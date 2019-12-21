سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

شرطي أمريكي يقتل شابًا قطريًا بعد «مواجهة شرسة»

تحرير:التحرير ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
أطلق أحد عناصر شرطة ولاية أريزونا النار على شاب قطري، متواجد في الولايات المتحدة بتأشيرة طلابية، وقتله، "بعد أن هاجم القطري رجل الشرطة بعنف" أثناء دورية لتوقيف السائقين السكارى، حسبما ذكرت السلطات أمس الجمعة. وقال الكولونيل فرانك ميلستيد، مدير إدارة السلامة العامة، إن رجل الشرطة رصد محمد أحمد الهاشمي البالغ من العمر 25 عاما وهو يطيح بلافتة شارع على طريق في أحد ضواحي مدينة فينيكس في وقت متأخر من يوم الخميس وأمره بإعادتها، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وذكر ميلستيد أن الهاشمي لم يعدها، ثم بدأ يسير في منتصف الطريق ولم يطع الأوامر بالتوقف.واستخدم الجندي هيو غرانت مسدسا صاعقا لكنه لم ينجح في إخضاع الهاشمي، الذي هرع بعد ذلك نحو الضابط ولكمه وركله، حسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".                وقال ميلستيد
اقرأ المزيد
ترامب

ترامب يوقع على قانون إنفاق حكومي بـ1.4 تريليون دولار

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون إنفاق بقيمة تريليون و400 مليار دولار، وذلك لتمويل الحكومة حتى 30 سبتمبر المقبل. ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم السبت، عن مصدر إعلامي في البيت الأبيض قوله :"إن الرئيس ترامب وقع التشريع على متن الطائرة الرئاسية أثناء سفره إلى منتجع "مار ايه لاجو" في ولاية فلوريدا، وذلك للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة".
ترامب (1)

بأمر ترامب.. قرار رسمي لرفع «سن المدخنين»

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، قرارا يقر بموجبه قانونا يحظر بيع منتجات التبغ والسجائر الالكترونية لمن هم دون الـ21 عاما، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تغريدة تناولت قرارات تنفيذية سيوقعها مثل الميزانية العسكرية وإنشاء القوة الفضائية، تطرق فيها كذلك إلى مسألة رفع سن المسموح لهم بشراء السجائر. وكان أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دفعوا لتمرير القانون، ومن بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، والسيناتور الديمقراطي، ريتشارد دوربين.
وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

بومبيو يبحث هاتفيا مع نظيره الألماني عودة السلام في ليبيا

بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هيكو ماس الجهود الدولية الداعمة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا وعودة عملية السلام إلى مسارها. وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزيرين بحثا الاهتمامات المشتركة فيما يخص انتهاكات حظر الأسلحة وتزايد مشاركة المرتزقة والمقاولين من القطاع الخاص من المتعاملين مع الجيش.
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يُعاقب الشركات المساهمة في بناء خط أنابيب روسي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض عقوبات أمريكية تستهدف الشركات المساهمة في بناء خط أنابيب روسي للغاز الطبيعي يصل إلى ألمانيا. وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، أن العقوبات الأمريكية تضمنتها موازنة الدفاع الأمريكية الجديدة التي وقعها ترامب في قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ميريلاند القريبة من العاصمة واشنطن. وأوضحت أن العقوبات تستهدف الشركات التي تعمل على بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2" في بحر البلطيق بكلفة تقارب 11 مليار دولار، والذي يهدف إلى مضاعفة إمدادات الغاز الروسية إلى ألمانيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
روحان

رئيس إيران: لم نغلق باب التفاوض مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تغلق باب التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد مجددا على موقف حكومته الثابت بشأن ضرورة رفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات المفروضة على إيران قبل الدخول في أي مفاوضات. وأضاف روحاني حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، أنه لا يوجد مانع من قبل الجانب الإيراني بشأن لقاء رؤساء دول مجموعة (5 + 1) الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.
البنتاجون

البنتاجون: أدلة جديدة عن تهديد إيراني للمصالح الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، عن وجود أدلة جديدة عن تهديد إيراني للقوات والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. وقال البنتاجون ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، إن إيران حركت قوات وأسلحة بشكل يثير مخاوف الولايات المتحدة من هجوم محتمل إذا أمر النظام الإيراني به، فيما أكدت على أنه لا توجد أدلة على وجود تهديد إيراني لمسؤولين أمريكيين. من جانبها، قالت المتحدثة باسم البنتاجون، ريبيكا ريبريتش لـ"سكاي نيوز عربية": "نواصل مراقبة النظام الإيراني وجيشه ووكلاءه، وجاهزون جدا للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية إذا احتجنا لذلك".
ميزانية-فرنسا-تقود-الناتو-للانصياع-لرغبات-ترامب

مطالب ترامب العسكرية تهدد قمة الناتو بالفشل

على الرغم من الاتفاق السياسي العام بين معظم دول أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو، فإن إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيادة حصة الأعضاء من الإنفاق بات مصدر أزمة بشكل واضح داخل أروقة الحلف الذي يحتفل بمرور 70 عامًا على تأسيسه. ويأتي الاحتفال المرتقب بمرور 70 عامًا وسط توترات واضحة بين بعض الزعماء بشأن تعهدات الإنفاق، وكيفية مواجهة التحديات التي تفرضها روسيا والصين، وأهمية حلف الناتو نفسه، لا سيما وأن هناك بالفعل انقسامات واضحة بين عدد من أعضائه.
مستوطنون

فلسطين: جرائم المستوطنين نتيجة سياسات ترامب والاحتلال

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في مدينة الخليل المحتلة، هو أحد النتائج الأولية لإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرعنة الاستيطان، مضيفًا في بيان اليوم الإثنين، أن الخطوة المقبلة على هذا النهج ستكون الضم، منوها إلى أن المطلوب خطوات ملموسة من المجتمع الدولي بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي. جاء ذلك تعقيبا على إعلان قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، إقامة حي استيطاني جديد في منطقة سوق الجملة في البلدة القديمة من مدينة الخليل، بهدف خلق تواصل جغرافي بين البؤر الاستيطانية والحرم الإبراهيمي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]ahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]