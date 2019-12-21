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أستاذ بمعهد الفلك يكشف تفسير تعامد الشمس على الكرنك

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
تعامد الشمس
تعامد الشمس
كشف الدكتور ياسر عبد الهادي الأستاذ بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن التفسير الفلكي لظاهرة شروق آشعة الشمس على المحور الرئيسي لمعابد الكرنك بالأقصر، وقدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم ،"يوم الانقلاب الشتوي"، الذي يعد إيذانا ببدء فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، حيث تحدث تلك الظاهرة بشكل سنوي على مدار يومي 21 و 22 من ديسمبر من كل عام.
وقال عبد الهادي، إن المعبدين قد تم تصميمهما وبناؤهما على أساس فلكي ثابت، وهو شروق الشمس يوم الانقلاب الشتوي يوم 21 ديسمبر، وبالرغم من أن زمن الانقلاب الشتوي لا يتفق تماماً مع موعد شروق الشمس في الموقعين المقام عليهما كلا المعبدين، حيث سيحدث هذا العام في تمام الساعة السادسة و19 دقيقة من صباح غد الأحد
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وزير الري: نأمل حدوث تقدم في جولة مفاوضات سد النهضة

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وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان محطة القطارات

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احذروا الشبورة في الصباح.. طقس الخميس مائل للدفء

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