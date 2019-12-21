الجونة يستضيف طلائع الجيش في الدوري

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

الجونة

يحتضن استاد الجونة، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي الجونة أمام طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي مصطفى حسين وصالح أحمد، بينما سيكون سعد محمد أحمد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل الجونة المركز السادس عشر في جدول الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من 8 مباريات فاز 2 وتعادل 1 وخسر 5، وسجل الفريق 5 أهداف فيما استقبلت شباكه 14 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية للجونة 4.78 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الجونة 26.7 عام، ويمتلك الجونة لاعبا دوليا وحيدا، كما يملك الجونة 6 دوليين

ويحتل الجونة المركز السادس عشر في جدول الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من 8 مباريات فاز 2 وتعادل 1 وخسر 5، وسجل الفريق 5 أهداف فيما استقبلت شباكه 14 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية للجونة 4.78 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الجونة 26.7 عام، ويمتلك الجونة لاعبا دوليا وحيدا، كما يملك الجونة 6 دوليين في منتخبات الشباب، كما لدى الجونة 4 أجانب.



بينما يحتل الطلائع بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من فوز و4 تعادلات وهزيمتين، وسجل الفريق 7 أهداف، فيما استقبلت شباكه 8 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الطلائع 5.9 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الطلائع 27.2 عام، ويمتلك الطلائع لاعبين دوليين، ولاعبا دوليا في منتخبات الشباب، كما لدى الطلائع أيضا 3 لاعبين أجانب.

