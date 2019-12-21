سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تفريغ 1.2 كيلو كوكايين من أمعاء راكب تم ضبطه بمطار محمد الخامس

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
السلطان محمد الخامس
السلطان محمد الخامس
ضبطت سلطات مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، مواطنًا من جنوب إفريقيا حاول تهريب 1170 جرامًا من مخدر الكوكايين داخل أمعائه. وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، أن عناصر الشرطة بالمطار، كانت قد أوقفت المشتبه فيه على متن رحلة جوية قادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل بعد الاشتباه فيه.
وأضافت أن المواطن الأفريقي خبأ 1170 جرامًا من الكوكايين داخل أمعائه وتم التحفظ عليه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء بهدف استخراج كبسولات المخدرات التي بلغ عددها 80 كبسولة.ولفتت إلى أنه تم التحفظ بالمشتبه فيه وتحويله للنيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات
اقرأ المزيد
نهر النيل

وزير الري السوداني: نؤيد استغلال موارد النيل بشكل عادل

أكد وزير الموارد المائية والري السوداني، ياسر عباس، ضرورة استغلال موارد نهر النيل بين الدول الثلاث "مصر والسودان واثيوبيا"، بشكل عادل دون إلحاق ضرر بأي طرف. وقال عباس، في كلمته في افتتاح جلسة مفاوضات سد النهضة في الخرطوم اليوم السبت، إن "السودان كدولة مطلة على النيل دائما تحاول أن تطبق مبادئ قانون المياه الدولي المتعلق بالاستغلال العادل لموارد النهر، دون إلحاق ضرر بأي من الدول المتشاطئة الأخرى".
سعد-الحريرى

الحريري يدعو أنصاره للالتزام بـ«التظاهر السلمي»

طالب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، من أنصار "تيار المستقبل" الذي يتزعمه، أن يلتزموا بـ"التظاهر السلمي في التعبير عن مشاعرهم"، وذلك غداة مواجهات اندلعت بينهم وبين الجيش اللبناني في منطقة كورنيش المزرعة بالعاصمة بيروت، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال الحريري في مؤتمر صحفي: "الشباب نزلوا بالأمس للتعبير عن مشاعرهم، وهو حق للجميع، لكن أذكر أنه في اليوم الذي استُشهد فيه رفيق الحريري لم نلق بحجر". وأضاف: "أتمنى ممن يريدون أن يعبروا عن مشاعرهم أن يقوموا بذلك بطريقة سلمية، لأن الجيش هو جيش كل اللبنانيين، وقوى الأمن الداخلي لكل اللبنانيين".
الجيش-الليبى

الجيش الليبي: إحباط هجوم لـ«قوات الوفاق» شرق ترهونة

أعلن الناطق باسم القيادة العامة الليبية، اللواء أحمد المسماري، إحباط هجوم شنته القوات التابعة لحكومة الوفاق على منطقة الداوون شرق ترهونة، مؤكدا أن الهجوم تم دحره ببعض القدرات الذاتية للمدينة. وجدد المسماري وفقا لما أوردته بوابة الوسط الليبية، التزام القيادة العامة بمهلة الـ3 أيام لمدينة مصراتة والتي تنتهي ظهر غد الأحد، وعدم تجديدها أو تمديدها.
قصف-سوريا

دمشق: هجمات مجهولة على 3 منشآت وقود كبيرة

تعرضت 3 منشآت حكومية للنفط والغاز في وسط سوريا لهجمات شبه متزامنة يعتقد أنها تمت بواسطة طائرات من دون طيار "درون"، وفقا لما ذكر التلفزيون الرسمي، بحسب "سكاي نيوز عربية". ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت مصفاة حمص النفطية، وهي واحدة من اثنتين فقط في البلاد، فضلاً عن منشأتين للغاز الطبيعي في أجزاء مختلفة من محافظة حمص. وقال التلفزيون السوري إنه يعتقد أن الهجمات نفذتها طائرات غير مأهولة، وحدثت في نفس الوقت.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]