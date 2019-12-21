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للمرة الثانية.. المستشار محمد عبد المحسن رئيسا لنادي قضاة مصر

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
المستشار محمد عبد المحسن
المستشار محمد عبد المحسن
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة الاستئناف السابق، اليوم السبت، فوز المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض برئاسة مجلس إدارة النادي، لولاية ثانية. كما أعلنت اللجنة فوز المستشار أبو المجد عيسى بمقعد المتقاعدين، وكل من المستشار أبو الحسين قايد، والمستشار محمد صبحي، والمستشار طارق أبوزيد، والمستشار رضا محمود، والمستشار حازم رسمي، عن مقاعد المستشارين. وفاز عن مقاعد رؤساء المحاكم كل من المستشار حمدي عبد التواب، والمستشار شادي خليفة، والمستشار أحمد الجمال، والمستشار محمود زيدان، والمستشار محمد بهاء.
وفاز عن مقاعد النيابة العامة كل من أسامة الصيرفي ومحمود المرغني وحازم أبوسديرة ومحمد هاني ومحمد فاروق.كما وافقت الجمعية العمومية لنادي القضاة، على إعتماد الميزانية العامة للنادي .واستعرض المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة تفاصيل وبنود الميزانية العامة خلال الجمعية العمومية.كما قررت الجمعية العمومية
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سد-النهضة

وزير الري: نأمل حدوث تقدم في جولة مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، على أهمية الوقت في مفاوضات سد النهضة، معربا عن أمله في حدوث تقدم في المفاوضات، قائلا: "الوقت ثمين، وأعتقد أننا يجب أن نواصل مباشرة مناقشاتنا الفنية، وآمل أن نحقق تقدما"، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة التي انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة وزيري الري السوداني ياسر عباس، والإثيوبي سيلشي بيكيلي، وحضور ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
محو-الامية

التعليم تحذر شباب المعلمين من بيع شهادات محو الأمية

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤن المعلمين، إنه لاحظ أن هناك بعض المواقع والأشخاص يدعوا أنهم يستطيعوا بيع أو توفير شهادة محو أمية لشباب المعلمين المساعدين، لتقديمها ضمن الملف المطلوب للحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للتثبيت على وظيفة معلم، موجها رسالته لشباب المعلمين المساعدين بعدم الانصياع وراء تلك الدعوات من بعض المواقع والأشخاص الذين يعلنوا على بيع شهادات محو الأمية لأن الأكاديمية ترتبط إلكترونيا مع هيئة محو الأمية".
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

انتهاء محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بنسبة 95%

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، في بيان له، اليوم السبت، إنه جارٍي الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد، بطاقة إنتاجية 150 ألف م3/ يوم، قابلة للتوسع المستقبلي لتصل إلى (250 ألف م3/ يوم)، موضحا أن المحطة تخدم نحو 500 ألف نسمة بشرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، إذ أن نسبة الإنجاز بلغت حوالي 95%. من جانبه، أضاف رئيس جهاز تنمية المجتمع العمراني بشرق بورسعيد علاء منيع، أن المحطة تتكون من المأخذ البحري بطاقة 750 ألف م3/ يوم شاملة التوسعات المستقبلية، والمنشآت الفنية.
وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان محطة القطارات

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، محطة سكك حديد مدينة المنيا، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وتقديم كافة التسهيلات للركاب. ووجه الوزير، بإجراء أعمال صيانة بأرضية كوبري المشاة الذي يربط بين أرصفة المحطة، وإظهار اللافتات الإرشادية، وصيانة أجهزة الحماية المدنية، مشددا على إجراء الصيانة الدورية اللازمة لطفايات الحريق وأجهزة الإنذار. كما تفقد الوزير، صالة حجز التذاكر.
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وزيرة -التضامن- غادة- والى

التضامن: نتابع تحقيقات «طفل التعذيب».. وجاهزون لإلحاقه بدار رعاية

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إنها تتابع باهتمام بالغ واقعة تعذيب الطفل مروان ع. ن. والتي تم تداولها عبر السوشيال ميديا، مؤكدة في بيان اليوم الجمعة، أنها كلفت معاونها للرعاية علاء عبد العاطي بمتابعة الواقعة، وهو موجود حاليا بصحبة الطفل "مروان" والأم ووالد الطفل بسرايا النيابة، بعد إلقاء القبض على الأم، مشيرة إلى أن الوزارة في انتظار قرار النيابة العامة بشأن الطفل، وأنها على استعداد لاستلام الطفل وإلحاقه بدار رعاية مناسبة، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل حال أمرت النيابة العامة بذلك.
حسين- قرني

عشماوي عن إعدام النساء: المرأة فيها أنوثة وحجم رقبتها صغير

قال حسين قرني، الشهير بـ«عشماوي»، والمتخصص في تنفيذ أحكام الإعدام بمصر، إن هناك فرقا بين الرجل والمرأة عندما يتم تنفيذ حكم الإعدام عليهما. وأوضح عشماوي، خلال تقرير عرضه برنامج «الأفوكاتو»، المذاع عبر «قناه القاهرة والناس 2»: "طبيعة المرأة فيها أنوثة وحجم رقبتها صغير، فيجب تحديد حجم الرقم ووزن الجسم حتى يتم الحفاظ عليها من أي جرح قطعي أو فصل للرأس عند إعدامها، عكس طبيعة الرجل الذي يمتلك عضلات قوية خاصة في منطقة الرقبة فيتم التعامل معه بشكل طبيعي وعادي".
اغتصاب (5)

مصدر مسؤول ينفي تعرض لاجئات إفريقيات بمصر لاعتداءات جنسية

أكد مصدر مسؤول عدم صحة التقرير الذي أذاعته وكالة "رويترز"، تحت عنوان "لاجئات إفريقيات بمصر يتحدثن عن تصاعد الاعتداءات الجنسية عليهن"، واصفا هذا التقرير بأنه "كاذب وملفق جملة وتفصيلا"، مشيرا إلى أن هذا التقرير أغفل أسماء اللاجئات اللاتي ادعى أنهن مجني عليهن وأماكن وقوع الحوادث إلى جانب ما ثبت من عدم تحرير محاضر لوقائع الاعتداء التي أشار إليها. وذكر المصدر أن "رويترز" نشرت تصريحات منسوبة للاجئة السودانية فاطمة عبدالقادر، وادعت أنها تعمل بمنظمة "تضامن لتقديم الدعم النفسي والصحي والخدمات الثقافية للمصريات والمهاجرات"، وتبين أن المذكورة تركت العمل بالمنظمة منذ عام 2014، وبالتواصل معها نفت أي تواصل لها مع "رويترز" أو علمها بوجود حالات اعتداء.
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