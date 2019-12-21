للمرة الثانية.. المستشار محمد عبد المحسن رئيسا لنادي قضاة مصر

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

المستشار محمد عبد المحسن

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة الاستئناف السابق، اليوم السبت، فوز المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض برئاسة مجلس إدارة النادي، لولاية ثانية. كما أعلنت اللجنة فوز المستشار أبو المجد عيسى بمقعد المتقاعدين، وكل من المستشار أبو الحسين قايد، والمستشار محمد صبحي، والمستشار طارق أبوزيد، والمستشار رضا محمود، والمستشار حازم رسمي، عن مقاعد المستشارين. وفاز عن مقاعد رؤساء المحاكم كل من المستشار حمدي عبد التواب، والمستشار شادي خليفة، والمستشار أحمد الجمال، والمستشار محمود زيدان، والمستشار محمد بهاء.

وفاز عن مقاعد النيابة العامة كل من أسامة الصيرفي ومحمود المرغني وحازم أبوسديرة ومحمد هاني ومحمد فاروق.كما وافقت الجمعية العمومية لنادي القضاة، على إعتماد الميزانية العامة للنادي .واستعرض المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة تفاصيل وبنود الميزانية العامة خلال الجمعية العمومية.كما قررت الجمعية العمومية