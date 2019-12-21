التخطيط تعد دراسة حول سوق العمل وخلق الوظائف في مصر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة دائرة حوارية عالية المستوى لمناقشة نتائج الدراسة التي تم إعدادها حول بحث سوق العمل وخلق الوظائف في مصر. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الازدياد الفعال الذى تشهده مصر في مجال التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، يخلق المزيد من الحاجة نحو النتائج التفصيلية عن أصغر المستويات الجغرافية، والأنشطة الاقتصادية، والتي تمثل القاعدة الأساسية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما توفره من إجابة على السؤال الأول وهو: أين نحن الآن؟.

وأضافت السعيد، أن نتائح الدراسات المبنية على الأدلة أصبحت الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذي القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، من حيث التشخيص الدقيق للواقع والأداء الحالي فيما يتعلق بسوق العمل وخلق الوظائف في مصر. وتضمنت