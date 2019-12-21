تأخر الفجر وتقدم الغروب.. غدًا هو اليوم الأطول في 2019

يعتبر الانقلاب الشتوي موعدا ممتازا في الدورة السنوية لبعض الثقافات.. منذ عهود سحيقة يحتفل الإنسان بهذه المناسبة ويقيم لها الطقوس والاحتفالات الخاصة

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

طقس

يدخل فصل الشتاء غدا الأحد في موسمه الجغرافى والفلكي فى مصر ودول المنطقة العربية والنصف الشمالى للكرة الأرضية لتكون الليلة المقبلة هى الأطول فى عام 2019 ويستمر حتى 21 مارس القادم، قاطعا مساحة زمنية قدرها 88 يوما 17 ساعة، 39 دقيقة. ويتزامن دخول الشتاء رسميا فى نصف الكرة الشمالى مع لحظة حدوث ظاهرة الانقلاب الشتوى، وفي تلك اللحظة يشيح قطب الأرض الشمالي بوجهه عن الشمس (وهذا هو السبب في البرودة الشديدة التي يشهدها نصف الكرة الشمالي في الشتاء)، والانقلاب الشتوي المعروف أيضا "بعيد منتصف الشتاء"، أو" انقلاب ديسمبر"، هو ظاهرة فلكية يميز ليلة حدوثها بأنها الأطول فى العام والأشد ظلمه، وبالتالى يكون نهار يومها الأقصر.

وتحدث هذه الظاهرة بسبب ميل محور دوران الأرض حول محورها بزاوية نحو 23.5 درجة بالنسبة إلى مستوى مدارها حول الشمس، وتأتى أهمية يوم الانقلاب الشتوي من انعكاس التدرج الضوئى ليلا وقصر النهار، ويمكن لهواة الفلك حساب موعد حلوله بالمعطيات الفلكية فقط، حيث تستحيل رؤية هذه اللحظة من المشاهدة المباشرة من قبل الهواة،