت لحل القضايا التي أثارها بنشاط المدافعون عن حقوق الإنسان لدينا، أوجه وزارة الخارجية بالبدء في إجراءات الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
بوتين (3)

بوتين: روسيا متمسكة بإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، تمسك بلاده بإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا، مشددا على أن الاتفاقات يجب أن تكون مقبولة للطرفين وغير محفوفة بالمخاطر. وقال بوتين، في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" اليوم: "سنسعى جاهدين لتحقيق ذلك، لكن شروط الاتفاق يجب أن تكون مقبولة للطرفين، دون خلق أي مخاطر للجانبين"، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن التوقيع على اتفاق ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
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مصرع 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين في حادثي تصادم بكوريا الجنوبية

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون، اليوم السبت، إثر وقوع حادثي تصادم كبيرين متتاليين على طريق سريع في جنوب شرق كوريا الجنوبية. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية أن الحادث الأول وقع في وقت مبكر من صباح اليوم عندما اصطدمت حوالى 10 سيارات ومن ضمنهم شاحنات بضائع، على طريق سريع متجه إلى يونج تشون في مقاطعة شمال جيونج سانج على بعد 301 كم جنوب سول كما تحطمت خلفها 20 سيارة أخرى على التوالي.
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مقتل وإصابة 16 شخصًا في انفجار قنبلة شرقي أفغانستان

لقى ما لا يقل عن عشرة أشخاص مدنيين مصرعهم ، فيما أصيب ستة آخرين بجروح؛ جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق بوسط محافظة "غازني" الواقعة شرقي أفغانستان. وأوضح متحدث باسم الرئاسة صديق صديقي في تغريدة نشرها على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" أوردتها قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الجمعة، أن ضحايا الحادث كانوا على طريق سفر داخل مركبة، ملقيًا باللائمة في وقوع الانفجار على حركة "طالبان" المتمردة.
حسين- قرني

عشماوي عن إعدام النساء: المرأة فيها أنوثة وحجم رقبتها صغير

قال حسين قرني، الشهير بـ«عشماوي»، والمتخصص في تنفيذ أحكام الإعدام بمصر، إن هناك فرقا بين الرجل والمرأة عندما يتم تنفيذ حكم الإعدام عليهما. وأوضح عشماوي، خلال تقرير عرضه برنامج «الأفوكاتو»، المذاع عبر «قناه القاهرة والناس 2»: "طبيعة المرأة فيها أنوثة وحجم رقبتها صغير، فيجب تحديد حجم الرقم ووزن الجسم حتى يتم الحفاظ عليها من أي جرح قطعي أو فصل للرأس عند إعدامها، عكس طبيعة الرجل الذي يمتلك عضلات قوية خاصة في منطقة الرقبة فيتم التعامل معه بشكل طبيعي وعادي".
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وفاة طبيب ياباني بارز بعد إصابته جراء إطلاق نار بأفغانستان

أعلنت مستشفى في أفغانستان اليوم الأربعاء، وفاة الطبيب الياباني "تيتسو ناكامورا" الذي يعمل في مجال الإغاثة عقب إصابته جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في إقليم "نانجارهار" الواقع شرقي البلاد. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) أن ناكامورا كان معروفا بمساعدته في جهود إعادة الإعمار في أفغانستان، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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