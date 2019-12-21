رياضة

الجونة يستضيف طلائع الجيش في الدوري

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
الجونة
الجونة
يحتضن استاد الجونة، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي الجونة أمام طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي مصطفى حسين وصالح أحمد، بينما سيكون سعد محمد أحمد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل الجونة المركز السادس عشر في جدول الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من 8 مباريات فاز 2 وتعادل 1 وخسر 5، وسجل الفريق 5 أهداف فيما استقبلت شباكه 14 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية للجونة 4.78 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الجونة 26.7 عام، ويمتلك الجونة لاعبا دوليا وحيدا، كما يملك الجونة 6 دوليين
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إيفرتون يعلن تعيين أنشيلوتي رسميًا مدربًا للفريق

أعلن نادي إيفرتون عن تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربًا رسميًا للفريق، ويعد الإيطالي من أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث توج بـ20 لقبًا من بينهم لقب الدوري في 4 بلدان مختلفة إلى جانب الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات من قبل، وسيمتد عقد أنشيلوتي مع التوفيز لمدة 4 سنوات وذلك حتى موسم 2023- 2024، ومن المنتظر أن يحضر أنشيلوتي مباراة إيفرتون اليوم أمام آرسنال على ملعب جوديسون بارك، ضمن لقاءات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتولى المهمة رسميًا غدًا الأحد.
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بوروسيا دورتموند يحدد ثمن جادون سانشو

حدد بوروسيا دورتموند الألماني، المقابل المالي الذي يسعى للحصول عليه، نظير بيع نجمه الإنجليزي الشاب جادون سانشو، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل عن بوروسيا دورتموند والعودة للبريميرليج من جديد، ولكن هذه المرة من بوابة مانشستر يونايتد أو تشيلسي، حيث لعب من قبل لصالح مانشستر سيتي. وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فقد حددت إدارة بوروسيا دورتموند، 127 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب الإنجليزي، وأوضحت الصحيفة أن جادون سانشو لا يشعر بالسعادة في ألمانيا، بعدما شعر بأنه "كبش فداء" لمشاكل بوروسيا دورتموند.
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بيراميدز في نزهة أمام الجونة في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود ناجى، ويعاونه الثنائي شريف عبد الله وإبراهيم السودانى، بينما سيكون محمد إبراهيم حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
حلمى-طولان

«حلمي طولان VS الجونة».. 10 أهداف في 7 مواجهات

يحتضن استاد الجونة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المركز السابع عشر بجدول الدوري، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مباريات، فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق هدفًا بينما استقبلت شباكه 8 أهداف. من جانبه، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز السادس عشر بالجدول، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مواجهات، فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 4 أهداف، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.
الجونة

بالأرقام.. تفوق كاسح لإنبي أمام الجونة

يحتضن استاد الجونة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المركز السابع عشر بجدول الدوري، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مباريات فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق هدفًا بينما استقبلت شباكه 8 أهداف. من جانبه، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز السادس عشر بالجدول، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مواجهات، فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 4 أهدافـ بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.
الزمالك-وانبي (6)

إنبي ضيفا ثقيلا على الجونة في الدوري

يحتضن استاد الجونة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد سلامة "ميدو"، ويعاونه الثنائي أحمد الفار ومحمد السيد، بينما سيكون عصام بكر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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