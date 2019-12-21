الجيش الليبي يعلن مقتل 19 مسلحًا في غارة شرق طرابلس

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

الجيش الليبي

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مقتل 19 مسلحًا في غارة جوية شرق العاصمة طرابلس. وقال المتحدث الليبي حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية اليوم السبت، إن الجيش شن غارات جوية على مواقع تابعة لمجموعات إرهابية بالقرب من مدينة سرت الساحلية الواقعة على بعد 450 كم شرق العاصمة طرابلس، مما أدى إلى مقتل 19 مسلحًا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

يأتي هذا في الوقت الذي تدور فيه معارك عنيفة بين الجيش الوطني بقيادة حفتر وقوات حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس ومدن عدة غربي البلاد.وكان مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد محجوب قد أعلن أن ميليشيات حكومة الوفاق تعيش في الرمق الأخير، مؤكدا في الوقت نفسه أن قطر تقوم بتمويل