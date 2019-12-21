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دمشق: هجمات مجهولة على 3 منشآت وقود كبيرة

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
قصف بسوريا
قصف بسوريا
تعرضت 3 منشآت حكومية للنفط والغاز في وسط سوريا لهجمات شبه متزامنة يعتقد أنها تمت بواسطة طائرات من دون طيار "درون"، وفقا لما ذكر التلفزيون الرسمي، بحسب "سكاي نيوز عربية". ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت مصفاة حمص النفطية، وهي واحدة من اثنتين فقط في البلاد، فضلاً عن منشأتين للغاز الطبيعي في أجزاء مختلفة من محافظة حمص. وقال التلفزيون السوري إنه يعتقد أن الهجمات نفذتها طائرات غير مأهولة، وحدثت في نفس الوقت.
وأوضحت وزارة النفط أن حريقا نشب في مصفاة حمص النفطية تم السيطرة عليه بسرعة، فيما ذكرت أن منشأة غاز الريان ومنشأة ثالثة، في محافظة حمص أيضًا، تعرضت للقصف.وقالت الوزارة، إن الهجمات دمرت بعض "وحدات الإنتاج" في المنشآت، مشيرة إلى أنها تعمل على إخماد الحرائق والإصلاحات جارية بالفعل في بعض الأماكن.وعانت سوريا
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وزير الري السوداني: نؤيد استغلال موارد النيل بشكل عادل

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إعفاء كوريا الشمالية من عقوبات بـ3 ملايين دولار

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أردوغان: إسكان مليون شخص في تل أبيض ورأس العين

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