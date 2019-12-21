للمرة الثانية.. المستشار محمد عبد المحسن رئيسا لنادي قضاة مصر
تحرير:أ.ش.أ
٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
المستشار محمد عبد المحسن
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة الاستئناف السابق، اليوم السبت، فوز المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض برئاسة مجلس إدارة النادي، لولاية ثانية.
كما أعلنت اللجنة فوز المستشار أبو المجد عيسى بمقعد المتقاعدين، وكل من المستشار أبو الحسين قايد، والمستشار محمد صبحي، والمستشار طارق أبوزيد، والمستشار رضا محمود، والمستشار حازم رسمي، عن مقاعد المستشارين.
وفاز عن مقاعد رؤساء المحاكم كل من المستشار حمدي عبد التواب، والمستشار شادي خليفة، والمستشار أحمد الجمال، والمستشار محمود زيدان، والمستشار محمد بهاء.
وفاز عن مقاعد النيابة العامة كل من أسامة الصيرفي ومحمود المرغني وحازم أبوسديرة ومحمد هاني ومحمد فاروق.كما وافقت الجمعية العمومية لنادي القضاة، على إعتماد الميزانية العامة للنادي .واستعرض المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة تفاصيل وبنود الميزانية العامة خلال الجمعية العمومية.كما قررت الجمعية العمومية
وفاز عن مقاعد النيابة العامة كل من أسامة الصيرفي ومحمود المرغني وحازم أبوسديرة ومحمد هاني ومحمد فاروق.
كما وافقت الجمعية العمومية لنادي القضاة، على إعتماد الميزانية العامة للنادي .واستعرض المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة تفاصيل وبنود الميزانية العامة خلال الجمعية العمومية.
كما قررت الجمعية العمومية رفع قيمة الاشتراك بصندوق رعاية أسر المتوفين إلى 100 جنيه شهرياً بدلا من 20 جنيه، فضلا عن رفع قيمة اشتراك صندوق الحالات الحرجة إلى 50 جنيه شهريا.
ودعا المستشار محمد عبد المحسن إلى عقد جمعية عمومية غير عادية في أبريل المقبل ، وتشكيل لجنة من النادي لإعداد قانون السلطة القضائية، على أن يتم إعلان مواد القانون ومناقشتها في تلك الجمعية.
يذكر أن انتخابات نادي قضاة مصر أنطلقت صباح أمس بمقر بهو دار القضاء العالي بمشاركة كبيرة لقضاة مصر ورجال النيابة العامة لإختيار مجلس إدارة جديد للنادي حيث جرت عملية التصويت للإنتخابات من الساعة 10 صباحا حتى 5 مساء اليوم، أمام 16 لجنة، تضمنت المتقاعدين، ونواب النقض، ومستشاري النقض، ورؤساء الاستئناف، ونواب الاستئناف، ودرجة رئيس أ، ودرجة رئيس ب، ودرجة قاض، ودرجة وكيل ممتازة، ودرجة وكيل النائب العام، ودرجة مساعد نيابة، ودرجة معاون نيابة.
وتنافس في الانتخابات 73 مرشحًا بينهم 5 تنافسوا على مقعد رئيس مجلس الإدارة أحدهم مستقل والبقية يعبرون عن 4 قوائم انتخابية.