بومبيو يبحث هاتفيا مع نظيره الألماني عودة السلام في ليبيا

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

بومبيو

بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هيكو ماس الجهود الدولية الداعمة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا وعودة عملية السلام إلى مسارها. وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزيرين بحثا الاهتمامات المشتركة فيما يخص انتهاكات حظر الأسلحة وتزايد مشاركة المرتزقة والمقاولين من القطاع الخاص من المتعاملين مع الجيش.

وأضافت أن بومبيو وماس أكدا كذلك التنسيق بين البلدين بشأن طائفة من التحديات الدولية إلى جانب المعارضة القوية من جانب الولايات المتحدة لمشروع خط أنابيب " نورد ستريم 2 " للغاز الطبيعي والموجه مباشرة من روسيا إلى ألمانيا أسفل بحر البلطيق والذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه.