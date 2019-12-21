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التخطيط تعد دراسة حول سوق العمل وخلق الوظائف في مصر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة دائرة حوارية عالية المستوى لمناقشة نتائج الدراسة التي تم إعدادها حول بحث سوق العمل وخلق الوظائف في مصر. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الازدياد الفعال الذى تشهده مصر في مجال التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، يخلق المزيد من الحاجة نحو النتائج التفصيلية عن أصغر المستويات الجغرافية، والأنشطة الاقتصادية، والتي تمثل القاعدة الأساسية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما توفره من إجابة على السؤال الأول وهو: أين نحن الآن؟.
وأضافت السعيد، أن نتائح الدراسات المبنية على الأدلة أصبحت الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذي القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، من حيث التشخيص الدقيق للواقع والأداء الحالي فيما يتعلق بسوق العمل وخلق الوظائف في مصر. وتضمنت
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محطة-بنبان-للطاقة الشمسية-في أسوان

بنبان ومدينة دمياط.. أهم المشروعات القومية في 2019

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن العام المالي 2018-2019، شهد الانتهاء من تنفيذ نحو 6200 مشروعا تنمويا وقوميا، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 490 مليار جنيه، في 22 قطاع، موزعة على كافة محافظات الجمهورية، منها 606 مشروعا في قطاعي التعليم والصحة، بتكلفة تقدر بنحو 6.3 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 601 مشروعا تنمويا وخدميا في المحافظات الحدودية، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليار جنيه، فضلا عن الانتهاء من 1984 مشروعا في محافظات الصعيد، بتكلفة تقدر بنحو 27.5 مليار جنيه.
مصنع-ادوية

إجراء 11 ألف حملة تفتيشية على المصانع خلال 11 شهرا

أجرت مصلحة الرقابة الصناعية 11 ألفا و89 حملة تفتيشية على المصانع، خلال 11 شهرا منذ بدء 2019، كما تم إجراء 19 ألفا و911 دراسة فنية متخصصة تضمنت 5 آلاف و492 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و14 ألفا و400 دراسة فنية متنوعة و19 دراسة مستلزمات إنتاج. وذكر تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة منحت تراخيص لـ 3 آلاف و973 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 824 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل 49 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف.
البنك-المركزى-المصرى

«إتش سي» تتوقع خفض سعر الفائدة 0.5% الخميس المقبل

توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي مجددًا سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس المقبل. وذكرت الشركة في مذكرة بحثية اليوم، السبت، أن قيمة خفض سعر الفائدة ستكون 0.5%. وقالت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، في المذكرة البحثية "انخفض معدل التضخم الشهري في نوفمبر مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسب 1.75% و1.81% و 1.51%، على مدار ثلاث شهور متتالية، سبتمبر وأكتوبر و نوفمبر على الترتيب".
الجنية-المصري

الجنيه أقوى العملات أداءً أمام الدولار خلال عام 2019

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تحسين أداء الجنيه المصري ليصبح أقوى العملات آداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة والتي تم تحديدها وفقًا لمؤشر مورجان ستانلي، خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 16 ديسمبر 2019، وذلك بنسبة تحسن بلغت 10.3%، يليه الروبل الروسي بنسبة تحسن بلغت 10% أمام الدولار، ثم البات التايلندي بنسبة تحسن بلغت 6.7% أمام الدولار، ثم البيزو المكسيكي بنسبة تحسن بلغت 3.7% أمام الدولار. وأبرز الإنفوجراف، العملات التي شهدت استقرارًا في أسعار الصرف أمام الدولار، وهما الريال السعودي والدرهم الإماراتي.
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: 3.8 مليار جنيه استثمارات موجهة لوسط الصعيد

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل توفير الفرص التنموية بالمحافظة واستغلال ما تنعم به المحافظة من موارد وفرص حقيقية. وأشارت السعيد إلى أهمية عملية التوطين بالمحافظة للاستفادة من الموارد التي تتمتع بها واستغلالها موضحة ضرورة بحث الأسلوب الأمثل لتلك العملية، مؤكدة أن محافظة الوادي الجديد تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التي تسهم في خلق مزيد من فرص العمل اللائق.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

الحكومة تطلق تطبيق المحمول «شارك 2030»

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تطبيق المحمول "شارك 2030" المعني بعرض البرامج والمشروعات، ومؤشرات الأداء التنموية، خلال فعاليات الدورة الـ23 من معرض القاهرة الدولي للاتصالات والتكنولوجيا CAIRO ICT 2019. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن تطبيق المحمول "شارك" تم إطلاقه بشكل محدث ليكون بمنزلة همزة الوصل مع المواطن، للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أدائهما، مضيفة أنه يعد طريقة فعالة للتمكين من المتابعة الدورية بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: الاهتمام بالتعليم هدف رؤية مصر 2030

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حرص الدولة واهتمامها بالتواصل والحوار الدائم مع الشباب، لافتة إلى أن هذا هو النهج المتبع من قبل الدولة على كل مستوياتها بدءًا من القيادة السياسية، بالرعاية والمشاركة المستمرة من قبل رئيس الجمهورية في مؤتمرات الشباب، والتي تتسم بدورية وانتظام انعقادها، بل وتطورها واتساع نطاقها لتشمل الحوار والتواصل بين القيادة والشباب من مصر ومختلف دول العالم من خلال منتدى شباب العالم، والذي من المنتظر أن تٌعقد نسخته الثالثة في مدينة شرم الشيخ منتصف هذا الشهر.
وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

التخطيط: معدل التضخم تراجع إلى 2.4% بفضل جهود الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن السنوات الأربع الأخيرة شهدت ضخ العديد من الاستثمارات في قطاعات الكهرباء وبناء المدن الجديدة وشبكة الطرق لتوفير بنية أساسية قوية تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، متابعة أنه تم كذلك الاستثمار في بنية تشريعية قوية. وأشارت السعيد إلى أن كل تلك الجهود انعكست لنجني ثمارها حاليا بارتفاع معدل النمو إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة ومعدل التضخم ليصل إلى 2.4%، فضلًا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليغطي قرابة 8 أشهر ونصف واردات، ما يعكس القوة المالية الحالية لمصر أمام العالم.
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